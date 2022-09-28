Російська ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу, - Вілкул

Ввечері 28 вересня російська крилата ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері, близько 20.40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", - зазначив Вілкул.

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