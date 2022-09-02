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Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данія

Данія забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента із посиланням на підсумки зустрічі Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода.

Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

"Хочу вам подякувати за цю підтримку і таку досить швидку реакцію", – сказав Володимир Зеленський.

Президент запросив прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена відвідати Україну з візитом.

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Зі свого боку, міністр закордонних справ Данії підкреслив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
У нас некому и негде пошить зимнюю форму? Совсем зеленые охренели? У нас хренова куча безработных сидят без работы. Просто дайте денег и организуйте заказ.
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02.09.2022 22:28
+19
Зеля просто расписался в собственной неспособности управлять страной в военное время.
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02.09.2022 22:29
+19
а Данія може зробити так, що б кожна їхня куртка знайшла плечі захисника України?
бо миші в нас на Банковій зубами кляцають...
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02.09.2022 22:29
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02.09.2022 22:27 Відповісти
У нас некому и негде пошить зимнюю форму? Совсем зеленые охренели? У нас хренова куча безработных сидят без работы. Просто дайте денег и организуйте заказ.
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02.09.2022 22:28 Відповісти
Дєнєх? А як же велике крадівництво?
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02.09.2022 22:30 Відповісти
Треба буде потратити час на організацію і т.д. Краще попросити. А заощаджений час витратити на «корисну справу, наприклад замутити якийсь реальний схематоз. ((
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02.09.2022 22:33 Відповісти
сколько времени шить такой обьем и где ,подумал?или просто ляпнул про зеленых?
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02.09.2022 22:34 Відповісти
Ну, Зе, как верховный главнокомандующий почему-то забыл об этом подумать. Ему ж некогда - миллиард деревьев надо сажать ну и заодно генерала Кривоноса за преступную оборону Жулян...
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02.09.2022 22:40 Відповісти
Интересно, а не Министр ли обороны об этом должен был подумать?
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02.09.2022 22:40 Відповісти
министры зс обычно всречаются с визави или 1 и 2 лицом страны,а не министром обороны
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02.09.2022 22:47 Відповісти
Вопрос остается - это разве не прямая обязанность министра обороны, обеспечение зимней формой?
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02.09.2022 22:51 Відповісти
нет ,не его прямая,но прямая структуры в его подчинение
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02.09.2022 22:57 Відповісти
Ну и где зимняя форма? Не на часи? Или денег нет, бо нужно ж было Бене миллионы долларов дать?
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02.09.2022 23:01 Відповісти
вы спросили про обязанность,а не где форма, по вопросу о Бени,это к Бене
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02.09.2022 23:08 Відповісти
"сколько времени шить такой обьем и где ,подумал?или просто ляпнул про зеленых?" (c)

Так таки где? Или просто не знали, шо зимою бойцам будет нужна зимняя форма?
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02.09.2022 23:12 Відповісти
робота міністра оборони - "патрони-кальсони"
при міністрі Полтораку часів Пороха було все.

