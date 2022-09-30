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В Белгороде раздались взрывы, на землю упали обломки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В ночь на 30 сентября в российском Белгороде были слышны мощные звуки взрывов - сработала система ПВО.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сообщают российские СМИ.
"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработало ПВО", - отмечают россияне.
В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.
Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.
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Гражданская война!
А были же братские народы!!!
рлядских нарота ?!!!!
Контролируемый российскими военными ключевой город Лиман фактически окружен, сообщают российские военные блогеры.
Детали: К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», пишет пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман - Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», - утверждает «Рыбарь».
Если в течение суток Минобороны России не предпримет решительных мер, Лиман будет взят украинскими военными, полагают авторы блога. В этом случае находящиеся в городе отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии будут полностью отрезаны от основной группировки, продолжает «Рыбарь».
https://t.me/zhest_belgorod/16819
https://t.me/****************/1009
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******* по бєлгараду смерчами чи ураганами та і все. Там відстань дозволяє.
Чи путін може тоді оголосити мобілізацію?
Населення кацапстану має відчувати на своїй шкурі "дискомфорт" від того, що його влада веде війну. Тоді виникатимуть антивоєнні настрої.
Бо спостерігаючи війну лише по телевізору, бидлонаселення кацапстану звісно буде війну підтримувати. А так чутки з бєлгарада швидко поширяться по соцмережах по всьому кацапстану: "как же так, путен обещал быструю сво, а тут уже укронацисты нас бомбят!".