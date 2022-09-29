В Мелитополе раздался громкий взрыв. Повреждено авто предательницы Шапуровой, возглавившей оккупационный "департамент образования", - Федоров (обновлено)
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Утром 29 сентября во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа. Подробности уточняем", - отметил Федоров.
Позже Федоров добавил, что появилась уточненная информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки предательницы Елены Шапуровой.
"Лицо, которое в мирной жизни прославилось многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашло свое "призвание": возглавило оккупационный "департамент образования" и всячески помогало оккупантам насаждать рашистский режим "образования". По данным очевидцев предательница жива, однако испугалась до полусмерти", - говорится в сообщении.
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