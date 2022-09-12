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США опасаются, что энергетический кризис в Европе может ослабить поддержку Украины и санкции против РФ, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

газ

Как пишет CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников, в США опасаются, что на фоне стремительного роста расходов на энергоносители, вызванного российским вторжением, поддержка санкционного давления на Россию в Европе может снизиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представители американской разведки считают, что уничтожение единства среди западных стран по противостоянию российской агрессии является ключевым приоритетом для президента России Владимира Путина.

"Путин делает ставку на то, что он будет более жестким, чем украинцы, европейцы и американцы, что он сможет истощить украинцев, задушить их экономику, и что европейцы, которые встретят зиму с высокими ценами на энергоносители, потеряют решимость", - заявлял ранее директор ЦРУ Уильям Бернс.

Официальные лица Белого дома продолжают настаивать на том, что они не заметили видимых расколов в едином фронте и в определенной степени считали действия Путина одновременно предсказуемыми и такими, что лишь укрепляют решимость европейских союзников.

"Мы считаем, что действия России лишь усилили единство среди европейцев. Сообщения, которые Россия посылает каждому европейцу, заключаются в том, что они ненадежные партнеры. Поэтому враждебность к России только растет", - сказал один высокопоставленный чиновник США.

Но другие официальные лица США считают, что существует реальный риск того, что по мере роста стоимости электроэнергии и приближения зимы европейское население может выступить против западной стратегии экономической изоляции России.

"Россия безусловно хочет, чтобы европейцы нервничали - энергетика является их крупнейшим инструментом для того, чтобы настроить европейское сообщество против войны", - заявил источник, знакомый с западной разведкой.

Прямое влияние на Соединенные Штаты остается незначительным, сообщили два источника, знакомые со взглядами правительства США и Запада, учитывая, что Вашингтон отнюдь не полагается на российский импорт энергоресурсов и фактически является крупным экспортером сжиженного природного газа.

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Но официальные лица США внимательно следили за недавним протестом против высоких цен на энергоносители в Чехии и внимательно следят за любыми признаками роста нестабильности в Европе.

"Мы, очевидно, внимательно следим за этим. Мы все еще видим сильную решимость и единство на уровне руководства, несмотря на то, что Путин использует энергетику в качестве оружия. И президент США стремится сохранить это единство, решительность и силу", - сказал CNN спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что Белый дом приложил значительные усилия, чтобы обеспечить поставки газа в страны, которые, с одной стороны, имеют решающее значение для западной коалиции, а с другой - являются очень уязвимыми к попыткам России шантажировать своими энергетическими ресурсами.

Угроза политической нестабильности, которую официальные лица США и ЕС считают готовой для разжигания правыми элементами по всей Европе, уже давно признается угрозой, но до сих пор о ней редко говорили открыто.

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Однако, многое, скорее всего, будет зависеть от погодных условий, заявили CNN американские и западные чиновники. По словам одного из них, если зима будет мягкой, запасов газовых хранилищ, которые уже превысили контрольные показатели, может быть достаточно, чтобы предотвратить широкий дефицит.
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Топ комментарии
+16
Не розумію, чому Меркель досі не під слідством? Вона весь час діяла в інтересах крємля.
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12.09.2022 17:33
+15
замість боятись, дайте ракети атакамс, танки, ф 16 і страх пройде!
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12.09.2022 17:32
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Мадяри вже почали кукурікати.
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12.09.2022 17:31 Ответить
И снова хлопки: серии сильных взрывов пронеслись в российских городах, граничащих с Украиной


Российские телеграм-каналы и местные СМИ сообщают, что сегодня, 12 сентября, во многих граничащих с Украиной городах были слышны взрывы, или, как это принято там называть - просто "хлопки".

Громкие взрывы, как сообщают региональные российские СМИ, слышали сразу в нескольких городах Ростовской области:

- в Ростове;
- в Азове;
- в Таганроге;
- в Новошахтинске;
- в Шахтах;
- в Новочеркасск;
- в Аксае;
- в Ейске.
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12.09.2022 17:41 Ответить
это не фейк - взрывались свиноцабачьи пердаки...\так что твой высер мимо...\
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12.09.2022 18:08 Ответить
ну только ваши свиноцабачьи пердаки это дело кадыровцев...\все остальные народы мира за свои не переживают...!\
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12.09.2022 18:47 Ответить
для вас это свиноцабак считаем что это так...\или ты кацап думаешь что смог спилить свои рога спрятавшись за ВПН...?\
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12.09.2022 18:54 Ответить
замість боятись, дайте ракети атакамс, танки, ф 16 і страх пройде!
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12.09.2022 17:32 Ответить
європейцям треба боятися тоді коли поступляться *****
як тільки прогнуться, ***** буде ставити їх раком кожен опалювальний сезон
а як не само ***** то те ***** яке він поставить президентом замість себе.
при такому безхребетному народішку, ***** безсмертне як змій-горинич
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12.09.2022 21:09 Ответить
мадяры это ничто,пыль...тут главное германия и другие крупняки.
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12.09.2022 17:32 Ответить
тож треба докласти максимум зусиль щоб швидше покінчити з мордором!
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12.09.2022 17:32 Ответить
Не розумію, чому Меркель досі не під слідством? Вона весь час діяла в інтересах крємля.
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12.09.2022 17:33 Ответить
бо її партія на чолі з канцлером при владі
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12.09.2022 17:40 Ответить
В Таганроге, только что прогремел взрыв. Сообщения от людей приходят из разных частей города. Все жалуются на сильный хлопок в воздухе. По достоверным источникам Блокнот Таганрог, хлопок был слышан в Таганроге, в Ростове, в Покровском и в Новочеркасске, никакого взрыва не было. Самолёт в очередной раз преодолел звуковой барьер и перешёл на сверх-звук. Марина Ольховская

