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Российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога, - Вилкул
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 28 сентября российская крылатая ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога.
Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 - одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Идет ликвидация последствий", - отметил Вилкул.
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