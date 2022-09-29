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Новости Общество
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Газ (10095) Кабмин (13799) Галущенко (174) Шмыгаль Денис (2318)

Вместо 19 млрд куб. м газа Украина накопит 14,5-15 млрд куб

Новости Цензор.НЕТ Общество

газ

Кабинет министров сократил планы по накоплению газа в подземных хранилищах. Если летом "Нафтогазу Украины" ставили задачу обеспечить наличие 19 млрд куб. м газа, то сейчас речь идет только о 14,5-15 млрд куб. м.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на правительственный портал.

"Правительство продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас есть почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", - заявил премьер Денис Шмигаль на селекторном совещании 28 сентября.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса, рассказал он.

На своем последнем заседании правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров. Этих денег должно хватить на закупку 400 000 куб. м древесины для жителей прифронтовых территорий. В общей сложности в течение отопительного сезона государство собирается реализовать 5 млн куб. м дров.

Читайте также: Еврокомиссия предлагает ограничить цену на российский газ, – Financial Times
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Топ комментарии
+17
Пять кубов ******** бородатая бабушка Беня, я так понимаю?
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29.09.2022 10:46
+14
Потрібно добавити, як ******* "слуги" -"ВПЕРШЕ". А що стосується ахметова, то я звичайно його не захищаю, але не відволікайте нарід ненавистю до ахметова, газом займається не Ахметов, а Беня, якого знають як Коломойського і фірташ, обидва друзяки Президента. Чому не написали, що українські суди знову пробачили на днях 2,9 мільярда гривні бідному Бені?
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29.09.2022 10:52
+5
И, что, с учётов отсутствия потребления промышленными регионами этого не хватит?
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29.09.2022 10:41
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І що, Ахметову не вистачить....упс, не тільки...там же ще жужу , нещодавно там уже по судах побігла, пачпорт не дають
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29.09.2022 10:39 Ответить
Потрібно добавити, як ******* "слуги" -"ВПЕРШЕ". А що стосується ахметова, то я звичайно його не захищаю, але не відволікайте нарід ненавистю до ахметова, газом займається не Ахметов, а Беня, якого знають як Коломойського і фірташ, обидва друзяки Президента. Чому не написали, що українські суди знову пробачили на днях 2,9 мільярда гривні бідному Бені?
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29.09.2022 10:52 Ответить
Згода, я мав на увазі ВСІХ, а перераховувати задовго
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29.09.2022 11:13 Ответить
так и правда, Ахметов тут к чему? Азовстали и ММКИ нет. Это они в свое время активно потребляли, а сейчас промышленность стоит почти
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29.09.2022 15:27 Ответить
а решту де брати?
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29.09.2022 10:39 Ответить
И, что, с учётов отсутствия потребления промышленными регионами этого не хватит?
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29.09.2022 10:41 Ответить
і отаке...(не при дітях сказано), народ про ядерку, а вонааа про ксіву модну, нє ну....не всі вальти в колоді
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29.09.2022 10:42 Ответить
Цікаво шо колись Україну по договору Тимошенко принуждали куплять десь 50 млрд Газа ?

Вот для чого ? Чим була обоснавона такА кількість газу ? Чі хутін розробляв тоді схему « країна посередник продае газ ЕС» , таким чином коррупціонно прив'язуя до себе Україну ?
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29.09.2022 10:43 Ответить
А вы были хоть в одной школе зимой? Там душегубка и дети открывают окна, чтобы не сгореть от жары. Стены - кусок камня, никакого утеплителя, ни пенопласта, ни минваты, ни других утеплителей, ничего. Затраты на отопление в 20-30 раз (и это не преувеличение) выше, чем в утепленной школе с централизованной вентиляцией с рекуператором. Я уже молчу про тепловые насосы в землю закапывается змеевик или эти солнечные коллекторы (с фазовым переходом как аккумулятор тепла). И еще котлы в котельных. С отвратительным КПД. Это бизнес просто. Вот приходит бизнесмен с новым котлом и предлагает нашим котельным его купить, говорит, что отобьете его цену и установку за 1 сезон. И ему все в один гилас говорят, что им плевать на это, их субсидирует государство и им так больше денег дадут, а с вашим котлом им больше платить не станут, только подрежут еще.

