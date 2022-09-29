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Удар росіян по Дніпру: рятувальники виявили тіло ще однієї дитини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Унаслідок російського удару по місту Дніпро відомо вже про 4 загиблих, з них - 2 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Про таке важко повідомляти…На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок. ФОТОрепортаж

Резніченко додав, що на зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя: "Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Це неможливо пробачити…".
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Топ коментарі
+13
Мрази! Все здохнете!
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29.09.2022 13:21
+8
О чем говорить если они с БТР машины расстреливали для "развлечения"
На второй день вторжения причем
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29.09.2022 13:38
+6
Твари свинорылые, все здохнете на нашей земле. бедные детки
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29.09.2022 13:22
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Мрази! Все здохнете!
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29.09.2022 13:21 Відповісти
Вся кацапня повинна здохнути.
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29.09.2022 14:32 Відповісти
Твари свинорылые, все здохнете на нашей земле. бедные детки
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29.09.2022 13:22 Відповісти
це просто жах, зовсім нічого не лишилось від будинку..., та й біля нього ледве тримаються, навіщо це?
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29.09.2022 13:30 Відповісти
Поки займаєшся своїми справами, в країні людей убивають...
Що це за армія, що це офіцери, яким приємно вбивати дітей.
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29.09.2022 13:34 Відповісти
О чем говорить если они с БТР машины расстреливали для "развлечения"
На второй день вторжения причем
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29.09.2022 13:38 Відповісти
Больть серце бачити таке! кацапи не люди!
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29.09.2022 13:44 Відповісти
Когда эти циничные твари кричат про "8 лет дамбили бамбас", им на самом деле плевать на тех, кого по их мнению блмбили, будь то русскоязычные или даже русские. Если бы Белгород входил в состав Украины и был населен теми же жителями, что сегодня, то орки убивали бы их "ради спасения русскоязычных". Это зараза, имперско-фашистская болезнь, сбой в ДНК. Для того, чтобы выжить, человечеству нужно уничтожать рашистов, чтобы вычистить русских, излечив от империализма и фашизма. Русские должны пройти через чистилище - миллионы смертей, как немцы в прошлом столетии, чтобы получить шанс избавиться от своей национальной болезни.
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29.09.2022 14:24 Відповісти
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29.09.2022 14:42 Відповісти
Як з рашиськими варварами можна говорити ,тільки знищувати цю погань.
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29.09.2022 15:00 Відповісти
 
 