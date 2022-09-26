Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт міста Кривий Ріг, - Резніченко

Унаслідок удару ракети по аеропорту Кривого Рогу використання летовища неможливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", - написав він.

Як зазначив Резніченко, люди під час удару не постраждали.

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