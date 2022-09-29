Вместо 19 млрд куб. м газа Украина накопит 14,5-15 млрд куб
Новости Цензор.НЕТ Общество
Кабинет министров сократил планы по накоплению газа в подземных хранилищах. Если летом "Нафтогазу Украины" ставили задачу обеспечить наличие 19 млрд куб. м газа, то сейчас речь идет только о 14,5-15 млрд куб. м.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на правительственный портал.
"Правительство продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас есть почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", - заявил премьер Денис Шмигаль на селекторном совещании 28 сентября.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса, рассказал он.
На своем последнем заседании правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров. Этих денег должно хватить на закупку 400 000 куб. м древесины для жителей прифронтовых территорий. В общей сложности в течение отопительного сезона государство собирается реализовать 5 млн куб. м дров.
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Вот для чого ? Чим була обоснавона такА кількість газу ? Чі хутін розробляв тоді схему « країна посередник продае газ ЕС» , таким чином коррупціонно прив'язуя до себе Україну ?
Ну и снижение температуры на 1 градус - это огромная экономия средств.
Дрова, в отличие от газа, надежно и уверенно использовать, но только в утепленном доме с хорошим котлом или печкой. Должен быть запас дров на всю зиму. Уже должен быть и они уже должны сохнуть после распила.
Там давно не война,сплошные договорняки-я не буду туда стрелять,а ты сюда.
А потом лапшу народу вешать про невозможность использовать оружие.
По щелчку пальца Ху.ла газ прекращает течь через 1 секунду
Можно поподробнее,так над чем они там працюют?
Якщо я помиляюсь, буду дуже вдячний,
якщо виправите мої розрахунки.
Тому, незважаючи на нагальну потребу протиракетного захисту прифронтових міст, насамперед слід надійно захистити наші ПГС ешелонованою системою ППО.
А нахрена ещё 5,шоб за прокачку деньги срубить?