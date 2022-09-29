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До 15 октября зимняя форма поступит в боевые подразделения, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

форма

Зимняя форма для всех боевых подразделений уже находится на складах, а термобелье и флисовые куртки уже поступают в войска.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с премьером, что максимально ориентируемся на нашего производителя. При том, что мы контрактуем где угодно, у нас 350 договоров отечественных и 123 иностранных. 23% западных, 77% наши", - рассказал он.

По словам министра, заказывалась форма еще летом текущего года.

"Сегодня официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что, если мы не успеваем завезти зимние куртки, то минимум главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода", - сказал он.

По словам Резникова, "у нас уже привезено и находится на складах 200 тысяч полноценного зимнего комплекта. Теперь – только развоз в боевые подразделения, они будут получать в первую очередь и не замерзнут". "Это не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и так далее, конечно", - добавил он.

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При этом, сообщил министр, "понимая, что это война, часть одежды рвется, я обратился к партнерам на "Рамштайне" и сегодня есть подтверждение от британских и испанских партнеров. Это уже международная техническая помощь".

"Короче, поводов для паники нет. Зраду отставить", - сказал Резников.
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Топ комментарии
+22
І як НАШИМ ЗАХИСНИКАМ зігріватися ДО 15-го?
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29.09.2022 12:25
+22
А до того часу, ВАЗелінський, резніков, РНБО і все командування в літній формі, без теплих кабінетів і машин, пішки. Щоб відчути на собі, всю карасу совячих мирних стандартів.
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29.09.2022 12:33
+20
А в окопі? Вночі? Коли дощ і мокрий сніг?
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29.09.2022 12:56
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Правила форума Совет форумчан
сподіваємось що саме так і буде, хоча це вже запізнення. Стандарти стандартами, а реалії своє знають. До того ж херсонщина це одне, а харківщина інше
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29.09.2022 12:15 Ответить
А до того часу, ВАЗелінський, резніков, РНБО і все командування в літній формі, без теплих кабінетів і машин, пішки. Щоб відчути на собі, всю карасу совячих мирних стандартів.
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29.09.2022 12:33 Ответить
А до 15 .10 мерзнути й хворіти ? Ти **** погана, не знала що зима йде ? Тварюки !
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29.09.2022 13:16 Ответить
чого ви так дратуєтесь? Кожноденний відео блогер-оргазматик Зе!, першим одягне зимову форму для утіхи зебене виверженців.
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29.09.2022 16:20 Ответить
Завчасно відмазався, ну-ну...
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29.09.2022 12:19 Ответить
Ну логічно шо. Все як у любому совочку. Зима починається 15 жовтня. Опалення - 15 жовтня. І всім байдуже, що у будинках 15 градусів. Тут мабуть той же принцип працює.
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29.09.2022 12:20 Ответить
Опалення дають, коли середньодобова температура протягом 3 днів 8 градусів і нижче, а не 15 жовтня.
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29.09.2022 12:43 Ответить
І як воно, там, в ідеальній Україні живеться?
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29.09.2022 13:05 Ответить
Я щось не те сказав, або в нас за якихось інших умов вмикають? Це діючий норматив.
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29.09.2022 17:33 Ответить
А в окопі? Вночі? Коли дощ і мокрий сніг?
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29.09.2022 12:56 Ответить
Уже поступает.все будет гут
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29.09.2022 21:13 Ответить
200000 тис. а під ружьем десь до 1 млн.
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29.09.2022 12:23 Ответить
После того, как я увидел кацапочмобиков с вещмешками образца 1869 года, мне стало интересно - как выглядит аналоговнетный ватник
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29.09.2022 12:25 Ответить
І як НАШИМ ЗАХИСНИКАМ зігріватися ДО 15-го?
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29.09.2022 12:25 Ответить
Начебто і добре ,але в 5:00 вже було 6 градусів . А до 15 жовтня більше ніж дві неділі
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29.09.2022 12:25 Ответить
В мене знайомі які там вже все давно купили за власний рахунок, а от ці державні замовлення це спосіб добре заробити юзікам. 200 тисяч це швидше тим хто не зміг сам купити, чи потрібна заміна. Логістика в армії все таке ж лайно.
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29.09.2022 12:34 Ответить
200 тисяч, а потрібно півтора мільйони, забезпечили бл.
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29.09.2022 12:31 Ответить
Той приклад коли відсутність здорового глузду, безвідповідальність та недбалість безпосередньо впливає на сотні тисяч військових. Можна було взагалі дочекатися 1 грудня і урочисто вручити зимову форму у перший день зими
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29.09.2022 12:37 Ответить
А до 15 жовтня пока мерзнути? Збільшуємо кількість хворих?
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29.09.2022 12:37 Ответить
Дайте боневтіку флісову кофтинку,щоб не змерзла мавпа.
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29.09.2022 12:39 Ответить
І Д'ячку із супруженькою)
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29.09.2022 15:50 Ответить
Краще вже пізно ніж ніколи. Тут головне, щоби зимова форма нормальною, а ще важливіше, щоби одягнули всіх!
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29.09.2022 12:48 Ответить
