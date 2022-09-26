Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт міста Кривий Ріг, - Резніченко
Унаслідок удару ракети по аеропорту Кривого Рогу використання летовища неможливе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", - написав він.
Як зазначив Резніченко, люди під час удару не постраждали.
Топ коментарі
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товарищ жюковнайнайзнаменитиший еврей..он же верховный главком?
так "працюю", з 2016 року... і хочаб один той, хто звинувачує заплатив))))
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https://news.liga.net/all/news/rossiyane-potratili-vysokotochnuyu-raketu-h-59-na-unichtojenie-obschestvennogo-tualeta-foto Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета - фото
2- "Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе" Джерело:
Де написано - що попали по взлітно - посадочній полосі
3 - Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов США - а наскільки таки збитків ?