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Міноборони (5270) одяг (72) Маляр Ганна (518)

Військові ЗСУ отримають зимовий одяг вчасно, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одяг,зимовий

У Міністерстві оборони уклали усі договори із постачання зимового одягу.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

 "На сьогодні всі контракти Міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг який потрібен. І з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки. Тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, але тепер ці партії збільшаться. Тому хвилюватися не треба", - запевнила Маляр.

У Міністерстві оборони України раніше зазначали, що постачальниками зимового одягу для військових ЗСУ будуть: українські виробники, імпорт за контрактами та матеріально-технічна допомога міжнародних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Авжеж, вчасно. Мабуть тому я зараз відправив братові на фронт автопічки. Інші знайомі теж без зимової форми мерзнуть, вже збираємо ... щоб їм купити щось.
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20.09.2022 11:20
+15
Весь одяг не забудьте завезти в підвали Запоріжської ОДА. Там "ефективні менеджери" порєшают.
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20.09.2022 12:15
+12
Вчасно - це по реальній погоді , а не по планам МО ... Зараз у нас вже нічна температура 6 градусів, а в полях та окопах ще холодніше .... Дивно, і чому це похолодання не "состикувалось" з планами видачі зимового одягу нашим військовим .... ???? Чи знову надіються на волонтерів ???
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20.09.2022 12:19
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Авжеж, вчасно. Мабуть тому я зараз відправив братові на фронт автопічки. Інші знайомі теж без зимової форми мерзнуть, вже збираємо ... щоб їм купити щось.
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20.09.2022 11:20 Відповісти
Берехня!!! 58омпбр з літнього не дали взагалі нічого!!! З зимового дали берці, шарф-хамут, натільну білизну і пару шкарпеток.
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20.09.2022 11:49 Відповісти
Не кажіть. 58-а це взагалі кладєзь "зради"... Там реально керівництво - совкові паркетники і офіцери резервісти без досвіду. Люди знайомі під Черніговом воювали 2 місяці без броніка і каски, потім їх (половина пенсіонерів під 60) кинули на ті ср@ні понтони під Білогорівкою. Немало їх там полягло поки вся країна хайпувала на "перемозі", але керівництво родичам нічого не каже взагалі, або відверто бреше. Друг шукає свого зниклого батька з 58-ї вже з травня, навіть фото знайшов схожих трупів (в рашиських каналах тєлєгі). Ніхто нічого, ледве через знайомих порішали щоб здати аналізи ДНК. В бригаді посилають до військомату, військомат- до копів, а копи до сбу...і так по колу
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20.09.2022 12:41 Відповісти
Якщо дійсно одягнуть у зимове - чудово! А якщо збрешуть і не одягнуть, то нехай дружини і сестри тих солдатів, що мерзнуть в окопах, зберуться під Міністерством Оборони у Києві і познімають теплі шинелі з генералів, які йтимуть на роботу.
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20.09.2022 12:02 Відповісти
зелени зебени брехать - шо два пальца обоссать
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20.09.2022 16:20 Відповісти
..а може під офісом гундосого зібратися..який вже гроші в Бучі і Ірпені в асфальт закатує? Там можна заразом всі питання вирішити.. і тепого одягу дя військових.. і ремонту і відбудови розбитих будинків.. і багато чого. Кабмін і особисто Верещучка вже пропихують проект закона по *Співпрацю з адміністрацією окупованих територій!* Там же *НАШІ ЛЮДИ*... Коли цей гундосий цирк вже закінчиться?
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20.09.2022 16:24 Відповісти
Телемарафон *******
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20.09.2022 12:09 Відповісти
Весь одяг не забудьте завезти в підвали Запоріжської ОДА. Там "ефективні менеджери" порєшают.
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20.09.2022 12:15 Відповісти
злата некрасова всех и оденет.... и обует
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20.09.2022 12:40 Відповісти
Вчасно - це по реальній погоді , а не по планам МО ... Зараз у нас вже нічна температура 6 градусів, а в полях та окопах ще холодніше .... Дивно, і чому це похолодання не "состикувалось" з планами видачі зимового одягу нашим військовим .... ???? Чи знову надіються на волонтерів ???
