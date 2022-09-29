Более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов покинули россияне во время отступления, - Восточная группировка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины собрали более тысячи единиц трофейной техники и вооружения, покинутых российскими войсками во время отступления.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос сколько техники ВСУ получили благодаря "российскому ленд-лизу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Я бы его назвал не ленд-лизом. Ленд-лиз - это положительная коннотация. США помогали во время Второй мировой войны и нам будут помогать. А я бы сказал, что это - начало выплаты контрибуции и репараций со стороны этих извергов. Думаю, это правильнее позиционирование. Они нам уже выплатили более 400 танков, 700 бронемашин и 170 артиллерийских систем разных типов", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Це здобутки армії України, що нищить окупантів!
Не треба плутати божий дар з я єчнею!
Пробачте, що вклинився
Ніх..я собі!!!! Цілу армію можна озброїти!
В Україні принаймні два танкових заводи - Харківський і Львівський. Чому ніхто не питає скільки при Зєлє з їх воріт вийшло хочаб розконсервованих танків? Нє, до німців доїбатися простіше.
А зараз те, що робиться - то трохи окреме питання.
І ще, наша розмова пішла в неправильне русло. Винні чи не винні німці - це не таке важливе питання. Важливе питання - чому українські танкові заводи не постачають в ЗСУ озброєння?
А про більшовиків.. нагадайте будьласка, їм українці висунули якісь претензії? Щось не памʼятаю.
А щодо Мельника і його прихільників... якщо вони обрали Зєлю, то чого б і не робити з Мєльника героя...
А унітаз.... надягнув собі на голову,та бігом в свій суходрищенськ...
Росія вийшла на перше місце по кількості поставляємої нам зброї!
1 росія
2 США
3 Великобританія
Не підкидуйте їм ідеї...
Мешканець села Синдарівське Ніжинського району Чернігівської області Павло Струк передав ЗСУ покинуту російську військову техніку. Зокрема, чоловік знайшов для українських захисників російські БМП, танк, броньовик «Тайфун», бензовоз, санітарну машину, БАТ для риття окопів і три КамАЗи снарядів, повідомляє Національна спілка журналістів України.
Під час початку російського вторгнення Павло Струк був у Ніжині. Коли повернувся додому, то побачив колони російської техніки. Згодом Павло помітив, що одна з БМП окупантів заглохла. Чоловік вирішив її захопити, щоби передати ЗСУ. 2 березня чоловік помітив, що з Бахмача на крути польовими дорогами, в обхід села, йшли росіяни. У цій колоні було близько 800 танків та іншої техніки. ЗСУ підірвали міст, тому частина техніки не встигла проїхати.
«Якраз наші підірвали міст біля Валентійового. Думаю, піду, не вся їхня техніка встигла проскочити, щось повинно залишитися... У мене є бінокль. Дивлюся, кацапів не видно. І якась техніка стоїть... Виявилося, дійсно танк, Т-72, правда, зовні трохи обгорілий. Десь нарвався, обстріляли. Танкістів немає. Натомість весь боєкомплект на місці і справні акумулятори», - розповів чоловік.
Він подзвонив свату, а сам тим часом сторожив військову техніку, щоб ніхто не вкрав знахідку. Чоловік не розраховує на жодні нагороди, проте хотів би, щоб нагородили його свата, який разом з ним під обстрілами забирав російську техніку.