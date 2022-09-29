МЗС Румунії закликало своїх громадян залишити Росію
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МЗС Румунії повторило заклик до румунських громадян залишити Росію та уникати поїздок туди, якщо вони не є нагальними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"У контексті останніх подій у Російській Федерації, в тому числі внаслідок оголошення 21 вересня 2022 року часткової мобілізації… МЗС наполегливо нагадує та повторює рекомендації, адресовані громадянам Румунії з лютого цього року, уникати необов’язкових поїздок до Російської Федерації, а тим, хто тимчасово перебуває в цій країні, слід розглянути можливість якнайшвидшого виїзду з території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні МЗС Румунії.
МЗС Румунії рекомендує громадянам, які перебувають на території РФ, проявляти підвищену увагу та уникати місць масового скупчення людей, а також не брати участі в можливих акціях протесту чи інших демонстраціях, які можуть спричинити вуличне насильство.
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