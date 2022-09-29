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Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав агресію з боку Білорусі, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко,путін

Україна дасть жорстку відповідь у разі, якщо з території Білорусі буде розпочато новий наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему. Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", – сказав Данілов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
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29.09.2022 01:39
+14
Я придерживаюсь мысли, что это не последняя наша война с ордой. Пока ********* полностью не развалится - нам покоя не будет.
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29.09.2022 00:46
+13
бульборусы обязательно будут воевать. либо за нас, либо за орков - не отсидятся на заборе. и ******** получат двойных, либо от нас, либо от орков.
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29.09.2022 00:26
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пожаліти мо ще бульбаша??
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29.09.2022 00:21 Відповісти
...виходить так
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29.09.2022 00:23 Відповісти
Нам надо понимать, что скорее всего ***** додавит Таракана и нам со стороны Беларуси придется иметь дело с расейскими и беларускими войсками. У ***** вариантов практически нет, он пойдет на все...
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29.09.2022 00:24 Відповісти
все можливо, неможливо буде тільки тоді, коли вони всі передохнуть
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29.09.2022 00:26 Відповісти
Не питайте иллюзий. Уход Пуйла и Луки кардинально ничего не изменит. Нам надо привыкать жить как Израиль с арабским миром.
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29.09.2022 00:34 Відповісти
Изменит не уход, которого не будет, а трибунал над ними.
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29.09.2022 00:42 Відповісти
У израиля есть спецвещи....я не парирую...так, первое, что пришло. А потом, возможные бунты там может и дадут результат...так было в 1991 (тогда, в тот день лично я был курсантом и в машинах стояли за 180 км от москвы)
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29.09.2022 00:43 Відповісти
спецвещи израилю не с неба на голову свалились, а разработаны совместно с передовыми американскими военными корпорациями.
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29.09.2022 00:45 Відповісти
Я придерживаюсь мысли, что это не последняя наша война с ордой. Пока ********* полностью не развалится - нам покоя не будет.
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29.09.2022 00:46 Відповісти
Рациональность вашей мысли в том, что перековать, переделать, изменить сознание орды, увы, невозможно, там хромосомы, там....вобщим клим, клим чугункин...а вот сила всего остального мира, может и решит этот гемор в тичение какого то времени, тоже увы
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29.09.2022 01:00 Відповісти
Дело в том что ни Западу ни Китаю развал рашки не нужен и не выгоден. По крайней мере пока. Запад вполне устраивал воровкой общак во главе с Путиным, лишь бы он не особо мешал им. Сейчас мешает. Изменить ментальность воровского, варварского мира России не возможно, это уже пытались делать, ничего не получается.
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29.09.2022 01:35 Відповісти
Солидарен в части не выгодно китаю и штатам.Но почему, может потому, что всю ту орду и територии надо контролировать, да и хлам ядерный должен быть чей-то, а не разделен между мнимыми правоприемниками ну и т.д. А то еще так - 50 стран на територии рашки, и? давай мир переделывать, каша...не...да и с меня иксперд так что....просто касаеться меня лично, семьи, страны, нации.Выходит думать обязан...так что, как могу, извини
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29.09.2022 01:48 Відповісти
Абсолютно согласен - Западу никак не хочется быть опекуном варваров - заниматься их проблемами, кормить их, лечить, одевать, пытаться цивилизировать. Зачем им эта обуза? Они уже не раз пробовали - ничего не выходит - русский мир опять возвращается - с хамством, воровством, дикостью, пьянством. Все усилия тщетны...
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29.09.2022 02:03 Відповісти
Ох, боюсь що ви маєте рацію...
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29.09.2022 02:24 Відповісти
Ні. Ми не будемо жити як Ізраїль. Ніколи. Ми різні. Неможливо порівнювати Ізраїль та Україну. У нас абсолютно різна ментальність народів і різне оточення, тобто сусіди.
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29.09.2022 07:44 Відповісти
Прівикать, тєрпєть... Рабська натура! Потрібно розвалити/знищити рашку і бульборашку, забрати в них частини територій в знак репарацій. Тільки так, щоб другим неповадно було!
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29.09.2022 07:53 Відповісти
так тисне, так тисне....шо ажжжж мммм
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29.09.2022 00:24 Відповісти
бульборусы обязательно будут воевать. либо за нас, либо за орков - не отсидятся на заборе. и ******** получат двойных, либо от нас, либо от орков.
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29.09.2022 00:26 Відповісти
Думаєте вони не воювали? В Гостомелі були точно. Якісь перелякані. Цивільних не чіпали.
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29.09.2022 00:59 Відповісти
Если бы тиснул,то 1 минуту максимум.
Разыгрывают цирк,давайте сдавайтесь,а то может быть хуже.
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29.09.2022 00:26 Відповісти
И шо, уже надо начинать дражать-баяцццца
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29.09.2022 00:27 Відповісти
А белорусский скальп дороже касапского будет???
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29.09.2022 00:29 Відповісти
Как ты планируешь найти среди фарша скальп 🤔🧐😁
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29.09.2022 00:31 Відповісти
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29.09.2022 00:51 Відповісти
Ничего у их с того направления уже не получится,там построена эшелонированная оборона и наши хлопцы ждут их,будет мясо...
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29.09.2022 00:42 Відповісти
знаю, ну и тсссс
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29.09.2022 04:01 Відповісти
Скала-таракан, кремень. 🤣
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29.09.2022 00:44 Відповісти
не тисне. Просто требует еще техники, б\к и нелегальных добровольцев. Бункерному достаточно предоставленного воздушного пространства, авиа- и военных баз, возможностей ремонта техники и прочих ништяков, которые пюрер ему предоставил. Он прекрасно понимает, что открытое участие Белоруссии в войне приведет к дестабилизации режима пюрера, и вместо большой военной базы он получит большую проблему рядом со Смоленской областью, и даже семь-восемь-десять тысяч туловищ, которые могут согласиться участвовать в боевых действиях в Украине со стороны режима пюрера, никаких проблем на фронтах не решат. А вот второй фронт под командованием какого-нибудь Сахащика может внезапно открыться, и потом хер выловишь по лесам мелкие отряды "Пагони".
В общем, не во всех жывотных у нас ветеринары разбираются.
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29.09.2022 00:45 Відповісти
Полагаю что больше безучастно Украина не будет смотреть как на бульбастане будет формироваться ударный кулак под видом очередных учений. Борьба с курением у нас уже поставлена на поток, да и беларусы видя мощь нашей армии, вооружение и поддержку всего запада - зассут. А то бойцы калиновского только и ждут повода посчитаться с усатым.
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29.09.2022 00:46 Відповісти
ne budet nastuplenie , a puski bespilotnikiv s porazheniem
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29.09.2022 00:48 Відповісти
Треба щоб Ердоган взяв Біларусь під свій контроль
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29.09.2022 00:48 Відповісти
***** тисне на Луку, а той такий, - "уйді, праці-і-івний..."

