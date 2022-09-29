В Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных из РФ, - ГУР

В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены ВС РБ и местным советам.

"После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Также власти РФ дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

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