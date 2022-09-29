Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав агресію з боку Білорусі, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна дасть жорстку відповідь у разі, якщо з території Білорусі буде розпочато новий наступ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему. Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", – сказав Данілов.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.09.2022 01:39
+14 Михаил Сомов e93c7ea8
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+13 Alexander Savely
показати весь коментар29.09.2022 00:26
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Будь ласка, зачекайте...
Разыгрывают цирк,давайте сдавайтесь,а то может быть хуже.
В общем, не во всех жывотных у нас ветеринары разбираются.
До речі, "галубая луна" Борюсік Моісєєв одкобзонився.
Він за народженням теж був "ісконним білорусом", - з'явився на світ у Могільовской виправній жіночій колонії.
Табачок врозь.