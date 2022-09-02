Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом

Данія забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента із посиланням на підсумки зустрічі Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода.

Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

"Хочу вам подякувати за цю підтримку і таку досить швидку реакцію", – сказав Володимир Зеленський.

Президент запросив прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена відвідати Україну з візитом.

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Зі свого боку, міністр закордонних справ Данії підкреслив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.