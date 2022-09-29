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За сутки в Донецкой области рашисты убили 6 мирных жителей. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки в Донецкой области рашисты убили 6 мирных жителей 01

"За 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 2 в Торецке, 1 в Бахмуте, 1 в Северном, 1 в Благодатном, 1 в Николаевке. Еще 4 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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29.09.2022 08:20 Ответить
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29.09.2022 10:22 Ответить
 
 