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20.09.2022 12:19 Відповісти
Ні, все простіше, так же як і підривали склади з БК. Влади як такої немає, є тільки ОПГ яка грає цю роль. І так давно. Ми просто звикли що нас тільки стригуть та в котлах вбивають.
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20.09.2022 14:18 Відповісти
..а що ще робити з дурноголовими, які і зараз думають, о Порох склади попідривав!?... Вони і гоосували за гундосого... Горе в тому..що з за цих голосувальників дурногоголових і гинуть справжні українці, воїни... Виправляють жахливу помилку 73 відсотків виродків безмозкових!
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20.09.2022 16:30 Відповісти
30 років порівнюючи з поляками чи навіть орками: нас обкрадають. Як бандит Ахметов отримав мільярди? Ви навіть інформації від персоналу його вкрадених заводів , Маріуполя чи інших міст по металу чи вугіллю, не чули... Тому з вами не має сенсу обговорювати тих хто нашу націю на коліна ставить... Не мовлати навіть про розстріли нквд в 1964-1985 в лісах Закарпаття... манкуртизація - в сьогоденні НОРМА. Тобто не знаючи що було, як воно зараз є не можете представити як буе. Я а знаючи що було і 300 років тому, знаю хто такі хто править через гроші продажними тваринами. Чи ти купленний, ні - твої мізки пусті щоб контраргументувати. Значить просто тупенький манкурт під правлінням "сильних мира цього"... церез фб, роліки... а навіть діти зараз пересаджені на тік-ток. Де пропаганда геноциду сильніша за ютуб.
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20.09.2022 18:26 Відповісти
ти це мені написало? Ти .. приблуда..яка написала..що підривали склади...щось там про мізки прошамкало? Ти.. приблуда... знаєш що було 300 років тому? Ти не знаєш...що в 91 році сталося... коли ідіоти.. накшталт тебе замість Чорновола вибрали Кравчука... Які всі 30 років вибирали тих... які потім їх раком і ставили. Ти звинувачуєш..що грабували? Правильно робили. Бо ідіоти самі хотіли..щоб їх грабували. Склади кажеш підривали? Одним цим ти..нещасне... показало... що розуму у тебе нема від слова ЗОВСІМ!!! Тебе і купляти непотрібно... бо ти вівця у отарі баранів..які навесні 2019 вибрали козла в президенти. Контраргументувати тобі? Мені... людині..яка знає..що і як для арміі в 2014 році робив Порох і добре знає що робив гундос! Я все життя в авіації... літав і літаю і при СРСР..і при всіх президентах. І дуже добре знаю..хто чого вартий. На одному... важливому..авіації і авіаційній промисловості..яка повязана з армією. І не тобі.. чувирло..щось мені розповідати. Запамятай слова! Кожен народ живе так..як вибирає. І ніякий президент не зробить із **населения** свідомих громадян. Один намагався... ))) Так що закрий рота..і помовч. Будеш виглядати розумнійшою. )))
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20.09.2022 20:55 Відповісти
"За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія вже пообіцяли постачання. Відповідно до перших повідомлень, добрих 50% потреб, згаданих Україною, можуть бути покриті", - повідомили в Північноатлантичному Альянсі.(((Альянс має у своєму розпорядженні трастовий фонд розміром близько 40 мільйонів доларів для цієї мети)))- У Міністерстві оборони уклали усі договори із постачання зимового одягу.
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20.09.2022 12:28 Відповісти
Добре, але є питання: коли?
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21.09.2022 00:47 Відповісти
Сама Маляр із своїм босом Резніковим до сих пір ходять в літньому одязі?
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20.09.2022 12:29 Відповісти
Як вони з теплих приміщень і не вилізають
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20.09.2022 12:40 Відповісти
Ну де їм змерзнути ? В цих персонажів пересування із затишного кабінету в автомобіль з кліматконтролем і знову в кабінет. Вони і прихід зими не відразу помітять. Хіба що пані Ганна згадає, що треба ж шубу вигуляти.
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20.09.2022 15:38 Відповісти
Сильно сомневаюсь. Зимняя одежда - это не одна такая. Нету универсальной на холод, средний холод, сильный холод, на сильный ветер, на сильный дождь морозистый. Есть конечно многоступенчатые со сложными технологиями, но в них круглосуточно нельзя, их просушивать надо, ухаживать и они дорогие.

