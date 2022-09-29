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Два російські штурмовики Су-25 збито на Миколаївщині, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су25

У Миколаївській області силами ППО знищено два російські штурмовики Су-25.

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито два російські штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Чудово!! наші Герої навчились збивати раша-фашистів парами... це феноменально!
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29.09.2022 18:31
+31
Респектіще нашим героям!!!!!!!!!!
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29.09.2022 18:31
+16
Авіація така справа, яку ніякі "чмобіки" не врятують. Саме тому, пілотів не можна обмінювати просто так. Пілот зараз у кацапстані сама затребувана військова спеціальність. Їх або тримати у тюрязі, або обмінювати на азовців по курсу 1:100 (один пілот на 100 азовців)
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29.09.2022 18:51
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Чудово!! наші Герої навчились збивати раша-фашистів парами... це феноменально!
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29.09.2022 18:31 Відповісти
Они там что за штурвалы чмобиков садят,такие потери каждый день?
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29.09.2022 18:31 Відповісти
Пока нет. Чмобики сами себя сбивать будут.
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29.09.2022 18:34 Відповісти
А уже вызывает большое сомнение, что у кацапов было больше нескольких сотен опытных пилотов.
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29.09.2022 19:21 Відповісти
Респектіще нашим героям!!!!!!!!!!
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29.09.2022 18:31 Відповісти
Оце діло!!!
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29.09.2022 18:40 Відповісти
Авіація така справа, яку ніякі "чмобіки" не врятують. Саме тому, пілотів не можна обмінювати просто так. Пілот зараз у кацапстані сама затребувана військова спеціальність. Їх або тримати у тюрязі, або обмінювати на азовців по курсу 1:100 (один пілот на 100 азовців)
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29.09.2022 18:51 Відповісти
Далеко залетели. Я как раз в начале пятого выходил с работы в кривом роге и было хорошо слышно шум самолёта несколько минут. Возможно это были они, баштанка ведь совсем рядом с нашим городом.
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29.09.2022 18:57 Відповісти
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29.09.2022 19:01 Відповісти
И так каждый день.
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29.09.2022 19:03 Відповісти
Героям слава!!!
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29.09.2022 19:09 Відповісти
В кацапські літаки
Знов сіли мудаки
Хотіли нас бомбити,
Бо не хотіли жити.
Десь в полі догорають,
Хай їхні про це знають.
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29.09.2022 19:10 Відповісти
Це тому що вони важчі повітря
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29.09.2022 19:35 Відповісти
Значить у нас є якісні комплекси ППО, отримані від країн донорів.
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29.09.2022 19:47 Відповісти
Це супер.

Тепер би ще фото підтверджень уламків щоб взагалі розслабитись та отримати чистий кайф.
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29.09.2022 20:15 Відповісти
Багато збивають, бо москалі змушені підтримувати свої війська на полі бою, а СУ-25 - легка здобич у поріняні з іншими літаками - великий та дозвуковий літак
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29.09.2022 21:44 Відповісти
 
 