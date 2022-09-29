Списки предателей обнаружены в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО
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В Харьковской области Национальная полиция обнаружила в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска большой массив бухгалтерских документов со списками коллаборантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Во время оккупации населённого пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦНАПа. Здесь вели все "хозяйственные дела", о чем свидетельствуют изъятые вещи и документация.
В частности, во время осмотра помещения следователи и криминалисты Нацполиции обнаружили списки коллаборантов, которые перешли на сторону врага и согласились сотрудничать с оккупантами. Кроме того, среди находившихся там документов есть зарплатные сведения и информация о предоставлении социальной помощи в российских рублях.
Также установлено, что оккупационные власти требовали у фермеров так называемые добровольные взносы за возможность продолжать сельскохозяйственные работы. В частности, установлено, что за посев одного гектара земли они должны были оплатить оккупантам 20 долларов, а за сбор урожая – еще 30 долларов.
Отмечается, что выявленные документы подробно проанализируют следователи, занимающиеся расследованием военных преступлений на территории Харьковщины.
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а почекати та взяти за сраку?
врно ж розбіжиться!
Рожеві окуляри бачив , в останній раз, на Боневтіку! Коли воно хтіло не стріляти, дивитися в очі, катати асфальт та берегти Українців від війни( Про шашлики? навіть не цікаво!