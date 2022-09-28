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Российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога, - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,х59

Вечером 28 сентября российская крылатая ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 - одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Идет ликвидация последствий", - отметил Вилкул.

Читайте также: Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту города Кривой Рог, - Резниченко
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Топ комментарии
+9
Ця мразь вілкул та його папаша 30 років працюють наlд руським міром в Україні, а зараз воно переодягнулось у бандерівця? Такі як труханов, вілкул, баліцкий! та інши мають сидіти у тюрьмі або в землі лежати
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29.09.2022 00:17
+6
Вілкулоїд, ******! Як тобі "громадянська" війна в Україні? Падаль ти разом зі своїм папашою!
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29.09.2022 06:48
+4
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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29.09.2022 01:14
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Вас що, контузило?
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28.09.2022 23:38 Ответить
Вас, ка#апів, женуть кругом , а ви все одно лізете як свині ... Ну нагадив ти тут - коментар заблокували....ще раз нагадиш - заблокують вже тебе...
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28.09.2022 23:48 Ответить
Ця мразь вілкул та його папаша 30 років працюють наlд руським міром в Україні, а зараз воно переодягнулось у бандерівця? Такі як труханов, вілкул, баліцкий! та інши мають сидіти у тюрьмі або в землі лежати
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29.09.2022 00:17 Ответить
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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29.09.2022 01:14 Ответить
Вілкулоїд, ******! Як тобі "громадянська" війна в Україні? Падаль ти разом зі своїм папашою!
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29.09.2022 06:48 Ответить
Але Кривий Ріг не вилікувати. Все одно довбойоби проголосують за клан Вілкулоїдів.
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29.09.2022 06:50 Ответить
 
 