а адвокатська контора "Рєзніков, Маляр та компаньони-крадії" тільки патякають та крадуть
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02.09.2022 23:04 Відповісти
У нас в 2020 году только официально было более 2000 швейных производств. Плюс швейные мастерские при зонах. Мало? Проблема выделить денег и разместить заказы? Или воровать на "большом воровстве" проще и лучше?
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02.09.2022 22:42 Відповісти
а географию их знаешь?шить будим под обстрелами ?или по 200 шт комплектов вывозить? дешевле будит?
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02.09.2022 22:54 Відповісти
У нас для этого есть целый департамент в МО и целые министерства в кабмине. Есть Резников, в обязанности которого входит это. Или ты только проснулся и узнал?
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02.09.2022 22:57 Відповісти
министерства есть,департамент есть ,логистики для нужных предприятий нет
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02.09.2022 23:02 Відповісти
Тупо врешь - Одееса, Черновцы, Тульчин, Винница, Житомир, Полтава, Львов, Балта, Кременчуг, Червоноград, Днепр и т.д.
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02.09.2022 23:07 Відповісти
Харьков что забыл ?..........
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02.09.2022 23:11 Відповісти
Ну перднуть ты явно вспомнил.
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02.09.2022 23:13 Відповісти
Ні, сонце, совісті в вас немає, а не логістики
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03.09.2022 09:34 Відповісти
А що тут ляпати? Зелені мухи з папугами вміють гигикати по ідіотськи і красти нахабно. Вони нездатні ні творити, ні виробляти, а ще до Рошен чіпляються. Поцікався думкою Дани Ярової про зимовий одяг. А данцям велика подяка, якщо допоможуть з одягом.
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03.09.2022 08:31 Відповісти
"Просто дайте денег"...
а ми тут вже с пилами все по справедливості пошиємо...
вам самому не смішно?
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02.09.2022 22:38 Відповісти
так ти пропонуєш взагалі всі держзакупівлі відмінити чи тільки держзакупівлі зимової форми ?
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03.09.2022 08:10 Відповісти
какая нахер зимняя форма? разбаловали вас разные бирюковы формой, таланами, зимним Momentum'ом... 241 депутат ВР от фракции СН, группировок "довіра", "майбах" и прочих созданных на руинах ОПЗЖ, проголосовали за возвращение великого крадівництва. Деньги из нищего украинского бюджета перераспределены с ВСУ на дороги. Теперь понятно, почему нет трансляций заседаний ВР даже в записи? А зимнюю форму если не датчане дадут, так норвеги или финны...
Шо не ясно?
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02.09.2022 23:21 Відповісти
Ага и в итоге будет говняная одежда и не будет денег.
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03.09.2022 00:21 Відповісти
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02.09.2022 22:29 Відповісти
Зеля просто расписался в собственной неспособности управлять страной в военное время.
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02.09.2022 22:29 Відповісти
Точно! А ведь Штаты прогнозировали захват Киева за 48-72 часа. Да, неслабо Зеля расписался.
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02.09.2022 22:45 Відповісти
Вот именно, Штаты смотрели на подготовку Зели к войне и поэтому давали 72 часа. Только народ оказался против.

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02.09.2022 23:39 Відповісти
та да, на Банковой 28-го февраля из гранатомета ******. Без броника.
арестовичъ не успевал выстрелы подносить. Кстати, именно за этот бой арестовичу александрочив недавно внеочередное звание присвоил. Еще один такой бой - и генералом станет.
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02.09.2022 23:45 Відповісти
А зеля тут взагалі ні з якого боку скоріше з рососейського
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03.09.2022 09:37 Відповісти
Да ему и в мирное время это не удавалось...
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02.09.2022 23:56 Відповісти
а Данія може зробити так, що б кожна їхня куртка знайшла плечі захисника України?
бо миші в нас на Банковій зубами кляцають...
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02.09.2022 22:29 Відповісти
В Украине корупция не обнаружена,пора в ЕС.
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02.09.2022 22:33 Відповісти
Наші миші самі потужні миші в світі, вони гуманітарку перетравлюють в промислових маштабах ешелонами
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02.09.2022 22:37 Відповісти
Так може замість міфічного супутника, якого ніхто не бачив, варто було закупити реальну форму?
Чи так легше було пиляти гроші?
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02.09.2022 22:31 Відповісти
Форма не так красиво звучит как "Спутник Притулы".
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02.09.2022 22:36 Відповісти
Так і сонце навколо землі обертається
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03.09.2022 09:39 Відповісти
Я ж говорил "Вэлыке будывнытство" надо расширять,а войной пусть лохи с Запада занимаются иди Порох барыга.
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02.09.2022 22:32 Відповісти
И мы увидим датскую зимнюю форму в продаже на ebay, как и все остальное?
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02.09.2022 22:34 Відповісти
Ну як же ! Єрмак і тут руки нагріє.
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03.09.2022 07:07 Відповісти
Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має три стадії:
- "не на часі",
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
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02.09.2022 22:36 Відповісти
💯👍
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03.09.2022 10:23 Відповісти
Скільки комплектів форми дасть Данія, невже більше 500 000, які необхідні для нашої мільйонної армії?
Якщо врахувати, що міністерство оборони замовило тільки 200 000 і можливо щось залишилось із попередніх років. Але ж зелені і те могли про@@@ти, як каже арестович.
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02.09.2022 22:53 Відповісти
Вони ії вже в Московію продали.
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03.09.2022 06:32 Відповісти
Соромно мені , іспанський сором
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03.09.2022 09:31 Відповісти
 
 