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Более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов покинули россияне во время отступления, - Восточная группировка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка,трофеї

Вооруженные силы Украины собрали более тысячи единиц трофейной техники и вооружения, покинутых российскими войсками во время отступления.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос сколько техники ВСУ получили благодаря "российскому ленд-лизу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я бы его назвал не ленд-лизом. Ленд-лиз - это положительная коннотация. США помогали во время Второй мировой войны и нам будут помогать. А я бы сказал, что это - начало выплаты контрибуции и репараций со стороны этих извергов. Думаю, это правильнее позиционирование. Они нам уже выплатили более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов", - сказал он.

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Топ комментарии
+29
Та відчепіться ви вже від тої Німетчини. Німці українцям нічого не винні. А таки постачають САУ, автомобілі і інші ніштяки.
В Україні принаймні два танкових заводи - Харківський і Львівський. Чому ніхто не питає скільки при Зєлє з їх воріт вийшло хочаб розконсервованих танків? Нє, до німців доїбатися простіше.
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29.09.2022 16:20
+22
це не контрибуція і не репарації! це не ленд ліз!
Це здобутки армії України, що нищить окупантів!
Не треба плутати божий дар з я єчнею!
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29.09.2022 16:30
+17
Побільше б так. Не так, що б нам залишили, а так, що б тікали падлюки.
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29.09.2022 16:03
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Побільше б так. Не так, що б нам залишили, а так, що б тікали падлюки.
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29.09.2022 16:03 Ответить
Більш за всіх цієї новини радий Шольц, тепер танків від нього точно не дочекатися
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29.09.2022 16:14 Ответить
Тебе еще не надоело? Шольц тебя не читает, Макрон то же.
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29.09.2022 16:43 Ответить
це не контрибуція і не репарації! це не ленд ліз!
Це здобутки армії України, що нищить окупантів!
Не треба плутати божий дар з я єчнею!
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29.09.2022 16:30 Ответить
Все правильно говорите тільки не туди адресували пост, треба було в загальну колонку
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29.09.2022 16:38 Ответить
Сорі, промазав)
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29.09.2022 16:42 Ответить
Як по мені, то той непотріб нах не трібен. Про що Ви несете? То не здобутки, а металобрухт срср_а, яким гордилась "друга" армія Світу.
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29.09.2022 16:40 Ответить
Це здобутки, важкої техніки нам не надають( Тому і ця піде у бій!
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29.09.2022 16:45 Ответить
Да ты стратех! Тебе не надо, а в ВСУ после восстановления пойдет за ура! У нас точно такая техника( без учета последних поставок НАТОвских образцов), только лет на 20 старше российской.
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29.09.2022 16:45 Ответить
По перше, не треба ТИкати. По друге, хто там кого старше і хто більш технологічніше? Тільки но не треба розказувати , як АК пробиває рельсу.
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29.09.2022 17:10 Ответить
Ібіс проводив тести - спеціяльним патроном пробиває там де рельса тонка, в ножці.
Пробачте, що вклинився
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29.09.2022 17:22 Ответить
цілий день вся фірма Ібіс прицілювалась, щоб попасти в шийку рельса. І де вони тільки взяли рельс 40 років. З АК,АКМ та інших на віддалі 300 м тяжко попасти в коло 50 см. Недарма ж лаптеногі кулібіни зменшують в цих автоматах енергію віддачі, збільшують об'єм газової камери, вводять товкачик тощо.
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29.09.2022 20:36 Ответить
Ау? Ты в необитаемом пространстве существуешь, что ли? Тебе расказать про танки Т 64 и Т72, каких они годов выпуска стоят на вооружении ВСУ? Такие же в рф, только там уже больше Т 72 БВ3 и БВМ, выпуска 2011 и 2016-годов. САУ Гвоздика, Акация, МСТА- все один в один, только у россиян более свежие. БМП 2,РСЗО от Града до Урагана, и десятки одних и тех же позиций. Война скоро год будет идти, а ты до сих пор не знаешь , что воюет в поле?
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29.09.2022 17:26 Ответить
Череватого гнать на***
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29.09.2022 18:46 Ответить
Череватого гнать на***
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29.09.2022 18:44 Ответить
Ніхєра сєбє
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29.09.2022 16:06 Ответить
А тепер ці танки підуть проти рашистів
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29.09.2022 16:07 Ответить
Дуже добра новина ,продовжуйте знищувати рашиську нечисть.
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29.09.2022 16:09 Ответить
а що?)ось вам і обіцяний ленд-ліз
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29.09.2022 16:10 Ответить
Не бросили, а отрицательно захватили.
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29.09.2022 16:10 Ответить
Надо почаще показывать трофеи в БД, когда они бьют по своим старым владельцам. Это прибавит оптимизма и гордости за свой ВПК ванькам)
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29.09.2022 16:11 Ответить
ленд лиз?
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29.09.2022 16:12 Ответить
Ху.ло заслужил медаль,как лучший поставщик оружия ВСУ.Можно заочно наградить.
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29.09.2022 16:12 Ответить
9 грамів свинцю йому!!!
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29.09.2022 16:40 Ответить
"400 танків, 700 бронемашин і 170 артилерійських систем"

