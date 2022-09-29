До 15 октября зимняя форма поступит в боевые подразделения, - Резников

Зимняя форма для всех боевых подразделений уже находится на складах, а термобелье и флисовые куртки уже поступают в войска.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с премьером, что максимально ориентируемся на нашего производителя. При том, что мы контрактуем где угодно, у нас 350 договоров отечественных и 123 иностранных. 23% западных, 77% наши", - рассказал он.

По словам министра, заказывалась форма еще летом текущего года.

"Сегодня официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что, если мы не успеваем завезти зимние куртки, то минимум главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода", - сказал он.

По словам Резникова, "у нас уже привезено и находится на складах 200 тысяч полноценного зимнего комплекта. Теперь – только развоз в боевые подразделения, они будут получать в первую очередь и не замерзнут". "Это не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и так далее, конечно", - добавил он.

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При этом, сообщил министр, "понимая, что это война, часть одежды рвется, я обратился к партнерам на "Рамштайне" и сегодня есть подтверждение от британских и испанских партнеров. Это уже международная техническая помощь".

"Короче, поводов для паники нет. Зраду отставить", - сказал Резников.