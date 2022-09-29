Два російські штурмовики Су-25 збито на Миколаївщині, - ПК "Південь"

У Миколаївській області силами ППО знищено два російські штурмовики Су-25.

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито два російські штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО