США опасаются, что энергетический кризис в Европе может ослабить поддержку Украины и санкции против РФ, - CNN

Как пишет CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников, в США опасаются, что на фоне стремительного роста расходов на энергоносители, вызванного российским вторжением, поддержка санкционного давления на Россию в Европе может снизиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представители американской разведки считают, что уничтожение единства среди западных стран по противостоянию российской агрессии является ключевым приоритетом для президента России Владимира Путина.

"Путин делает ставку на то, что он будет более жестким, чем украинцы, европейцы и американцы, что он сможет истощить украинцев, задушить их экономику, и что европейцы, которые встретят зиму с высокими ценами на энергоносители, потеряют решимость", - заявлял ранее директор ЦРУ Уильям Бернс.

Официальные лица Белого дома продолжают настаивать на том, что они не заметили видимых расколов в едином фронте и в определенной степени считали действия Путина одновременно предсказуемыми и такими, что лишь укрепляют решимость европейских союзников.

"Мы считаем, что действия России лишь усилили единство среди европейцев. Сообщения, которые Россия посылает каждому европейцу, заключаются в том, что они ненадежные партнеры. Поэтому враждебность к России только растет", - сказал один высокопоставленный чиновник США.

Но другие официальные лица США считают, что существует реальный риск того, что по мере роста стоимости электроэнергии и приближения зимы европейское население может выступить против западной стратегии экономической изоляции России.

"Россия безусловно хочет, чтобы европейцы нервничали - энергетика является их крупнейшим инструментом для того, чтобы настроить европейское сообщество против войны", - заявил источник, знакомый с западной разведкой.

Прямое влияние на Соединенные Штаты остается незначительным, сообщили два источника, знакомые со взглядами правительства США и Запада, учитывая, что Вашингтон отнюдь не полагается на российский импорт энергоресурсов и фактически является крупным экспортером сжиженного природного газа.

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Но официальные лица США внимательно следили за недавним протестом против высоких цен на энергоносители в Чехии и внимательно следят за любыми признаками роста нестабильности в Европе.

"Мы, очевидно, внимательно следим за этим. Мы все еще видим сильную решимость и единство на уровне руководства, несмотря на то, что Путин использует энергетику в качестве оружия. И президент США стремится сохранить это единство, решительность и силу", - сказал CNN спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что Белый дом приложил значительные усилия, чтобы обеспечить поставки газа в страны, которые, с одной стороны, имеют решающее значение для западной коалиции, а с другой - являются очень уязвимыми к попыткам России шантажировать своими энергетическими ресурсами.

Угроза политической нестабильности, которую официальные лица США и ЕС считают готовой для разжигания правыми элементами по всей Европе, уже давно признается угрозой, но до сих пор о ней редко говорили открыто.

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Однако, многое, скорее всего, будет зависеть от погодных условий, заявили CNN американские и западные чиновники. По словам одного из них, если зима будет мягкой, запасов газовых хранилищ, которые уже превысили контрольные показатели, может быть достаточно, чтобы предотвратить широкий дефицит.