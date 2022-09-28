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Російська ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,х59

Ввечері 28 вересня російська крилата ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері, близько 20.40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", - зазначив Вілкул.

Також читайте: Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт міста Кривий Ріг, - Резніченко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Ця мразь вілкул та його папаша 30 років працюють наlд руським міром в Україні, а зараз воно переодягнулось у бандерівця? Такі як труханов, вілкул, баліцкий! та інши мають сидіти у тюрьмі або в землі лежати
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29.09.2022 00:17
+6
Вілкулоїд, ******! Як тобі "громадянська" війна в Україні? Падаль ти разом зі своїм папашою!
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29.09.2022 06:48
+4
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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29.09.2022 01:14
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Вас що, контузило?
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28.09.2022 23:38 Відповісти
Вас, ка#апів, женуть кругом , а ви все одно лізете як свині ... Ну нагадив ти тут - коментар заблокували....ще раз нагадиш - заблокують вже тебе...
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28.09.2022 23:48 Відповісти
Ця мразь вілкул та його папаша 30 років працюють наlд руським міром в Україні, а зараз воно переодягнулось у бандерівця? Такі як труханов, вілкул, баліцкий! та інши мають сидіти у тюрьмі або в землі лежати
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29.09.2022 00:17 Відповісти
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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29.09.2022 01:14 Відповісти
Вілкулоїд, ******! Як тобі "громадянська" війна в Україні? Падаль ти разом зі своїм папашою!
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29.09.2022 06:48 Відповісти
Але Кривий Ріг не вилікувати. Все одно довбойоби проголосують за клан Вілкулоїдів.
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29.09.2022 06:50 Відповісти
 
 