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Удар россиян по Днепру: спасатели обнаружили тело еще одного ребенка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате российского удара по Днепру известно уже о 4 погибших, из них - 2 детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"О таком трудно сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка", - говорится в сообщении.
Резниченко добавил, что на сейчас ночная вражеская атака унесла четыре жизни: "Россияне убили двух взрослых и двух детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Это невозможно простить…".
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+13 Константин Иванов e1b14557
показать весь комментарий29.09.2022 13:21
+8 Дмитрий 297cdebe
показать весь комментарий29.09.2022 13:38
+6 shana
показать весь комментарий29.09.2022 13:22
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Що це за армія, що це офіцери, яким приємно вбивати дітей.
На второй день вторжения причем