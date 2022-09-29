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Два російські штурмовики Су-25 збито на Миколаївщині, - ПК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Миколаївській області силами ППО знищено два російські штурмовики Су-25.
Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито два російські штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+38 Панас Стець
показати весь коментар29.09.2022 18:31
+31 Алекс Ков
показати весь коментар29.09.2022 18:31
+16 жЫрный пИнгвин
показати весь коментар29.09.2022 18:51
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Знов сіли мудаки
Хотіли нас бомбити,
Бо не хотіли жити.
Десь в полі догорають,
Хай їхні про це знають.
Тепер би ще фото підтверджень уламків щоб взагалі розслабитись та отримати чистий кайф.