Ніх..я собі!!!! Цілу армію можна озброїти!
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29.09.2022 16:14 Ответить
А Мінетчина цілий рік сперечається чи дати 4 танки... через два роки
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29.09.2022 16:16 Ответить
Та відчепіться ви вже від тої Німетчини. Німці українцям нічого не винні. А таки постачають САУ, автомобілі і інші ніштяки.
В Україні принаймні два танкових заводи - Харківський і Львівський. Чому ніхто не питає скільки при Зєлє з їх воріт вийшло хочаб розконсервованих танків? Нє, до німців доїбатися простіше.
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29.09.2022 16:20 Ответить
Змій, ти помиляєшся... німці винні дуже багато..., вирахуй з вбивствами й руйнуваннями під час їх окупації України в 2 "Світовії... порівняй з виплатами ізраїлю.... і порівняй втрати в України і в Ізраїля... за Бабин яр німці чомусь платили Ізраїлю, а не Україні... Роботи непочатий край, потрібно розконсервувати.
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29.09.2022 16:38 Ответить
Стоп. За другу світову німці виплатили репарації і компенсації, включно персонально людям, які заявляли, що постраждали. І вони все це виплатили та закрили.
А зараз те, що робиться - то трохи окреме питання.
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29.09.2022 16:42 Ответить
без ніяких стоп, німці виплачували тільки підневільним робочим, яких примусово, чи й часто по їх добрій волі вивизили в німеччину і з\п яким їм не платили, от ту з\п й виключно тим людям, вони й виплатили... мінімально. Не вбитим під час їх окупації і не за зруйновану країну...
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29.09.2022 16:48 Ответить
Ви забуваєте, що і рашкованів вбивали, і на території рашки ДСВ теж прокотилася. То за вашою логікою німці і кацапам теж повинні постачати танки?
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29.09.2022 16:50 Ответить
нахер мені ті рашкосабаки(хіба що в якості оргдобрив на поля), я про українців говорю.
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29.09.2022 16:53 Ответить
Я просто навожу приклад, що ця логіка не дуже логічна
І ще, наша розмова пішла в неправильне русло. Винні чи не винні німці - це не таке важливе питання. Важливе питання - чому українські танкові заводи не постачають в ЗСУ озброєння?
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29.09.2022 16:56 Ответить
заводи під ударами кацапських ракет і основні, і суміжники, що від них залишилось? хоч би щось могли ремонтувати. й то добре... і читай мою відповідь вісмавісті, щоб не повторятись.
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29.09.2022 17:01 Ответить
Так ще до 24 лютого, ще до ударів, ці заводи були закриті.
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29.09.2022 17:08 Ответить
то інша історія.
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29.09.2022 17:18 Ответить
Інша, але досить суміжна.
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29.09.2022 17:20 Ответить
вона опосередковано, чи даже напряму пов,язана з кацапським нападом на Україну, по причині, що то їх дестуктивна, підривна робота... згадай про міністрів - кацапів... про приватизацію кацапами наших заводів, коли після приватизації вони різались на металолом, вони всима можливостями - брехнею, підкупом, агентами впливу... сприяли нашому ослабленню, роззброєнню й демілітаризації, надіялись взяти нас голими руками... а тут Петя прийшов до влади й поломав кацапські плани... але Петя за 5 років не зміг зробити все необхідне для нашої безпеки, по об,єктивним причинам... Скільки, скільки зробив Петя, на його місці, не бачу, хто зробив би скільки ж, я не говорю, що таких людей немає взагалі, це тільки констатація того, що в той час він при владі був нашим порятунком. По суті, Петя врятував Україну, але це зрозуміють тільки після нашої перемоги над кацапстаном.
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29.09.2022 18:13 Ответить
Не "не вбитим", а за вбитих під час окупації по їх вині.
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29.09.2022 16:51 Ответить
Ты хочешь сейчас открыть судебные иски против ФРГ по репарациям или все-таки получать бесплатные поставки вооружений? https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html -все что поставила Германия.
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29.09.2022 16:53 Ответить
це риторична відповідь Змію про те, що "до німців дої...атись простіше", ми до них не дойо...уємся., фріци моглиб і не жлобитись маючи таку колосальну вину перед Україною.
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29.09.2022 16:57 Ответить
Хто винуваті? ******* німці? А з тих, хто реально винуватий, вже не спитаєш.
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29.09.2022 17:10 Ответить
виновата німеччина взагалі, ти хочеш зняти з них вину? покоління пройшло і очистились, стали не виноваті - супер теорія. німці тобі премію дадуть. Ти ще й про більшовиків з їх комуною подібну діч озвуч.
