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МЗС Румунії закликало своїх громадян залишити Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

румунія

МЗС Румунії повторило заклик до румунських громадян залишити Росію та уникати поїздок туди, якщо вони не є нагальними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"У контексті останніх подій у Російській Федерації, в тому числі внаслідок оголошення 21 вересня 2022 року часткової мобілізації… МЗС наполегливо нагадує та повторює рекомендації, адресовані громадянам Румунії з лютого цього року, уникати необов’язкових поїздок до Російської Федерації, а тим, хто тимчасово перебуває в цій країні, слід розглянути можливість якнайшвидшого виїзду з території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні МЗС Румунії.

МЗС Румунії рекомендує громадянам, які перебувають на території РФ, проявляти підвищену увагу та уникати місць масового скупчення людей, а також не брати участі в можливих акціях протесту чи інших демонстраціях, які можуть спричинити вуличне насильство.

Також читайте: Румунія відмовила у в’їзді російським пропагандистам з Russia Today на вибори голови органу ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
і бажано більше туди ні ногою, бо схоплять і будуть торгувати невільниками. Для них це не впервой, скрепи такі.
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29.09.2022 06:56
+8
Все призывают покинуть своих граждан Россию, потому что США развалят Россию любыми инструментами, если все инструменты будут исчерпаны и не будет результата, то сложатся обстоятельства, когда у США не будет другого выпора, кроме как нанести по России ядерные удары! Россия должна развалиться, чтобы избежать ядерных ударов по себе.
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29.09.2022 06:54
+6
Щось, тай має статись... не спроста весь цей двіж
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29.09.2022 06:59
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Болгария,Румыния…Тенденция,однако
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29.09.2022 06:53 Відповісти
Потому что по России готовятся нанести превентивные ядерные удары!
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29.09.2022 06:56 Відповісти
Вроде бы США тоже на официальном сайте посольства что-то подобное написали. Я не читал, если хлчешь - прверь.
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29.09.2022 07:14 Відповісти
Канада призвала всех своих хоккеистов, играющих в КХЛ, немедленно покинуть россию и возвращаться домой
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29.09.2022 07:15 Відповісти
Пардон за ошибки, пишу в транспорте
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29.09.2022 07:15 Відповісти
Все призывают покинуть своих граждан Россию, потому что США развалят Россию любыми инструментами, если все инструменты будут исчерпаны и не будет результата, то сложатся обстоятельства, когда у США не будет другого выпора, кроме как нанести по России ядерные удары! Россия должна развалиться, чтобы избежать ядерных ударов по себе.
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29.09.2022 06:54 Відповісти
і бажано більше туди ні ногою, бо схоплять і будуть торгувати невільниками. Для них це не впервой, скрепи такі.
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29.09.2022 06:56 Відповісти
Щось, тай має статись... не спроста весь цей двіж
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29.09.2022 06:59 Відповісти
Говно , начинает бурлит, лучше, быть подальше от выгребной ямы Дрожжи закинули . Кто же это в здравом уме будет бомбить выгребную яму , её обычно засыпают
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29.09.2022 07:02 Відповісти
Теперь Румыния смотрит на Россию как на молдаван.
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29.09.2022 07:05 Відповісти
😄
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29.09.2022 07:27 Відповісти
В России грядет гражданская война всех против всех
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29.09.2022 07:29 Відповісти
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29.09.2022 07:33 Відповісти
 
 