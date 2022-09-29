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У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи ЗС РФ. В результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано ЗС РБ та місцевим радам.

"Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також влада РФ дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Також читайте: Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав агресію з боку Білорусі, - Данілов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
И мешками сразу пусть запасаются..
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29.09.2022 11:47
+16
законна військова ціль. Краще вбити їх уві сні в казармі, ніж чекати, поки вони зроблять біду в Україні.
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29.09.2022 12:25
+12
"Повідомляють, що на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області ЗСУ вже контролюють низку населених пунктів. Це не лише раніше звільнені Дворічна, Кішварівка, Катеринівка та Зелена Долина, а ще й Гороб'ївка. Крім того, повідомляють, що дорога від Лиману до Кремінної теж повністю під українським вогневим контролем", - написав Юрій Мисягін.
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29.09.2022 11:51
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И мешками сразу пусть запасаются..
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29.09.2022 11:47 Відповісти
О, вуж завертівся на сковорідці
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29.09.2022 11:47 Відповісти
"Повідомляють, що на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області ЗСУ вже контролюють низку населених пунктів. Це не лише раніше звільнені Дворічна, Кішварівка, Катеринівка та Зелена Долина, а ще й Гороб'ївка. Крім того, повідомляють, що дорога від Лиману до Кремінної теж повністю під українським вогневим контролем", - написав Юрій Мисягін.
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29.09.2022 11:51 Відповісти
Нехай готуються до крадіжок унітазів та побутової техніки. До зґвалтувань також.
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29.09.2022 11:52 Відповісти
20-30 тисяч чмобіків та 15-20 армії ********* - це вже достатньо для відкриття ще одного фронту проти України. схоже ***** дотисло лукашеску.
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29.09.2022 11:58 Відповісти
С одной стороны да, а с другой сейчас не 24. ВСУ получают новое оружие, пополняются тренированными солдатами и опытными командирами. Да и рефлексии к населенийцу белоруской области уже не испытывают.
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29.09.2022 12:07 Відповісти
маю надію, що пора городи під картолю удобряти
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29.09.2022 12:00 Відповісти
Тепер головне - перекинуть на лінію оборони, яка йде вздовж білоруського кордону, більшість кулеметів "максим", які у нас на складах зберігаються! У наступі вони важкуваті, а от при обороні (у ДОТах) - "саме те" : води на Поліссі зараз повно і стволи перегріваться не будуть!
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29.09.2022 12:07 Відповісти
Ну-у-у, непоганий довісок до російського контингенту, для скидання Лукашенко з трону і посадження більш слухняної маріонетки.
Подивимось, чи є ще мізки у білоруських військових.
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29.09.2022 12:07 Відповісти
Ну якщо так ,то ніякого жалю в нашиз ЗСУ до білорусі бути не може включаючи і інфраструктуру цієї маріонеткової недодержави.
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29.09.2022 12:08 Відповісти
В соцмережах пишуть, що на Київщині розбирають блок-пости.
Зелені знову готуються зустрічати окупантів, як і в лютому 2022?
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29.09.2022 12:09 Відповісти
Гроши понад усэ.
Не отпугивайте инвестиции.
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29.09.2022 12:12 Відповісти
Менше вірте зрадойобам різного калібру.
В січні вони писали, що джавеліни не дають військовим, в березні - що зелені готуються здатись і т.д. і т.п.
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29.09.2022 12:19 Відповісти
А по-вашому, зелені планували воювати, зупиняючи заводи, які працювали на оборонку?
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29.09.2022 12:33 Відповісти
...є в нас один крєндєль, який вирішить це питання як два байти переслать
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29.09.2022 12:23 Відповісти
Схоже, що 50 тисячна армія пітарасів,схоче зробити марш кидок на півночі у потойбіччя !
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29.09.2022 12:09 Відповісти
Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
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29.09.2022 12:16 Відповісти
А белорусы продолжают молчать и утираться ??? Ну ну
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29.09.2022 12:18 Відповісти
Потому что у нас поддерживают хрюсию. Причем независимо, за таракана они или против. В белорусской области действительно огромная поддержка свинарника. Ситуация из моей жизни. Есть два дегенерата. Один за таракана, другой против. Сидят вместе, смотрят каловьева и радуются убийству украинцев.
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29.09.2022 12:27 Відповісти
Знаете , не хочу пророчить , но зная кацапов не удивлюсь что из 20000 завезённых россиян сделают заградотряды и будут стрелять в спину белоруской армии , которую погонят в Украину

ведь на оккупированных территориях они так и делают
А ЧЕМ СЕГОДНЯ ОТЛИЧАЕТСЯ БЕЛАРУСЬ ОТ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ?
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29.09.2022 12:42 Відповісти
тот кому вы отвечаете ольгинский вонючий бот. его цель настроить вас против беларусов у которых уже 1.5 тысячи арестованных за поддержку Украины. Кроме того рельсовые партизаны пригивиренные к 15 годам за саботаж и терроризм против русни
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30.09.2022 06:11 Відповісти
Увы. "Это не мы", "мы тут ни при чём"
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29.09.2022 12:45 Відповісти
Скоро и у них будет так , если за коктейли Молотова не возьмутся

Жуткое зрелище: как россиянки провожают мужей в Украину

https://youtu.be/D84H3Ktohm4
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29.09.2022 12:50 Відповісти
Чекаємо на відео, де вони повертаються, сподіваюсь, буде не менш епічно...
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29.09.2022 12:57 Відповісти
Нація рабів
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29.09.2022 12:54 Відповісти
законна військова ціль. Краще вбити їх уві сні в казармі, ніж чекати, поки вони зроблять біду в Україні.
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29.09.2022 12:25 Відповісти
Та й інфраструктуру, що йде з білорашки в Україну, не зайвим було б підрихтувати. Мости, шляхопроводи, ж/д станції, депо, електропідстанції і т.п.
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29.09.2022 12:38 Відповісти
Сподіваюсь що цього разу на наступ з білорусі ми відреагуємо ударами по стратегічним підприємствам білорусі.
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29.09.2022 12:40 Відповісти
Березень 2022 року Телефонна розмова між "білорусом українським" і "білорусом російськомовним":
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!



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29.09.2022 15:05 Відповісти
Горіти у Вогні зрадникам слов'ян - картопланим білокацапам!
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29.09.2022 13:00 Відповісти
Думаю что будут как раз снимать белорусскую технику с хранения и вооружать чмобиков.
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29.09.2022 13:19 Відповісти
Вже знімають...
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29.09.2022 15:35 Відповісти
Новость сформулирована некорректно... Правильно так: "Белоруссия готовится принять 20.000 кацапов в свои морги".
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29.09.2022 14:28 Відповісти
 
 