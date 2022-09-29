Два российских штурмовика Су-25 сбиты на Николаевщине, - ВК "Південь"

В Николаевской области силами ПВО уничтожены два российских штурмовика Су-25.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады сбиты два российских штурмовика Су-25", - говорится в сообщении.

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