До речі, "галубая луна" Борюсік Моісєєв одкобзонився.
Він за народженням теж був "ісконним білорусом", - з'явився на світ у Могільовской виправній жіночій колонії.
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29.09.2022 00:49 Відповісти
Якщо сунуться то буде так
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29.09.2022 01:34 Відповісти
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29.09.2022 01:39 Відповісти
І білоруси теж побіжуть , бо раді чого їм лізти гибнуть в Україну ? У них унітази точно е - вони ж европейці
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29.09.2022 01:41 Відповісти
Лукашенко и Беларусь это козырь в рукаве куйла и цель этого путинского козыря еще никто не разгадал но, очевидно одно - шакалы нападают только на раненую жертву, нападают подло - сзади. Шакал чувствует что Украина в сегодняшнем состоянии может вырвать ему клыки, вот он и не решается напасть.
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29.09.2022 01:49 Відповісти
Згоден з вами. Бульбофюрер не наважився у найбільш критичний для нас момент. Тепер ситуація змінилась. Не вірю що наважиться зараз.
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29.09.2022 02:27 Відповісти
Если Лукашенко влезет, то его уничтожит Украинский Моссад!
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29.09.2022 03:16 Відповісти
Пока москве выгодно она будет иметь Белоруссию как запасной аэродром/военную базу/перевалочную базу и дополнительную карту в игре с западными странами. Как только выгода от «независимости» Белоруссии прекратится , так и начнёт принуждение к прямым военными действиям
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29.09.2022 06:23 Відповісти
звідки ж так ветеринар знає, що роблять два "правителі". Невже Хомчак доповідає, в нього ж там шикарний блат з секретарем Совбеза Білорусі.
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29.09.2022 06:32 Відповісти
Путин не жилец и Лука это видит не хуже других.
Табачок врозь.
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29.09.2022 07:10 Відповісти
Ми не можемо окупувати *********, але запросто можемо допомогти повністю звільнити Білорусь від кацапів. Ну от яка нам різниця по кордону? З білоруссю 1024 км, а після звільнення білорусі залишиться майже ті ж 1283 км, але вже кордону з *********ом. Білорусів десь 9 млн.. і вони вже чудово розуміють що з кацапськими дикунами їх очікує дике і убоге життя. Союз з Україною в якості незалежної демократичної держави та перспектива вступу до ЄС їм значно вигідніше за "грьобаний совок" в стадії загнивання і розвалу. Потрібно прибрати диктатора Лукашенко і його прокацаплених силовиків.
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29.09.2022 08:05 Відповісти
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29.09.2022 08:46 Відповісти
 
 