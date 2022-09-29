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В Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных из РФ, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены ВС РБ и местным советам.

"После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Также власти РФ дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

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Топ комментарии
+16
И мешками сразу пусть запасаются..
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29.09.2022 11:47
+16
законна військова ціль. Краще вбити їх уві сні в казармі, ніж чекати, поки вони зроблять біду в Україні.
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29.09.2022 12:25
+12
"Повідомляють, що на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області ЗСУ вже контролюють низку населених пунктів. Це не лише раніше звільнені Дворічна, Кішварівка, Катеринівка та Зелена Долина, а ще й Гороб'ївка. Крім того, повідомляють, що дорога від Лиману до Кремінної теж повністю під українським вогневим контролем", - написав Юрій Мисягін.
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29.09.2022 11:51
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И мешками сразу пусть запасаются..
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29.09.2022 11:47 Ответить
О, вуж завертівся на сковорідці
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29.09.2022 11:47 Ответить
"Повідомляють, що на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області ЗСУ вже контролюють низку населених пунктів. Це не лише раніше звільнені Дворічна, Кішварівка, Катеринівка та Зелена Долина, а ще й Гороб'ївка. Крім того, повідомляють, що дорога від Лиману до Кремінної теж повністю під українським вогневим контролем", - написав Юрій Мисягін.
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29.09.2022 11:51 Ответить
Нехай готуються до крадіжок унітазів та побутової техніки. До зґвалтувань також.
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29.09.2022 11:52 Ответить
20-30 тисяч чмобіків та 15-20 армії ********* - це вже достатньо для відкриття ще одного фронту проти України. схоже ***** дотисло лукашеску.
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29.09.2022 11:58 Ответить
С одной стороны да, а с другой сейчас не 24. ВСУ получают новое оружие, пополняются тренированными солдатами и опытными командирами. Да и рефлексии к населенийцу белоруской области уже не испытывают.
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29.09.2022 12:07 Ответить
маю надію, що пора городи під картолю удобряти
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29.09.2022 12:00 Ответить
Тепер головне - перекинуть на лінію оборони, яка йде вздовж білоруського кордону, більшість кулеметів "максим", які у нас на складах зберігаються! У наступі вони важкуваті, а от при обороні (у ДОТах) - "саме те" : води на Поліссі зараз повно і стволи перегріваться не будуть!
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29.09.2022 12:07 Ответить
Ну-у-у, непоганий довісок до російського контингенту, для скидання Лукашенко з трону і посадження більш слухняної маріонетки.
Подивимось, чи є ще мізки у білоруських військових.
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29.09.2022 12:07 Ответить
Ну якщо так ,то ніякого жалю в нашиз ЗСУ до білорусі бути не може включаючи і інфраструктуру цієї маріонеткової недодержави.
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29.09.2022 12:08 Ответить
В соцмережах пишуть, що на Київщині розбирають блок-пости.
Зелені знову готуються зустрічати окупантів, як і в лютому 2022?
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29.09.2022 12:09 Ответить
Гроши понад усэ.
Не отпугивайте инвестиции.
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29.09.2022 12:12 Ответить
Менше вірте зрадойобам різного калібру.
В січні вони писали, що джавеліни не дають військовим, в березні - що зелені готуються здатись і т.д. і т.п.
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29.09.2022 12:19 Ответить
А по-вашому, зелені планували воювати, зупиняючи заводи, які працювали на оборонку?
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29.09.2022 12:33 Ответить
...є в нас один крєндєль, який вирішить це питання як два байти переслать
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29.09.2022 12:23 Ответить
Схоже, що 50 тисячна армія пітарасів,схоче зробити марш кидок на півночі у потойбіччя !
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29.09.2022 12:09 Ответить
Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
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29.09.2022 12:16 Ответить
А белорусы продолжают молчать и утираться ??? Ну ну
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29.09.2022 12:18 Ответить
Потому что у нас поддерживают хрюсию. Причем независимо, за таракана они или против. В белорусской области действительно огромная поддержка свинарника. Ситуация из моей жизни. Есть два дегенерата. Один за таракана, другой против. Сидят вместе, смотрят каловьева и радуются убийству украинцев.
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29.09.2022 12:27 Ответить
Знаете , не хочу пророчить , но зная кацапов не удивлюсь что из 20000 завезённых россиян сделают заградотряды и будут стрелять в спину белоруской армии , которую погонят в Украину

ведь на оккупированных территориях они так и делают
А ЧЕМ СЕГОДНЯ ОТЛИЧАЕТСЯ БЕЛАРУСЬ ОТ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ?
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29.09.2022 12:42 Ответить
тот кому вы отвечаете ольгинский вонючий бот. его цель настроить вас против беларусов у которых уже 1.5 тысячи арестованных за поддержку Украины. Кроме того рельсовые партизаны пригивиренные к 15 годам за саботаж и терроризм против русни
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30.09.2022 06:11 Ответить
Увы. "Это не мы", "мы тут ни при чём"
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29.09.2022 12:45 Ответить
Скоро и у них будет так , если за коктейли Молотова не возьмутся

Жуткое зрелище: как россиянки провожают мужей в Украину

https://youtu.be/D84H3Ktohm4
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29.09.2022 12:50 Ответить
Чекаємо на відео, де вони повертаються, сподіваюсь, буде не менш епічно...
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29.09.2022 12:57 Ответить
Нація рабів
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29.09.2022 12:54 Ответить
законна військова ціль. Краще вбити їх уві сні в казармі, ніж чекати, поки вони зроблять біду в Україні.
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29.09.2022 12:25 Ответить
Та й інфраструктуру, що йде з білорашки в Україну, не зайвим було б підрихтувати. Мости, шляхопроводи, ж/д станції, депо, електропідстанції і т.п.
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29.09.2022 12:38 Ответить
Сподіваюсь що цього разу на наступ з білорусі ми відреагуємо ударами по стратегічним підприємствам білорусі.
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29.09.2022 12:40 Ответить
Березень 2022 року Телефонна розмова між "білорусом українським" і "білорусом російськомовним":
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!



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29.09.2022 15:05 Ответить
Горіти у Вогні зрадникам слов'ян - картопланим білокацапам!
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29.09.2022 13:00 Ответить
Думаю что будут как раз снимать белорусскую технику с хранения и вооружать чмобиков.
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29.09.2022 13:19 Ответить
Вже знімають...
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29.09.2022 15:35 Ответить
Новость сформулирована некорректно... Правильно так: "Белоруссия готовится принять 20.000 кацапов в свои морги".
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29.09.2022 14:28 Ответить
 
 