Ну и снижение температуры на 1 градус - это огромная экономия средств.
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29.09.2022 10:49 Ответить
А зато какие дороги,не завидуй
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29.09.2022 11:10 Ответить
цікаво а ти знаєш з чого виробляються добрива ?
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29.09.2022 11:22 Ответить
А где их держат, а? В сумеречном мире? Запас газа равен нулю, это объекты, которые могут быть уничтожены. И не считайте искандеры и стратегические ракеты. Есть Северная Корея, есть также подавление нашей ПВО массированным авианалетом, в котором будут запущены под 300-400 боинов и эирбасов как мишени (прямо с орком внутри на автопилоте, никаких парашютов, просто на убой пустят), а вместе с ними будут лететь бомбардировщики и уничтожать на РЛС, а дальше как минимум на сутки кацапы могут авиабомбами бомбить безнаказанно что угодно, пока будет хаос.

Дрова, в отличие от газа, надежно и уверенно использовать, но только в утепленном доме с хорошим котлом или печкой. Должен быть запас дров на всю зиму. Уже должен быть и они уже должны сохнуть после распила.
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29.09.2022 10:45 Ответить
Ты шо поверил,что их до сих пор не разбомбили без договорняка?
Там давно не война,сплошные договорняки-я не буду туда стрелять,а ты сюда.
А потом лапшу народу вешать про невозможность использовать оружие.
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29.09.2022 10:52 Ответить
Пять кубов ******** бородатая бабушка Беня, я так понимаю?
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29.09.2022 10:46 Ответить
Як це Ви посміли замахнутися на святого із святих "слуг" Беню? Він тут під захистом Президента і недосягнутий ні ФБР, ні англійським спецслужбам. Йому тут непогано живеться, то витягнув з банку, то з укнафти, зараз газ встибздив. А скільки ще на "Ротердам+" прибарахлився, на феросплавах, на очистці води? Та і земелька дишева під шумок переписується, а ви тут воюйте і всі маєте знати, що "барига" Порошенко. Я нічого не переплутав 73%?
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29.09.2022 10:56 Ответить
Та Коломою и напружуватися не треба,черговий позов до украiнського" справедливого" суду та купа грошей в офшорi.
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29.09.2022 11:28 Ответить
Уряд продовжує працювати!!

По щелчку пальца Ху.ла газ прекращает течь через 1 секунду
Можно поподробнее,так над чем они там працюют?
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29.09.2022 10:48 Ответить
Заява досить популістська. Для битового споживання достатньо 10 млрд кубів. Майже чверть не споживатиме газ. Промисловість теж скоротилася. Металургія особливо. 19 млрд це із розрахунках, що все працює.
Якщо я помиляюсь, буду дуже вдячний,

якщо виправите мої розрахунки.
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29.09.2022 10:50 Ответить
Справа в тиску, який має бути у ГТС, при падінні його хоч десь на дільниці газ може перетворитися на вибухівку... тут запас має бути завжди. Скоріш за все на цю зиму вистачить, але динаміка йде на зменшення.
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29.09.2022 11:25 Ответить
Сподіваюсь, Вітренко премію все ж таки отримає?
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29.09.2022 10:57 Ответить
Після знищення пітьмою своїх газогонів ПП-1 і ПП-2 в Балтійському морі підвищується рівень загрози завдання рашистами ракетних ударів по підземних газосховищах в Україні.
Тому, незважаючи на нагальну потребу протиракетного захисту прифронтових міст, насамперед слід надійно захистити наші ПГС ешелонованою системою ППО.
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29.09.2022 11:02 Ответить
"Украина также должна обеспечить этим летом 9-10 миллиардов кубометров газа в год, чтобы ее хранилища были заполнены перед отопительным сезоном"

А нахрена ещё 5,шоб за прокачку деньги срубить?

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29.09.2022 11:12 Ответить
Промисловість присіла -- для населення газу хватить.
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29.09.2022 11:23 Ответить
да, это правда. И сейчас главное не объём, а целостность газовой инфраструктуры. Ведь если русские начнут по ней бить, будет крайне сложно чинить в условиях зимы
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29.09.2022 15:26 Ответить
Если 10 млн населения живут в ЕС,в основном женщины дети и старики,то этого хватит...много домов разрушено и не пригодно к отоплению...
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29.09.2022 11:42 Ответить
Стільки газу було в сховищах 2015 році, до того тоді працювала промисловість так що вистачить ,якщо не буде якогось олігархічного переділу.
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29.09.2022 12:21 Ответить
У кого в руках газовые месторождения и добыча? Национализируйте! И не надо нам сообщать, что у вас плохо! Делайте свою работу!
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29.09.2022 14:11 Ответить
Тепер нам всім роскажуть, як в нас все погано. Готові слухати постійно..
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29.09.2022 17:28 Ответить
 
 