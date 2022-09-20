Военные ВСУ получат зимнюю одежду вовремя, - Минобороны
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В Министерстве обороны заключили все договоры относительно поставки зимней одежды.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день все контракты Минобороны заключены. Имеется в виду тот весь объем, который нужен. И со следующей недели мы ожидаем уже большие поставки. Потому что сейчас у нас были поставки незначительными партиями, но теперь эти партии увеличатся. Поэтому волноваться не надо", – заверила Маляр.
В Министерстве обороны Украины ранее отмечалось, что поставщиками зимней одежды для военных ВСУ будут: украинские производители, импорт по контрактам и материально-техническая помощь международных партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Пока что достаточно (и еще будет 1.5-2 месяца) 2 жилеток (больших размеров конечно) под нынешнюю форму. В одной бегать и ходить (тонкой), в другой более плотной спать или лежать на земле или бетоне. Их удобно переодевать в укрытии, регулируя под температуру. В Китае есть и на наши размеры (с кучей иксов, от 7 до 12 иксов будет) дешевые, надо их давно уже выкупить плюс увести у кацапов. Плюс вопрос с пальцами рук, сложный довольно-таки, стрелять же надо, да и ноги тоже могут потеть и потом на мороз просто нельзя. То есть и с обувью надо по 2-3 пары иметь КАЖДОМУ, а не скинуть по 1 штуке и думать, что этого хватит.
Все скочується до того що паразити в МО говорят солдатикам: "У вас ЗП огого, самі собі купите все що необхідно"....
Істина:
"Ми повинні зневажати тих кого іменуємо ДЕРЖАВА, стільки так ми будем зневажати самі себе"
Так вони це бачать та артикулюють з соціальними створіннями під кутом зору Фрейда/Геббельса.
Кто же лжет?
И как всегда - заключенные и ожидаемые это не реальные вещи у солдат....
Потом как всегда - ну не смогла я.....
Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
Вона наголосила, час, коли ми всі казали "не на часі", завершився. А Міноборони, яке відповідає за забезпечення військових, відверто бреше, коли говорить, що українські бійці забезпечені необхідним.
"Там, де є проколи - проколи системні, проколи, які нас ведуть не в бік перемоги, а в бік поразки - ці питання потрібно підіймати, обговорювати й вирішувати. Біля Резнікова (міністр оборони України, - ред.) є така людина - В'ячеслав Шаповал, він відповідає за речове забезпечення. Який мені каже: "У нас все добре!" Я знаю, що це неправда", - наголосила Ярова.
За словами Ярової українські військові влітку зможуть боронити державу у власних джинсах та кросівках, але взимку це не можливо - без належного спорядження військовим загрожує масові важкі обмороження кінцівок.
"На зиму легпром весь взяв замовлення від Міністерства оборони на 200 тисяч зимових курток. Це кожен п'ятий військовий по співвідношенню кількості людей, які у зоні бойових дій: 750 тисяч плюс ще 250 тисяч під мобілізацію. Тобто у нас кожен п'ятий солдат буде у зимовій курці. Загалом, до амуніції зимової належать: куртка, штани, форма, шапка, рукавички й так далі",- розповіла вона в ефірі радіо "Київ FM".
Також, волонтерка зазначила, що хаби легкої промисловості України дуже постраждала під час бойових дій у Запоріжжі, Херсоні, Чернігові. До того ж дуже багато жінок-швачок виїхали у ЄС, де їм за годину праці платять від €10 до €20 - Україні терміново необхідно налагодити імпорт форми для військових.
"У мене була розмова з Арахамією (голова партії "Слуга Народу"), з Гусєвим. І я говорила, хлопці, ви розумієте, ми зараз не потягнемо ту кількість людей, весь легпром ми не потягнемо. Треба закупляти імпорт. Міністерство оборони зафактувало літній польовий костюм ще у квітні. Коли вони отримали взірець на випробовування? Тиждень тому! Сьогодні 23 червня, і лише взірець на випробовування. Тепер літня форма буде готова наступного літа. Це пошиття, це логістика до України, це приймання на складі Міноборони, це логістика по фронту", - пояснила Ярова.
Волонтерка додала, що міжнародні партнери одягати українських військових не будуть - це повинна робити Україна.
"В ленд-ліз входить зброя, і ніхто за нас одягати наших солдатів не буде. Та це вже наглість! Це безпрецедентно, нам у бюджет влили американці кошти та продовжують вливати. Вибачте, освойте ці кошти. Запустіть економіку. В мене величезна черга на літню форму, на берці. Мені люди плачуть у трубку, тому що не лишилися розміру", - наголосила Ярова.
Довідка: Ярова допомагає армії з 2014 року, була радником у Міністерстві оборони. Наразі її Фонд та її виробництво зайняті допомогою армії: від тактичної медицини до форми.
обіцянки - цяцянки 😠
https://twitter.com/MGorokhovska/status/1569613082757931009
...фото отриманого збіжжя від захисників.... Дуже цікавий вислів!!!))