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29.09.2022 17:17 Ответить
Тіки спакойна . Не треба нервувати.
А про більшовиків.. нагадайте будьласка, їм українці висунули якісь претензії? Щось не памʼятаю.
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29.09.2022 17:19 Ответить
, нажаль ні, поки що не висунули, але це дуже актуально... у нас большевизм є синонім московської окупації, московської колонізації, московської асиміляції... москва за окупацію, Україні винна більше во сто крат за німецьку окупацію...
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29.09.2022 17:59 Ответить
І знову дозвольте не погодитися. Це зараз зовсім не актуально. Кому висувати претензії? Рашці, з якою зараз війна? От коли рашка буде переможена, то до репарацій можна буде додати претензії за комуняк.
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29.09.2022 18:03 Ответить
Звичайно, я ж не закликаю висувати претензії москві за комунізм і його злочини зараз, це буде смішно... я доношу думку, що про ці притензії не потрібно забувати й висунути в ефективно-вдалий час.
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29.09.2022 18:17 Ответить
Этого чувака спецом на все ветки забрасыаают, что бы к месту или нет обгаживать немцев, Шольца, Германию...
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29.09.2022 16:50 Ответить
Може це посол в Німеччині Мєльнік? Під канадськім проксі
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29.09.2022 16:52 Ответить
Ты наверное видел на лентах, что для многих Мельник-теперь сродни новому Голоборотько, только его, Мельника, усилиями ФРГ оказывается поставляют в Украину вооружения. Очередной культ нового артиста разговорного жанра.
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29.09.2022 16:57 Ответить
нє.. мене чотири рази назавжди банили на фейсбуці. після третього разу я, реєструючи черговий акаунт, дав собі обіцянку тільки читати новини, а в дискусії не вступати... але прийшли вибори президента... і я не витримав.
А щодо Мельника і його прихільників... якщо вони обрали Зєлю, то чого б і не робити з Мєльника героя...
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29.09.2022 17:04 Ответить
Ще один танковий завод в Житомирі, тільки в якому він стані невідомо.
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29.09.2022 22:41 Ответить
Армию рабZeи развалил Сердюков... каже генерал*полковник Ивашов...Зеля наградит героя...
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29.09.2022 16:14 Ответить
А кто поставил сердюкова на пост министра обороны не путин шмутин )
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29.09.2022 16:27 Ответить
Навіть, якщо приведені речником цифри поділити на два, це дуже багато. Добре, дуже добре. Може оголосити кацомобікам, що ми міняємо танки на унітази?
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29.09.2022 16:15 Ответить
Враховуючи кількість танків у рашки, вистачило би унітазів...
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29.09.2022 16:21 Ответить
Було 13 тисяч танків до повномаштабного вторгнення. Це разом з тими що на консервації стояли.
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29.09.2022 16:34 Ответить
Це багато. Які в України стратегічні запаси унітазів? Чи вистачить?
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29.09.2022 16:44 Ответить
Так ті танки своїм ходом треба пригнати,добре,якщо половина заведеться.як там було вже:з десяти танків на дев'яти не було двигунів...шукали, шукали куди поділися, аж поки командир не застрелився..)
А унітаз.... надягнув собі на голову,та бігом в свій суходрищенськ...
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29.09.2022 16:40 Ответить
За некомплектний танк давати некондиційний унітаз. Якщо зможуть танк дотягнути, щоб здати, то і тріщини в унітазі скотчем заліплять.
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29.09.2022 16:47 Ответить
Люто плюсую за унітази, кацапи і так без мозку (там мило), а унітази це їхнє все...най вже беруть, бо можливо вони хочуть здохнути тільки з ним в обіймах
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29.09.2022 18:50 Ответить
Запитання із залу: "кількість захопленної техніки кожного дня б'є рекорди. Це пов'язане з покращенням системи обліку чи якісь інші причини?" Відповідь представника Генштабу ЗСУ: "...інші причини"
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29.09.2022 16:16 Ответить
Явно наші скоро переплюнуть статистику по знищенній техніці, генштаб підарасів....
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29.09.2022 16:25 Ответить
Байден вместо Джавелинов прислал другую цацку под названием..TOW,хлопці кажуть файна ця💪👍
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29.09.2022 16:17 Ответить
Она в первую очередь хороша, что за десятилетия к ней выпущено сотни тысяч ракет. Не надо будет экономить при выборе целей.
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29.09.2022 16:59 Ответить
400 танків? Нам стільки зброї сша навіть не поставляли.

