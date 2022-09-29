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В Мелитополе раздался громкий взрыв. Повреждено авто предательницы Шапуровой, возглавившей оккупационный "департамент образования", - Федоров (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Утром 29 сентября во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа. Подробности уточняем", - отметил Федоров.

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Позже Федоров добавил, что появилась уточненная информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки предательницы Елены Шапуровой.

"Лицо, которое в мирной жизни прославилось многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашло свое "призвание": возглавило оккупационный "департамент образования" и всячески помогало оккупантам насаждать рашистский режим "образования". По данным очевидцев предательница жива, однако испугалась до полусмерти", - говорится в сообщении.
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Партизани.
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29.09.2022 08:26 Ответить
До п1всмерт1 це була репетиц1я, ф1нал 1 смерть у тебе не за горами зрадниця застяна.
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29.09.2022 10:15 Ответить
знали,что она" обросла коррупционными связями",но держали в колледже и не возбуждали уголовного дела этим все и сказано---ТЕПЕРЬ пожинаем плоды и делаем удивленное лицо --откуда колаборанты ? сейчас в раде спокойно сидят опожопники и голосуют вместе с зеленой гнилью,красота !
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29.09.2022 10:39 Ответить
Бававнятко бавиться! Золота істота!
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29.09.2022 08:41 Ответить
партезанен яяяяяя
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29.09.2022 08:49 Ответить
хлопоГ,прихлопнули былонасекомышей с болот мацковии
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29.09.2022 10:25 Ответить
втече на історичну родіну в Мокшандію і стануть прозивати Шампуровою. бо шашлик з неї бажали зробити
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29.09.2022 11:33 Ответить
 
 