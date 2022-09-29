РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5914 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 545 3
война (46661) обстрел (20119) Сумская область (1837) Черниговщина (1342)

Оккупанты продолжают бить по Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,обстріл,дпсу,чернігівщина

Российская армия уже во второй раз за день обстреляла приграничья Черниговщины и Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 14:20-14:35 наблюдатели сообщили о 10 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе Сеньковки (Черниговщина). Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало.

"Еще 10 приходов (предварительно из миномета 120 мм) зафиксировали в период с 13:45 до 14:20 в районе населенного пункта Сопич, что в Сумской области. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало", - говорится в сообщении.

Читайте: Россия гатит по Черниговщине и Сумщине, за час - 55 взрывов, - ОК "Північ"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А "хтось" розповідає що коли виб'ємо кацапню з України то можна про мир домовлятися. А вони будуть і тоді "шмаляти" зі своєї території. Вартість домовленостей з мордором всім відома.
показать весь комментарий
29.09.2022 16:56 Ответить
А чому немає інформації яка була відповідь від ЗСУ Рашистам? Чи "найвялічнєшій янєлох" наказав знову "не провокувати???!!!
показать весь комментарий
29.09.2022 18:52 Ответить
 
 