Росія вийшла на перше місце по кількості поставляємої нам зброї!

1 росія

2 США

3 Великобританія
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29.09.2022 16:23 Ответить
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29.09.2022 16:27 Ответить
Що він меле? яка виплата, яка контрибуція? домекається, що кацапи й дійсно включать той метелолом, в суму виплат за руйнуівння й вбивства... будуть тикати на слова дурня череватого. А то звичайний військовий трофей, ніякий ні ленд-ліз, ні контрибуція з виплатами.
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29.09.2022 16:28 Ответить
От ти кумедний, жартів не розумієш, чи як
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29.09.2022 16:32 Ответить
жартував... жартував... поки хату не спалив. це жарти не мені, а кацапам, нехай вони посміються від жарту... ще й напишуть протокол, яким в трибуналі по репараціях будуть тикать.
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29.09.2022 16:43 Ответить
Таки ***** заслужив навіть не на медаль - на орден,- в меркельші відібрати, а огризку почепити, він все-таки зробив лоя ЗСУ більше, ніж бабка меркель
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29.09.2022 16:31 Ответить
Сергій Черевий, ніяка це не контрибуція і не репарація згідно з їх визначенням, насправді це здобуті у тяжкому бою трофеї і наші воїни заволоділи цією технікою завдяки своєму професіоналізму жертвуючи своїм здоров'ям і життями, а ось до речі "Ленд ліз" в лапках якраз підходить , у вас Сергій по ходу відсутня почуття гумору
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29.09.2022 16:31 Ответить
Шановні, припиніть квоктання, їй бо, як діти малі тут чубитесь, ось вам новина,- Південна Корея надасть Україні військову допомогу на 3 мільярди доллярчиків, - обсмоктуйте... тільки один одного не повбивайте, онолітєгі
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29.09.2022 16:36 Ответить
Танки в них хороші...
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29.09.2022 16:43 Ответить
не ризикнув туди влазити, танкова атака, а то ще перепаде , а так звичайно краще б дотепніше по темі
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29.09.2022 18:54 Ответить
Не бросили а добровольно присоединились к Рамштайн-5.
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29.09.2022 16:36 Ответить
Оце кацапи вжарили... Нам весь світ стільки зброї не постачає, як вони. Тільки це не репарації. Репарації хай виплачують іншим шляхом. Це - трофеї.
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29.09.2022 16:37 Ответить
Хоча б, Зелені не здогадалися заплатити кацапам за цю техніку...
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29.09.2022 16:39 Ответить
З них станеться!
Не підкидуйте їм ідеї...
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29.09.2022 16:46 Ответить
Это трофеи. Контрибуции запрещены. Репарации еще не поступают. Зачем путать?
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29.09.2022 16:39 Ответить
Та що ж ви такі нудні... вже ...надцятий раз --- репарації,трофеї...
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29.09.2022 16:49 Ответить
Житель Чернігівщини передав ЗСУ ворожої техніки на цілий підрозділ


