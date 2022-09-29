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Два российских штурмовика Су-25 сбиты на Николаевщине, - ВК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области силами ПВО уничтожены два российских штурмовика Су-25.
Об этом сообщили в воздушном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады сбиты два российских штурмовика Су-25", - говорится в сообщении.
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+38 Панас Стець
показать весь комментарий29.09.2022 18:31
+31 Алекс Ков
показать весь комментарий29.09.2022 18:31
+16 жЫрный пИнгвин
показать весь комментарий29.09.2022 18:51
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Знов сіли мудаки
Хотіли нас бомбити,
Бо не хотіли жити.
Десь в полі догорають,
Хай їхні про це знають.
Тепер би ще фото підтверджень уламків щоб взагалі розслабитись та отримати чистий кайф.