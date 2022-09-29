До 15 жовтня зимова форма надійде до бойових підрозділів, - Резніков
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Зимова форма для всіх бойових підрозділів вже перебуває на складах, а термобілизна та флісові куртки вже надходять до військ.
Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися з прем'єром, що максимально орієнтуємось на нашого виробника. При тому, що ми контрактуємо будь-де, у нас 350 договорів вітчизняних і 123 іноземних. 23% західних, 77% наші", - розповів він.
За словами міністра, замовляли форму ще влітку цього року.
"На сьогодні офіційно за всіма стандартами 15 жовтня розпочинається зимовий період. Зрозуміло, що похолоднішати може раніше. Тому я сказав, що якщо ми не встигаємо завезти зимові куртки, то щонайменше головне - термобілизна та флісові куртки. Це вже якось вирішує завдання перехідного періоду", - сказав він.
За словами Резнікова, "у нас вже привезені і перебувають на складах 200 тисяч одиниць повноцінного зимового комплекту. Тепер - лише розвезення до бойових підрозділів, вони отримуватимуть насамперед і не замерзнуть. Це не рахуючи спальних мішків, наметів, ТЕНів тощо, звісно", - додав він.
При цьому, повідомив міністр, "розуміючи, що це війна, частина одягу рветься, я звернувся до партнерів на "Рамштайні" і сьогодні є підтвердження від британських та іспанських партнерів. Це вже міжнародна технічна допомога".
"Загалом, приводів для паніки немає. Зраду відставити", - сказав Резніков
Будь ласка, зачекайте...
Бо як вона буде командувати операціями зимової кампанії без теплих труселів?
Вот что этот уникум выдал сегодня:
Завдяки коштам українців підтримка з космосу вже дає результати на полі бою, - Міністр оборони України Олексій Резніков
Протягом перших двох днів роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати «схованого» були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині.
Гребанный ты министр непонятно какой обороны, тебя в школе не учили, что сведения о возможностях космической разведки являются сов. секретными? Или надо было просто высрать очередную пиар перемогу, чтобы лишних вопросов не задавали?
Дали деткам леденец на палочке - сосите...
Он Безугла недавно поскаржилась бо замерзла десь на південному фронті. От біда - ту шмару нічто не зігрів тому і поскаржилась, а треба було відідрати щоб не каталась по лінії фронту, нехай іде бабусям тиск міряє в районній поліклініці
То маски и кислород при разгаре эпидемии забыли купить, то уголь и газ перед отопительным сезоном не приобрели.
Теперь на фронте бойцы мерзнут, особенно по ночам в окопах, так как зимняя форма вовремя не закуплена.
То Чонгар про...ли взорвать.
То снарядов калибра 152 мм вдруг не оказалось в наличии в первые дни войны.
Что делает правительство и МО? Такое впечатление, что там и в ОП работают настоящие "щелкунчики".
ПРИКЛАД: Підготовка урядом та схвалення Харківських угод з московією, а також рішень уряду щодо «реформування ЗСУ» та розпродаж «надлишкового майна ЗСУ» та ще купа за 30 років відновлення Незалежності України!!
Захисники України Життям жертвують і члени від уряду, які жодної відповідальності не несуть за прийняті рішення!! Так виписаний «мудро» Закон про кабінет міністрів та купа підзаконних актів!!
Тому і зимовий одяг, спохватились урядовці на щонедільних засіданнях, забезпечити «вчасно»!!!
На засіданнях уряду температура не падає до заморозків на ґрунті та дощу НЕМАЄ, шмигаль може особисто підтвердити!!!
Слава Захисникам України !