Мешканець села Синдарівське Ніжинського району Чернігівської області Павло Струк передав ЗСУ покинуту російську військову техніку. Зокрема, чоловік знайшов для українських захисників російські БМП, танк, броньовик «Тайфун», бензовоз, санітарну машину, БАТ для риття окопів і три КамАЗи снарядів, повідомляє Національна спілка журналістів України.

Під час початку російського вторгнення Павло Струк був у Ніжині. Коли повернувся додому, то побачив колони російської техніки. Згодом Павло помітив, що одна з БМП окупантів заглохла. Чоловік вирішив її захопити, щоби передати ЗСУ. 2 березня чоловік помітив, що з Бахмача на крути польовими дорогами, в обхід села, йшли росіяни. У цій колоні було близько 800 танків та іншої техніки. ЗСУ підірвали міст, тому частина техніки не встигла проїхати.

«Якраз наші підірвали міст біля Валентійового. Думаю, піду, не вся їхня техніка встигла проскочити, щось повинно залишитися... У мене є бінокль. Дивлюся, кацапів не видно. І якась техніка стоїть... Виявилося, дійсно танк, Т-72, правда, зовні трохи обгорілий. Десь нарвався, обстріляли. Танкістів немає. Натомість весь боєкомплект на місці і справні акумулятори», - розповів чоловік.

Він подзвонив свату, а сам тим часом сторожив військову техніку, щоб ніхто не вкрав знахідку. Чоловік не розраховує на жодні нагороди, проте хотів би, щоб нагородили його свата, який разом з ним під обстрілами забирав російську техніку.
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29.09.2022 16:50 Ответить
800 танків??
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29.09.2022 21:08 Ответить
Так про репарації міг сказати тільки тупий квартальний пі#добол, а не військовий речник!
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29.09.2022 17:20 Ответить
Череватого гнать на***
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29.09.2022 18:55 Ответить
Это прекрасно...
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29.09.2022 18:04 Ответить
Мо, матолку, які репарації, то є трофеї за які поклали життя тисячі наших воїнів, сотні вбитих діточок та тисячі цивільних, українських громадян.
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29.09.2022 20:30 Ответить
4 танкові дивізії часів СРСР і 18 полків арти ! Це більше ніж втрати вірменів за всю Карабахську війну. Після війни 1967 років ЦАХАЛ як трофеї захопив біля 300 тис АК (крім всього) вони їх просто переробили у гвинтівки Галіль, а з танків зробили важкі БТРи. До цього часу служать, АК переробили, купивши у фінів ліцензію на виготовлення самого автомата. Де оленевод з муму нацдуть заміну ? Та ніде.
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29.09.2022 20:54 Ответить
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29.09.2022 21:04 Ответить
 
 