Краще завчасно
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29.09.2022 12:55 Ответить
точно, по такому принципу, якщо зимова форма буде літом наступного року, то також добре. Краще ж пізно ніж ніколи.
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29.09.2022 17:50 Ответить
Ви, або в армії не служили, або не живете не в Україні. Слава богу, що хоч обіцяють вдягнути в зимове, а там побачимо. В нашій країні обіцяти, ще не значить зробити.
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29.09.2022 18:58 Ответить
Это не тот случай ‼️Сволочи , Вас предупреждали уже давно похолодало ,опять схемы прокручивали⁉️
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29.09.2022 19:25 Ответить
От суки, в них зима за стандартами розпочинається 15 жовтня? А до того як? Коли холодно і вогко? От скажіть, зебуїни 73%, де ви таких ідіотів і виродків нам у владу понавибирали?
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29.09.2022 13:00 Ответить
Поскребли по сусекам...
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29.09.2022 16:24 Ответить
Они не ИДИОТЫ , ОФШЕРЫ ОТКРЫВАТЬ И ТЫРИТЬ В ТРИ ГЛОТКИ‼️Мегабырыги на ЗДОРОВЬЕ САМЫХ ЛУЧШИХ ЗСУ‼️
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29.09.2022 19:27 Ответить
Безумна вже забезпечена труселями з начосом?
Бо як вона буде командувати операціями зимової кампанії без теплих труселів?
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29.09.2022 13:23 Ответить
Брехня. Нічого ніхто не привіз на склади. Деякі підрозділи самі купляють собі зимову форму.
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29.09.2022 13:24 Ответить
У деяких частинах одяг надійшов. Усе від командування залежить. Флісові куртки хороша річ. Теплі,легкі і висихання швидке. Бережіть захисників, від них залежить майбутнє України
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29.09.2022 13:33 Ответить
Ну і сукі ви... я би зняла з рєзнікова теплу одежину і хай би він ходив в чому зараз бійці вдягнуті.
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29.09.2022 13:35 Ответить
Наше МО видимо решило подогнать переход на зимнюю форму одежды для ВСУ под давнишюю СА..Тогда тоже приказом от 15.10.был переход и попробуй опосля,хоть воздуха и +20, стать в строй в фуражке,пилотке,а не в шапке-ушанке,враз на взыскание нарвешься
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29.09.2022 13:55 Ответить
Удивительно, как это Резников не сказал, что бойцы от притуловского спутника греются.
Вот что этот уникум выдал сегодня:
Завдяки коштам українців підтримка з космосу вже дає результати на полі бою, - Міністр оборони України Олексій Резніков
Протягом перших двох днів роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині.
Гребанный ты министр непонятно какой обороны, тебя в школе не учили, что сведения о возможностях космической разведки являются сов. секретными? Или надо было просто высрать очередную пиар перемогу, чтобы лишних вопросов не задавали?
Дали деткам леденец на палочке - сосите...
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29.09.2022 14:41 Ответить
спутник это вещь) особенно притуловский. Ну и на Байрактарах нагрелись
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29.09.2022 15:40 Ответить
добре хоч відосики не знімає як Найвеличніший. А то би їздив зі смартфоном по позиціям Хаймерсів.
Он Безугла недавно поскаржилась бо замерзла десь на південному фронті. От біда - ту шмару нічто не зігрів тому і поскаржилась, а треба було відідрати щоб не каталась по лінії фронту, нехай іде бабусям тиск міряє в районній поліклініці
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29.09.2022 19:06 Ответить
Це пізно !
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29.09.2022 16:09 Ответить
це піз..., дно.
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29.09.2022 16:26 Ответить
Дизель генераторы купи для ВСУ.. чувак ...тебя мужики порвут...
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29.09.2022 17:03 Ответить
Совітські стандарти -від числа до числа . Було вже і жарко а в ПШ ще ходиш ,а осінню в ХБешці уже і холодно .
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29.09.2022 18:21 Ответить
Странное правительство и ОП у нас.
То маски и кислород при разгаре эпидемии забыли купить, то уголь и газ перед отопительным сезоном не приобрели.
Теперь на фронте бойцы мерзнут, особенно по ночам в окопах, так как зимняя форма вовремя не закуплена.
То Чонгар про...ли взорвать.
То снарядов калибра 152 мм вдруг не оказалось в наличии в первые дни войны.
Что делает правительство и МО? Такое впечатление, что там и в ОП работают настоящие "щелкунчики".
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29.09.2022 20:06 Ответить
Резнікову треба вийти з кабінета на вулицю і пробути в літній формі цілий день краще вночі тоді б мабуть наказ написав на перехід на зимню форму не 15.10 і забезпечив хоча про що я резніков гражданьський міністр що він розуміє в армії - резултати реформ
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29.09.2022 21:02 Ответить
Дві паралелі, які ніколи не перетинаються, - Захищати Україну своїм Життям і вести засідання уряду, наперед знаючи про відсутність особистої відповідальності за прийняті постанови та розпорядження в режимі кругової безвідповідальності!!!
ПРИКЛАД: Підготовка урядом та схвалення Харківських угод з московією, а також рішень уряду щодо «реформування ЗСУ» та розпродаж «надлишкового майна ЗСУ» та ще купа за 30 років відновлення Незалежності України!!
Захисники України Життям жертвують і члени від уряду, які жодної відповідальності не несуть за прийняті рішення!! Так виписаний «мудро» Закон про кабінет міністрів та купа підзаконних актів!!
Тому і зимовий одяг, спохватились урядовці на щонедільних засіданнях, забезпечити «вчасно»!!!
На засіданнях уряду температура не падає до заморозків на ґрунті та дощу НЕМАЄ, шмигаль може особисто підтвердити!!!
Слава Захисникам України !
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29.09.2022 21:19 Ответить
 
 