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Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Данія забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента із посиланням на підсумки зустрічі Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода.
Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.
"Хочу вам подякувати за цю підтримку і таку досить швидку реакцію", – сказав Володимир Зеленський.
Президент запросив прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена відвідати Україну з візитом.
Зі свого боку, міністр закордонних справ Данії підкреслив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Так таки где? Или просто не знали, шо зимою бойцам будет нужна зимняя форма?
при міністрі Полтораку часів Пороха було все.
а адвокатська контора "Рєзніков, Маляр та компаньони-крадії" тільки патякають та крадуть
а ми тут вже с пилами все по справедливості пошиємо...
вам самому не смішно?
Шо не ясно?
арестовичъ не успевал выстрелы подносить. Кстати, именно за этот бой арестовичу александрочив недавно внеочередное звание присвоил. Еще один такой бой - и генералом станет.
бо миші в нас на Банковій зубами кляцають...
Чи так легше було пиляти гроші?
- "не на часі",
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
Якщо врахувати, що міністерство оборони замовило тільки 200 000 і можливо щось залишилось із попередніх років. Але ж зелені і те могли про@@@ти, як каже арестович.