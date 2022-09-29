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Два российских штурмовика Су-25 сбиты на Николаевщине, - ВК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су25

В Николаевской области силами ПВО уничтожены два российских штурмовика Су-25.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады сбиты два российских штурмовика Су-25", - говорится в сообщении.

Читайте: В течение 28 сентября на южном направлении уничтожено 18 оккупантов, 3 танка и 6 единиц бронетехники, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+38
Чудово!! наші Герої навчились збивати раша-фашистів парами... це феноменально!
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29.09.2022 18:31
+31
Респектіще нашим героям!!!!!!!!!!
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29.09.2022 18:31
+16
Авіація така справа, яку ніякі "чмобіки" не врятують. Саме тому, пілотів не можна обмінювати просто так. Пілот зараз у кацапстані сама затребувана військова спеціальність. Їх або тримати у тюрязі, або обмінювати на азовців по курсу 1:100 (один пілот на 100 азовців)
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29.09.2022 18:51
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Чудово!! наші Герої навчились збивати раша-фашистів парами... це феноменально!
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29.09.2022 18:31 Ответить
Они там что за штурвалы чмобиков садят,такие потери каждый день?
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29.09.2022 18:31 Ответить
Пока нет. Чмобики сами себя сбивать будут.
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29.09.2022 18:34 Ответить
А уже вызывает большое сомнение, что у кацапов было больше нескольких сотен опытных пилотов.
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29.09.2022 19:21 Ответить
Респектіще нашим героям!!!!!!!!!!
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29.09.2022 18:31 Ответить
Оце діло!!!
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29.09.2022 18:40 Ответить
Авіація така справа, яку ніякі "чмобіки" не врятують. Саме тому, пілотів не можна обмінювати просто так. Пілот зараз у кацапстані сама затребувана військова спеціальність. Їх або тримати у тюрязі, або обмінювати на азовців по курсу 1:100 (один пілот на 100 азовців)
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29.09.2022 18:51 Ответить
Далеко залетели. Я как раз в начале пятого выходил с работы в кривом роге и было хорошо слышно шум самолёта несколько минут. Возможно это были они, баштанка ведь совсем рядом с нашим городом.
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29.09.2022 18:57 Ответить
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29.09.2022 19:01 Ответить
И так каждый день.
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29.09.2022 19:03 Ответить
Героям слава!!!
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29.09.2022 19:09 Ответить
В кацапські літаки
Знов сіли мудаки
Хотіли нас бомбити,
Бо не хотіли жити.
Десь в полі догорають,
Хай їхні про це знають.
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29.09.2022 19:10 Ответить
Це тому що вони важчі повітря
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29.09.2022 19:35 Ответить
Значить у нас є якісні комплекси ППО, отримані від країн донорів.
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29.09.2022 19:47 Ответить
Це супер.

Тепер би ще фото підтверджень уламків щоб взагалі розслабитись та отримати чистий кайф.
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29.09.2022 20:15 Ответить
Багато збивають, бо москалі змушені підтримувати свої війська на полі бою, а СУ-25 - легка здобич у поріняні з іншими літаками - великий та дозвуковий літак
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29.09.2022 21:44 Ответить
 
 