Окупанти продовжують бити по Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Російська армія вже вдруге за день обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, близько 14:20-14:35 спостерігачі повідомили про 10 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Сеньківки (Чернігівщина). Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

"Ще 10 приходів (попередньо з міномету 120 мм) зафіксували у період з 13:45 до 14:20 в районі населеного пункту Сопич, що на Сумщині. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться у повідомленні.

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