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Удар россиян по Днепру: спасатели обнаружили тело еще одного ребенка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

В результате российского удара по Днепру известно уже о 4 погибших, из них - 2 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"О таком трудно сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка", - говорится в сообщении.

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Резниченко добавил, что на сейчас ночная вражеская атака унесла четыре жизни: "Россияне убили двух взрослых и двух детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Это невозможно простить…".
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Топ комментарии
+13
Мрази! Все здохнете!
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29.09.2022 13:21
+8
О чем говорить если они с БТР машины расстреливали для "развлечения"
На второй день вторжения причем
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29.09.2022 13:38
+6
Твари свинорылые, все здохнете на нашей земле. бедные детки
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29.09.2022 13:22
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Мрази! Все здохнете!
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29.09.2022 13:21 Ответить
Вся кацапня повинна здохнути.
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29.09.2022 14:32 Ответить
Твари свинорылые, все здохнете на нашей земле. бедные детки
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29.09.2022 13:22 Ответить
це просто жах, зовсім нічого не лишилось від будинку..., та й біля нього ледве тримаються, навіщо це?
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29.09.2022 13:30 Ответить
Поки займаєшся своїми справами, в країні людей убивають...
Що це за армія, що це офіцери, яким приємно вбивати дітей.
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29.09.2022 13:34 Ответить
О чем говорить если они с БТР машины расстреливали для "развлечения"
На второй день вторжения причем
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29.09.2022 13:38 Ответить
Больть серце бачити таке! кацапи не люди!
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29.09.2022 13:44 Ответить
Когда эти циничные твари кричат про "8 лет дамбили бамбас", им на самом деле плевать на тех, кого по их мнению блмбили, будь то русскоязычные или даже русские. Если бы Белгород входил в состав Украины и был населен теми же жителями, что сегодня, то орки убивали бы их "ради спасения русскоязычных". Это зараза, имперско-фашистская болезнь, сбой в ДНК. Для того, чтобы выжить, человечеству нужно уничтожать рашистов, чтобы вычистить русских, излечив от империализма и фашизма. Русские должны пройти через чистилище - миллионы смертей, как немцы в прошлом столетии, чтобы получить шанс избавиться от своей национальной болезни.
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29.09.2022 14:24 Ответить
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29.09.2022 14:42 Ответить
Як з рашиськими варварами можна говорити ,тільки знищувати цю погань.
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29.09.2022 15:00 Ответить
 
 