Пока что достаточно (и еще будет 1.5-2 месяца) 2 жилеток (больших размеров конечно) под нынешнюю форму. В одной бегать и ходить (тонкой), в другой более плотной спать или лежать на земле или бетоне. Их удобно переодевать в укрытии, регулируя под температуру. В Китае есть и на наши размеры (с кучей иксов, от 7 до 12 иксов будет) дешевые, надо их давно уже выкупить плюс увести у кацапов. Плюс вопрос с пальцами рук, сложный довольно-таки, стрелять же надо, да и ноги тоже могут потеть и потом на мороз просто нельзя. То есть и с обувью надо по 2-3 пары иметь КАЖДОМУ, а не скинуть по 1 штуке и думать, что этого хватит.
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20.09.2022 13:04 Відповісти
Хороше зимове взуття з правильними носками і ноги не потіють. Lowa, Haix. Але це дійсно дорого, але краще і дешевше за дві чи три пари примітивних берців з бавовняними носками.
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20.09.2022 13:30 Відповісти
Тих кого знаю майже всі отримали від сімей/знайомих звичайний одяг, якщо не підійшов - побратиму віддав. Багато тих хто відразу й теплий відправляли.

Все скочується до того що паразити в МО говорят солдатикам: "У вас ЗП огого, самі собі купите все що необхідно"....

Істина:
"Ми повинні зневажати тих кого іменуємо ДЕРЖАВА, стільки так ми будем зневажати самі себе"

Так вони це бачать та артикулюють з соціальними створіннями під кутом зору Фрейда/Геббельса.
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20.09.2022 14:26 Відповісти
..може досить тут смердіти..тварино?
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20.09.2022 16:33 Відповісти
уже писав, повторю: по собі міряє тільки дурненький.
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20.09.2022 18:27 Відповісти
Вчасно - це тижня зо два тому. І щоб це відбулося, треба було думати про це в червні. Навіть ФОПи з мізерними оборотами краще планують свою діяльність. Все на волонтерах, тепер ще й одяг та пічки по факту вже відправляють (тижні зо два як відправляють, але то все ще не так просто дістати через значний попит).
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20.09.2022 13:09 Відповісти
Ну в червні,так в червні...Ви ж уявляєте-ідете окопом на передовій,а вздовж стіни шкафи купе.Там на сонце,для дощу,на нічне похолоданя,на приморозок і Т.Д..Є накази МО-перехід на зимову форму одягу.Ніхто не віміняв присягу народу України-стійко переносити всі труднощі військової служби...Навіщо розводити цей срач і зраду?Бійці на фронті сміються...
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20.09.2022 14:29 Відповісти
А укр производители говорят обратное!!!
Кто же лжет?
И как всегда - заключенные и ожидаемые это не реальные вещи у солдат....
Потом как всегда - ну не смогла я.....
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20.09.2022 13:10 Відповісти
С початку говнокомандувач Зе потім опешний та маямський батальйон а те що залишиться на склад Допомогаймо нашим захисникам хто чим може Переможемо
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20.09.2022 13:20 Відповісти
В Епіцентр ще не завозили.
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20.09.2022 13:24 Відповісти
Час, коли всі казали "не на часі", закінчився. Міноборони замовило лише 200 000 зимових курток для військових - волонтерка

Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
Вона наголосила, час, коли ми всі казали "не на часі", завершився. А Міноборони, яке відповідає за забезпечення військових, відверто бреше, коли говорить, що українські бійці забезпечені необхідним.
"Там, де є проколи - проколи системні, проколи, які нас ведуть не в бік перемоги, а в бік поразки - ці питання потрібно підіймати, обговорювати й вирішувати. Біля Резнікова (міністр оборони України, - ред.) є така людина - В'ячеслав Шаповал, він відповідає за речове забезпечення. Який мені каже: "У нас все добре!" Я знаю, що це неправда", - наголосила Ярова.
За словами Ярової українські військові влітку зможуть боронити державу у власних джинсах та кросівках, але взимку це не можливо - без належного спорядження військовим загрожує масові важкі обмороження кінцівок.
"На зиму легпром весь взяв замовлення від Міністерства оборони на 200 тисяч зимових курток. Це кожен п'ятий військовий по співвідношенню кількості людей, які у зоні бойових дій: 750 тисяч плюс ще 250 тисяч під мобілізацію. Тобто у нас кожен п'ятий солдат буде у зимовій курці. Загалом, до амуніції зимової належать: куртка, штани, форма, шапка, рукавички й так далі",- розповіла вона в ефірі радіо "Київ FM".

