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Списки предателей обнаружены в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацполіція

В Харьковской области Национальная полиция обнаружила в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска большой массив бухгалтерских документов со списками коллаборантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Во время оккупации населённого пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦНАПа. Здесь вели все "хозяйственные дела", о чем свидетельствуют изъятые вещи и документация.

В частности, во время осмотра помещения следователи и криминалисты Нацполиции обнаружили списки коллаборантов, которые перешли на сторону врага и согласились сотрудничать с оккупантами. Кроме того, среди находившихся там документов есть зарплатные сведения и информация о предоставлении социальной помощи в российских рублях.

Также установлено, что оккупационные власти требовали у фермеров так называемые добровольные взносы за возможность продолжать сельскохозяйственные работы. В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам 20 долларов, а за сбор урожая – еще 30 долларов.

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Отмечается, что выявленные документы подробно проанализируют следователи, занимающиеся расследованием военных преступлений на территории Харьковщины.
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ну і накуя це оприлюднювати?
а почекати та взяти за сраку?
врно ж розбіжиться!
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29.09.2022 16:56 Ответить
вОно, сорі
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29.09.2022 16:58 Ответить
О, вы живете в розовых очках. Расстрою вас немного. Они это опубликовали, чтобы все предатели пошли по родственникам собирать деньги на откуп от уголовки, а это процесс не быстрый. Кто заплатит, того и отпустят под условку или выкинут вообще все доказательства в помойку и никто больше не узнает о предательстве этого человека. На все свой ценник. Силовики хотят заработать. Отчасти в этом виноват Боневтик и его администрация, которая слишком, слишком слабо проводит героизацию наших солдат и младших офицеров, а также некоторых контрразведчиков и других связных структур. Они пиарят только себя и топовых офицеров, слишком много, ну и народ начинает считать, что они сами о себе должны заботиться, война закончиться, а они будут никем, надо денег хотя бы отжать побольше, чтобы просто завести семью банально, а если бы их сделали телевизионными героями, то они легко бы нашли себе девушку и имели богатый выбор предложений с хорошим заработком.
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29.09.2022 17:20 Ответить
Частково можу погодитися, але!
Рожеві окуляри бачив , в останній раз, на Боневтіку! Коли воно хтіло не стріляти, дивитися в очі, катати асфальт та берегти Українців від війни( Про шашлики? навіть не цікаво!
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29.09.2022 17:44 Ответить
ваша ВЕЛИКА промова мене ні на що не надихнула, сарказм для вас є невідомою річчю, риторичні висловлювання теж для вас є чимось неосяжним(
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29.09.2022 17:48 Ответить
ОПЗЖ + Слуги + За Майбах ?
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29.09.2022 16:56 Ответить
Розстрільний список.
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29.09.2022 17:01 Ответить
***, і вони 36, 39 та 40 років народження? Серйозно? У такому віці усіх здавали? Сподіваюсь, таких заарештують, посадять та змусять сплатити всі компенсації. Усе конфіскувати та хер пенсії виплачувати!
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29.09.2022 17:30 Ответить
Для любої контррозвідки в світі самим солодким документом э платіжна відомість ворога. Це аксіома.
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29.09.2022 23:21 Ответить
 
 