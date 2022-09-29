До 15 октября зимняя форма поступит в боевые подразделения, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Зимняя форма для всех боевых подразделений уже находится на складах, а термобелье и флисовые куртки уже поступают в войска.
Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Мы договорились с премьером, что максимально ориентируемся на нашего производителя. При том, что мы контрактуем где угодно, у нас 350 договоров отечественных и 123 иностранных. 23% западных, 77% наши", - рассказал он.
По словам министра, заказывалась форма еще летом текущего года.
"Сегодня официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что, если мы не успеваем завезти зимние куртки, то минимум главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода", - сказал он.
По словам Резникова, "у нас уже привезено и находится на складах 200 тысяч полноценного зимнего комплекта. Теперь – только развоз в боевые подразделения, они будут получать в первую очередь и не замерзнут". "Это не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и так далее, конечно", - добавил он.
При этом, сообщил министр, "понимая, что это война, часть одежды рвется, я обратился к партнерам на "Рамштайне" и сегодня есть подтверждение от британских и испанских партнеров. Это уже международная техническая помощь".
"Короче, поводов для паники нет. Зраду отставить", - сказал Резников.
Пожалуйста, подождите...
Бо як вона буде командувати операціями зимової кампанії без теплих труселів?
Вот что этот уникум выдал сегодня:
Завдяки коштам українців підтримка з космосу вже дає результати на полі бою, - Міністр оборони України Олексій Резніков
Протягом перших двох днів роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині.
Гребанный ты министр непонятно какой обороны, тебя в школе не учили, что сведения о возможностях космической разведки являются сов. секретными? Или надо было просто высрать очередную пиар перемогу, чтобы лишних вопросов не задавали?
Дали деткам леденец на палочке - сосите...
Он Безугла недавно поскаржилась бо замерзла десь на південному фронті. От біда - ту шмару нічто не зігрів тому і поскаржилась, а треба було відідрати щоб не каталась по лінії фронту, нехай іде бабусям тиск міряє в районній поліклініці
То маски и кислород при разгаре эпидемии забыли купить, то уголь и газ перед отопительным сезоном не приобрели.
Теперь на фронте бойцы мерзнут, особенно по ночам в окопах, так как зимняя форма вовремя не закуплена.
То Чонгар про...ли взорвать.
То снарядов калибра 152 мм вдруг не оказалось в наличии в первые дни войны.
Что делает правительство и МО? Такое впечатление, что там и в ОП работают настоящие "щелкунчики".
ПРИКЛАД: Підготовка урядом та схвалення Харківських угод з московією, а також рішень уряду щодо «реформування ЗСУ» та розпродаж «надлишкового майна ЗСУ» та ще купа за 30 років відновлення Незалежності України!!
Захисники України Життям жертвують і члени від уряду, які жодної відповідальності не несуть за прийняті рішення!! Так виписаний «мудро» Закон про кабінет міністрів та купа підзаконних актів!!
Тому і зимовий одяг, спохватились урядовці на щонедільних засіданнях, забезпечити «вчасно»!!!
На засіданнях уряду температура не падає до заморозків на ґрунті та дощу НЕМАЄ, шмигаль може особисто підтвердити!!!
Слава Захисникам України !