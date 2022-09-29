Вместо 19 млрд куб. м газа Украина накопит 14,5-15 млрд куб

Кабинет министров сократил планы по накоплению газа в подземных хранилищах. Если летом "Нафтогазу Украины" ставили задачу обеспечить наличие 19 млрд куб. м газа, то сейчас речь идет только о 14,5-15 млрд куб. м.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на правительственный портал.

"Правительство продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас есть почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", - заявил премьер Денис Шмигаль на селекторном совещании 28 сентября.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса, рассказал он.

На своем последнем заседании правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров. Этих денег должно хватить на закупку 400 000 куб. м древесины для жителей прифронтовых территорий. В общей сложности в течение отопительного сезона государство собирается реализовать 5 млн куб. м дров.

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