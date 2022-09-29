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За добу на Донеччині рашисти вбили 6 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині рашисти вбили 6 мирних жителів 01

"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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29.09.2022 08:20 Відповісти
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29.09.2022 10:22 Відповісти
 
 