МЗС Румунії закликало своїх громадян залишити Росію

МЗС Румунії повторило заклик до румунських громадян залишити Росію та уникати поїздок туди, якщо вони не є нагальними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"У контексті останніх подій у Російській Федерації, в тому числі внаслідок оголошення 21 вересня 2022 року часткової мобілізації… МЗС наполегливо нагадує та повторює рекомендації, адресовані громадянам Румунії з лютого цього року, уникати необов’язкових поїздок до Російської Федерації, а тим, хто тимчасово перебуває в цій країні, слід розглянути можливість якнайшвидшого виїзду з території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні МЗС Румунії.

МЗС Румунії рекомендує громадянам, які перебувають на території РФ, проявляти підвищену увагу та уникати місць масового скупчення людей, а також не брати участі в можливих акціях протесту чи інших демонстраціях, які можуть спричинити вуличне насильство.

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