Подробнее: https://bloknot-taganrog.ru/news/silnyy-khlopok-v-nebe-napugal-taganrozhtsevИздание Блокнот Таганрог -
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12.09.2022 17:34 Ответить
ну то дайте більше зброї!
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12.09.2022 17:36 Ответить
То літаки переходили звуковий бар'єр. Багато літаків.
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12.09.2022 18:05 Ответить
Майже одночасно !
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12.09.2022 18:06 Ответить
Агентство

@FitchRatings
обновило прогноз по балансу газа, в котором предполагает, что страны ЕС больше не получат российский газ по Nord Stream 1, а до конца года все поставки российского газа в ЕС могут быть полностью остановлены.
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12.09.2022 17:40 Ответить
Для нас головне, щоб США нас підтримувало і санкціями проти рф і тих, хто допомагатиме їх обходити, і зброєю з фінансами. А інших нехай історія осудить, втратою свого геополітичного впливу і авторитету, який перейде до України, якщо буде кому його прийняти і конвертувати в зростання економіки. Але теперішні люмпени у владі не здатні це зробити, тому на чергових выборах буде шанс їх змінити на професійних людей. Або залишити цих і далі жити в гівні, хоч і поряд з видатними людьми і героями війни. Це звісно добре, але за що тоді ці герою воюють? Хіба не за свободу і світле майбутнє для себе і своїх дітей в Україні?
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12.09.2022 17:45 Ответить
Так, давайте разберемся. США - это не один турецкий базар. Это два, ***, турецких базара. Может и три. Нам нужен один правильный. Это не Байден и не Трамп. Лиз Трасс - это наша мама. Короче дальше устал
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12.09.2022 17:49 Ответить
если устал - то загляни в вечерний квартал...!
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12.09.2022 18:10 Ответить
Очень смешно
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12.09.2022 18:17 Ответить
хорошо что тебе понравилось...
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12.09.2022 18:19 Ответить
Все эти демонстрации у чехов проплачены из Москвы.
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12.09.2022 17:53 Ответить
Так оно и будет. Я на Цензоре еще лет 10 назад писал по сытых и голодных! Почему все конфликты, где требовалась "живая сила", выигрывали нищие страны? Потому, что "жизнь" богатых стоит дорого! Сказки про уважение к ближнему оканчиваются (практически всегда) на пороге жизни и смерти. Это как при пожаре, Высокая мысль о спасении "инвалида" обычно заканчивается смертью обоих. Это не цинизм. Это физика! Когда "головешки" будут падать за шиворот европейцев, они озаботятся о себе! И никто не будет в этой ситуации прогнозировать последствия. В тот момент будет важна своя шкура здесь и сейчас!
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12.09.2022 17:58 Ответить
б-г-г-г....
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12.09.2022 18:10 Ответить
Я еще смеюсь, что на карте клоуна Кокошенкова до сих пор есть какие-то Кировограды, Артемовски и Стахановы... Они ******** там!
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12.09.2022 19:10 Ответить
так они и в Украину с картами 60-х годов заходили, одичалые.....
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12.09.2022 19:14 Ответить
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12.09.2022 18:12 Ответить
Та ладно. Он провели всілякі опитування суспільної думки - німці, наприклад, готові всіляко ужиматися навіть, аби тільки не лизати путлерівський чобіт, і будуть продовжувати підтримувати Україну, хай би там що.
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12.09.2022 18:28 Ответить
Про енергокризу. Синоптики прогнозують теплу зиму цього року як в Україні, так і в Європі, завдяки посиленню впливу течії Ла-Нінья. Наприклад, в Україні майже не буде днів холодніше -5
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12.09.2022 19:07 Ответить
Станом на липень 2022 року СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ мають більше експортних потужностей газу СПГ, ніж будь-яка інша країна, і експортували більше СПГ, ніж будь-яка інша країна. Експорт американського СПГ в середньому становив 11,1 Bcf/d протягом першого півріччя 2022 року.

Понад 70% поставок газу СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. У 2021 році ЄС імпортував зі США 22 млрд кубометрів СПГ. Цього року з січня по серпень ЄС отримав понад 40 млрд куб.

Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський газ СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.

Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського газу СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.
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12.09.2022 19:33 Ответить
Если сегодня европейцы не согласны платить 80 евро за газ, то завтра будут платить 80 рублей. При зарплате в 100 рублей...
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12.09.2022 20:38 Ответить
 
 