Також, волонтерка зазначила, що хаби легкої промисловості України дуже постраждала під час бойових дій у Запоріжжі, Херсоні, Чернігові. До того ж дуже багато жінок-швачок виїхали у ЄС, де їм за годину праці платять від €10 до €20 - Україні терміново необхідно налагодити імпорт форми для військових.
"У мене була розмова з Арахамією (голова партії "Слуга Народу"), з Гусєвим. І я говорила, хлопці, ви розумієте, ми зараз не потягнемо ту кількість людей, весь легпром ми не потягнемо. Треба закупляти імпорт. Міністерство оборони зафактувало літній польовий костюм ще у квітні. Коли вони отримали взірець на випробовування? Тиждень тому! Сьогодні 23 червня, і лише взірець на випробовування. Тепер літня форма буде готова наступного літа. Це пошиття, це логістика до України, це приймання на складі Міноборони, це логістика по фронту", - пояснила Ярова.
Волонтерка додала, що міжнародні партнери одягати українських військових не будуть - це повинна робити Україна.
"В ленд-ліз входить зброя, і ніхто за нас одягати наших солдатів не буде. Та це вже наглість! Це безпрецедентно, нам у бюджет влили американці кошти та продовжують вливати. Вибачте, освойте ці кошти. Запустіть економіку. В мене величезна черга на літню форму, на берці. Мені люди плачуть у трубку, тому що не лишилися розміру", - наголосила Ярова.
Довідка: Ярова допомагає армії з 2014 року, була радником у Міністерстві оборони. Наразі її Фонд та її виробництво зайняті допомогою армії: від тактичної медицини до форми.
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20.09.2022 13:27 Відповісти
ЗЕздець. Повний. Пліснявий.
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20.09.2022 13:45 Відповісти
Борислав Береза, боєць ЗСУ: "Читаю новость о том, что Минобороны Украины заключило все необходимые контракты по поставкам зимней одежды для ВСУ. После этого звоню знакомым в Легпром. Выясняю, что на самом деле. Понимаю, что я правильно сделал, когда ещё две недели назад купил себе зимнюю форму. И мои побратими, которые послушали меня и купили зимнюю форму тоже правильно поступили. Кстати, весенне-летнюю я тоже докупал. Желаю удачи нашему Минобороны в обеспечении формой армии, но готов поспорить, что не все так радужно. Время покажет, кто прав. Хочу быть не правым. Честно."
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20.09.2022 13:30 Відповісти
Не зрозумів...Б.Береза ж,в зв*язку з погіршенням здоров*я, вимушений був покинутиЗСУ.Він сам писав,що йому потрібна операція для покращення зору.Операція на два ока.Він що,повернувся вже після операції? Впевнений,що військова форма,яка заказана для ВСУ,вже є на базарах. Спочатку гроші,а потім будем подивитися???Щось може і почнуть видавати в березні...
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20.09.2022 14:37 Відповісти
не припускаєш, що він може робити цю операцію в госпіталі ЗСУ як чинний військовослужбовець?
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20.09.2022 14:53 Відповісти
.. госпіталі ЗСУ не виконують операціїї по відновленню зору. Також НЕ ЛІКУЮТЬ хронічні хвороби та інші спеціфічні вади. Легше списати людину..і хай лікується у цівільних закладах..чим займатися відвертою хернею. Госпіталі переповнені пораненими, яких потрібно рятувати. Там сотні з пораненнями очей.. і значно страшніші. А тут зір треба повернути...бігаючому і неушкодженому. Ваш не дуже розумний допис Ви б самі скасували... коли б на 10 хвилин зайшли в будівлю Київського госпіталю.
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20.09.2022 16:45 Відповісти
Він ВЖЕ має бути у військових на фротні. Чи ще неНаЧасі?
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20.09.2022 13:42 Відповісти
Повіримо тоді , коли побачимо , що наші бійці одягнені і обуті , а поки що
обіцянки - цяцянки 😠
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20.09.2022 13:42 Відповісти
Та невже, яка несподіванка, з моменту виборів 2019 року Зеля і шапіто-2019 всіх годують, одягають, а по факту взувають, але навіть роблять декого щасливими суцільними обіцянками з відосиків. Питання віри вже просто не актуальне(
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20.09.2022 13:54 Відповісти
Зимовий пакунок, що наші захисники викладали в твітері - суцільний жах. Все в дірках, коричневих плямах, не випране.
https://twitter.com/MGorokhovska/status/1569613082757931009
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20.09.2022 14:00 Відповісти
.. Невже треба бути настільки нерозумною..щоб якусь ганчірку назвати формою... Вже не смішно. Нащо Ви цю маячню вкидуєте?
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20.09.2022 16:51 Відповісти
То покажіть, що видають, якщо ви такі обізнані і питань не буде.
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20.09.2022 17:45 Відповісти
..такі ганчірки...що на фото формою назвати неможиво.! Якась стара навіть не формена слабенько камуфльована куртка. Я добре знаю... що у ЗСУ великі проблеми з зимовою формою. Я добре знаю..що влада гундоса нічого не робить у цьому напрямку. Але і такі ганчірки..які ВИ !!! назвали ЗИМОВИМ ПАКУНКОМ... ні в які ворота не лізуть. Рятує Канада та ленд ліз..який почнеться з 1 жовтня. Гундоса тварина свого нічого робити не буде... Буде тягнути з союзників. От і все.
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20.09.2022 20:36 Відповісти
То що - не вірити фото отриманого збіжжя від захисників, а вірити на слово маляршам і резнікам? Нехай покажуть, що видають хлопцям і у людей не буде питань. Навіть, заради реклами не показують, не дивно? Бо форму від партнерів можна буде у Епіцентрах придбати?
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20.09.2022 21:24 Відповісти
..а хто Вам сказав..що це фото від захисників? На фото ганчірка..ніякого відношення до військової форми не маюча! Хто це фото фабрикував..дуже далекий від армії. Невже Ви думаєте..що це ПАКЕТ ЗИМОВОЇ ФОРМИ? Я не знаю..як реагувати на такі вкиди...
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20.09.2022 21:33 Відповісти
А Пані може перевести на нормальну українську мову... написане Вами?
...фото отриманого збіжжя від захисників.... Дуже цікавий вислів!!!))
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20.09.2022 21:40 Відповісти
Та дай би бог! Щоб так і було. Кому довелось зимою спати в БТРі, той добре знає, що таке для солдата гарній зимовий одяг. Коли в тебе починається колотун і зуб на зуб не попадає, тоді вже навіть не думаєш - гарна в тебе зброя, чи погана, а думаєш про старшину, який тебе одягав і згадуєш ту саму "кузькіну мать"
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20.09.2022 14:36 Відповісти
Що за контракти, з тими ж ригівськими постачальниками, що і турнікетів з гамна?
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20.09.2022 14:58 Відповісти
Звісно ж "віремо", і тому українці готуємо гаманці і перераховуємо кошти волонтерам вже зараз бо "зима близько"!
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20.09.2022 16:35 Відповісти
В Карпатах вже сніг випав - офігенно вчасно військові отримають одяг...
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20.09.2022 18:26 Відповісти
На жаль не усі й досі забезпечені зимовою екіпіровкою.
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15.01.2024 11:27 Відповісти
 
 