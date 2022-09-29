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Окупанти продовжують бити по Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл,дпсу,чернігівщина

Російська армія вже вдруге за день обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, близько 14:20-14:35 спостерігачі повідомили про 10 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Сеньківки (Чернігівщина). Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

"Ще 10 приходів (попередньо з міномету 120 мм) зафіксували у період з 13:45 до 14:20 в районі населеного пункту Сопич, що на Сумщині. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія гатить по Чернігівщині та Сумщині, за годину - 55 вибухів, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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А "хтось" розповідає що коли виб'ємо кацапню з України то можна про мир домовлятися. А вони будуть і тоді "шмаляти" зі своєї території. Вартість домовленостей з мордором всім відома.
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29.09.2022 16:56 Відповісти
А чому немає інформації яка була відповідь від ЗСУ Рашистам? Чи "найвялічнєшій янєлох" наказав знову "не провокувати???!!!
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29.09.2022 18:52 Відповісти
 
 