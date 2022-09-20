Военные ВСУ получат зимнюю одежду вовремя, - Минобороны

В Министерстве обороны заключили все договоры относительно поставки зимней одежды.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день все контракты Минобороны заключены. Имеется в виду тот весь объем, который нужен. И со следующей недели мы ожидаем уже большие поставки. Потому что сейчас у нас были поставки незначительными партиями, но теперь эти партии увеличатся. Поэтому волноваться не надо", – заверила Маляр.

В Министерстве обороны Украины ранее отмечалось, что поставщиками зимней одежды для военных ВСУ будут: украинские производители, импорт по контрактам и материально-техническая помощь международных партнеров.

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