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МИД Румынии призвал своих граждан покинуть Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

румунія

МИД Румынии повторил призыв к румынским гражданам покинуть Россию и избегать поездок туда, если они не являются неотложными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В контексте последних событий в Российской Федерации, в том числе в результате объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации…МИД настойчиво напоминает и повторяет рекомендации, адресованные гражданам Румынии с февраля этого года, избегать необязательных поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто временно находится в этой стране, следует рассмотреть возможность скорейшего выезда с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Румынии.

Также министерство рекомендует гражданам Румынии, находящимся на территории Российской Федерации, проявлять повышенное внимание и избегать мест массового скопления людей и не участвовать в возможных акциях протеста или других демонстрациях, которые могут повлечь за собой уличное насилие.

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Топ комментарии
+9
і бажано більше туди ні ногою, бо схоплять і будуть торгувати невільниками. Для них це не впервой, скрепи такі.
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29.09.2022 06:56
+8
Все призывают покинуть своих граждан Россию, потому что США развалят Россию любыми инструментами, если все инструменты будут исчерпаны и не будет результата, то сложатся обстоятельства, когда у США не будет другого выпора, кроме как нанести по России ядерные удары! Россия должна развалиться, чтобы избежать ядерных ударов по себе.
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29.09.2022 06:54
+6
Щось, тай має статись... не спроста весь цей двіж
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29.09.2022 06:59
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Болгария,Румыния…Тенденция,однако
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29.09.2022 06:53 Ответить
Потому что по России готовятся нанести превентивные ядерные удары!
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29.09.2022 06:56 Ответить
Вроде бы США тоже на официальном сайте посольства что-то подобное написали. Я не читал, если хлчешь - прверь.
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29.09.2022 07:14 Ответить
Канада призвала всех своих хоккеистов, играющих в КХЛ, немедленно покинуть россию и возвращаться домой
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29.09.2022 07:15 Ответить
Пардон за ошибки, пишу в транспорте
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29.09.2022 07:15 Ответить
Все призывают покинуть своих граждан Россию, потому что США развалят Россию любыми инструментами, если все инструменты будут исчерпаны и не будет результата, то сложатся обстоятельства, когда у США не будет другого выпора, кроме как нанести по России ядерные удары! Россия должна развалиться, чтобы избежать ядерных ударов по себе.
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29.09.2022 06:54 Ответить
і бажано більше туди ні ногою, бо схоплять і будуть торгувати невільниками. Для них це не впервой, скрепи такі.
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29.09.2022 06:56 Ответить
Щось, тай має статись... не спроста весь цей двіж
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29.09.2022 06:59 Ответить
Говно , начинает бурлит, лучше, быть подальше от выгребной ямы Дрожжи закинули . Кто же это в здравом уме будет бомбить выгребную яму , её обычно засыпают
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29.09.2022 07:02 Ответить
Теперь Румыния смотрит на Россию как на молдаван.
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29.09.2022 07:05 Ответить
😄
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29.09.2022 07:27 Ответить
В России грядет гражданская война всех против всех
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29.09.2022 07:29 Ответить
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29.09.2022 07:33 Ответить
 
 