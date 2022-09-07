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Угорщина хоче зменшити залежність від російських енергоносіїв, - президентка Новак

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

газ

Президентка Угорщини Каталін Новак у середу заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду" , про це Новак заявила на пресконференції з главою Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті.

Говорячи про ситуацію в енергетиці, президентка Угорщини зазначила, що її країна перебуває у складному становищі та є більш вразливою, ніж Румунія, бо не має виходу до моря. Тому в майбутньому Будапешт прагне досягти "енергетичного суверенітету".

"Ми працюємо над цим, ми раді бачити й підтримувати будь-яку ініціативу, яка збільшує можливість диверсифікації енергетики та незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", – зазначила Новак.

Попри заяви президентки Угорщини, дії керівництва країни в останні тижні свідчать, що вона, навпаки, все більше покладається на російські енергоресурси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Єврокомісії хочуть обмежити ціну на російський газ до 50 євро за МВт.годину, - Politico

Нагадаємо, що "Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 мільйонів кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

До цього Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

Крім того, Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Угорщина хоче зменшити залежність від расєйський енергоносіїв шляхом збільшення закупівель расєйських енергоносіїв. ЗаГадАчнаЙа кацапська УгОрскаЙА дуШа лікує діабет дієтою з цукерок
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07.09.2022 20:50
+6
Венгрия как раз довольно легко прогибается. Куда опаснее Австрия с их скрытыми намерениями (это вообще враг номер один), а также Италия, Франция и Германия всегда могут вставить палки в колеса. Вообще Венгрия транслирует повестку Австрии, а самостоятельно не очень-то и к кацапам рвется, Орбану важнее у власти остаться, иначе в тюрьму пойдет после расследований. Венгрию просто используют как мальчика для битья, а на деле решают свои интересы. Вот какое дело Венгрии до Авена и прочих шестерок? Да никакого, ничего лишнего за это не будет. А вот Австрии еще как, там 90% капитализации олигархов связаны с кацапами. Они самые опасные и вредные, при этом их как бы не видно. Надо выводить их на чистую воду, а не следить за Венгрией.
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07.09.2022 20:58
+5
Та "ніхрєна" там нічого подібного! Просто мадярська влада хоче "на двох стільцях усидіть" Все почалося з договору на будівництво АЕС, до якого причетний Орбан і його оточення Договір засекречений! Чому? Та тому, що там наявні, скоріш всього, деякі "пунктики", які надають преференції від майбутніх доходів саме цим "жукам" Їх цим "купили" і цим саме і "прив"язали" От вони і "відпрацьовують"! А порвать з ЕС теж не хочуть -бо якщо ЕС відбере всі привілегії та головне - фінансування, то Угорщина "вилетить в трубу" У них більша половина працездатного населення за кордон виїхала
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07.09.2022 21:01
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Це як мінетчиця, що вирішила ковтати через раз...
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07.09.2022 20:48 Відповісти
"Росатом" дуже скоро потрапить під санкції і що ж тоді буде робити Угорщина?
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07.09.2022 20:48 Відповісти
Угорщина хоче зменшити залежність від расєйський енергоносіїв шляхом збільшення закупівель расєйських енергоносіїв. ЗаГадАчнаЙа кацапська УгОрскаЙА дуШа лікує діабет дієтою з цукерок
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07.09.2022 20:50 Відповісти
Угорці, кацапи з волги, які переселились у Європу. Тому, какаяразніца?
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07.09.2022 20:57 Відповісти
Что-то у них там разброд и шатание. Может быть, наконец-то 1956 год вспомнили?
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07.09.2022 20:50 Відповісти
Та "ніхрєна" там нічого подібного! Просто мадярська влада хоче "на двох стільцях усидіть" Все почалося з договору на будівництво АЕС, до якого причетний Орбан і його оточення Договір засекречений! Чому? Та тому, що там наявні, скоріш всього, деякі "пунктики", які надають преференції від майбутніх доходів саме цим "жукам" Їх цим "купили" і цим саме і "прив"язали" От вони і "відпрацьовують"! А порвать з ЕС теж не хочуть -бо якщо ЕС відбере всі привілегії та головне - фінансування, то Угорщина "вилетить в трубу" У них більша половина працездатного населення за кордон виїхала
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07.09.2022 21:01 Відповісти
Це так, Орбан та інші ******* (пробачте мене, пан модератор, це їх права партія так зветься) відчули смак грошей, але прості люди - ще живі люди, які пам'ятають угорську революцію, задушену за наказом з Москви радянським маршалом Конєвим.
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07.09.2022 21:11 Відповісти
Венгрия как раз довольно легко прогибается. Куда опаснее Австрия с их скрытыми намерениями (это вообще враг номер один), а также Италия, Франция и Германия всегда могут вставить палки в колеса. Вообще Венгрия транслирует повестку Австрии, а самостоятельно не очень-то и к кацапам рвется, Орбану важнее у власти остаться, иначе в тюрьму пойдет после расследований. Венгрию просто используют как мальчика для битья, а на деле решают свои интересы. Вот какое дело Венгрии до Авена и прочих шестерок? Да никакого, ничего лишнего за это не будет. А вот Австрии еще как, там 90% капитализации олигархов связаны с кацапами. Они самые опасные и вредные, при этом их как бы не видно. Надо выводить их на чистую воду, а не следить за Венгрией.
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07.09.2022 20:58 Відповісти
Валюнтаризм
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07.09.2022 21:07 Відповісти
Безплатний газ тільки в крематорію, а за інший треба платити або розплачуватись. Навіть мудрі німці попались на газовий гачок рахи.
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07.09.2022 21:32 Відповісти
Це що за венгерський трєш???? Хочуть срати на двух унітазах? Не вийде... ми все пом'ятатимо... і за все треба буде відповідати... перед УКРАЇНОЮ. На жаль тільки дипломатично, АЛЕ все одно наслідки ці підкацапи почують і дуже швидко.
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07.09.2022 22:04 Відповісти
Это как турки типа как турки и вашим и нашим.
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07.09.2022 22:25 Відповісти
Г-жа Новак, просто посадите Орбана вместе с остальными ******** за решётку за предательство и корррупцию, посылайте российских госконтор там же где корабль и поворачивайтесь лицом обратно к Европе и собственно Украине. Уверен что вам найдёт решение чтобы вы зимой не замерзли.
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07.09.2022 23:02 Відповісти
Обіцяв наркоман зав"язати...
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08.09.2022 09:44 Відповісти
 
 