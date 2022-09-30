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В Белгороде раздались взрывы, на землю упали обломки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бєлгород

В ночь на 30 сентября в российском Белгороде были слышны мощные звуки взрывов - сработала система ПВО.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сообщают российские СМИ.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработало ПВО", - отмечают россияне.

В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.

Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белгородской области России гремели взрывы - взорвалась ракета, которую запускали по Украине, - соцсети
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Топ комментарии
+40
Говорив учора з дочкою по телефону Казала: "З яким злорадством я читала "стогони" кацапок в соцмережах, як вони "целых три дня мучились в очередях на границе с Грузией Воду для питья с луж брать приходилось"! І згадувала, як майже місяць при температурі +12 градусів сиділа з дитиною у підвалі, під обстрілами, а потім на надувному човні переправлялась через річку, та на мікроавтобусах дві доби польовими дорогами з блокади вибиралася Написала їм: "Вам-бы, *****, ещё бомб на голову - для полного счастья! "
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30.09.2022 07:51
+36
5часов назад

Контролируемый российскими военными ключевой город Лиман фактически окружен, сообщают российские военные блогеры.
Детали: К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», пишет пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман - Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», - утверждает «Рыбарь».
Если в течение суток Минобороны России не предпримет решительных мер, Лиман будет взят украинскими военными, полагают авторы блога. В этом случае находящиеся в городе отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии будут полностью отрезаны от основной группировки, продолжает «Рыбарь».
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30.09.2022 07:19
+33
Не, это Курская Народная Республика ****** по Белгородской Народной Республике.
Гражданская война!
А были же братские народы!!!
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30.09.2022 07:30
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Опять русозвери сами свою ракету взорвали.
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30.09.2022 06:59 Ответить
Не, это Курская Народная Республика ****** по Белгородской Народной Республике.
Гражданская война!
А были же братские народы!!!
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30.09.2022 07:30 Ответить
Кто поссорил два брлядских нарота ?!!!!
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30.09.2022 07:46 Ответить
Говорив учора з дочкою по телефону Казала: "З яким злорадством я читала "стогони" кацапок в соцмережах, як вони "целых три дня мучились в очередях на границе с Грузией Воду для питья с луж брать приходилось"! І згадувала, як майже місяць при температурі +12 градусів сиділа з дитиною у підвалі, під обстрілами, а потім на надувному човні переправлялась через річку, та на мікроавтобусах дві доби польовими дорогами з блокади вибиралася Написала їм: "Вам-бы, *****, ещё бомб на голову - для полного счастья! "
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30.09.2022 07:51 Ответить
👍👍👍 бажано - ядрьону!
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30.09.2022 07:56 Ответить
Як же я підтримую Вашу доньку. Тримайтесь.
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30.09.2022 10:12 Ответить
Дякую! Вони вже давно повернулися Два місяці в Португалії просиділи - поки вдома трохи життя налагодилося Навіть на дачній ділянці встигли попрацювать - "затарилися" на зиму консерваціями Дочка з Португалії телефонувала: "Як же я картоплі хочу! Рис уже осточортів!"
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30.09.2022 10:43 Ответить
Це до того що сьогодні на кацапстані прийматимуть якесь рішення про нові маладиє ріспублікі.
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30.09.2022 07:06 Ответить
Иранский Шахид заблудился.
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30.09.2022 07:09 Ответить
5часов назад

Контролируемый российскими военными ключевой город Лиман фактически окружен, сообщают российские военные блогеры.
Детали: К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», пишет пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман - Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», - утверждает «Рыбарь».
Если в течение суток Минобороны России не предпримет решительных мер, Лиман будет взят украинскими военными, полагают авторы блога. В этом случае находящиеся в городе отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии будут полностью отрезаны от основной группировки, продолжает «Рыбарь».
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30.09.2022 07:19 Ответить
Відео -
https://t.me/zhest_belgorod/16819

https://t.me/****************/1009

https://t.me/zhest_belgorod/16817
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30.09.2022 07:28 Ответить
Не розумію, нахера витрачати на кацапню беспілотники чи дрони-камікадзе.
******* по бєлгараду смерчами чи ураганами та і все. Там відстань дозволяє.
Чи путін може тоді оголосити мобілізацію?
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30.09.2022 07:35 Ответить
Мабуть військові цілі ЗСУ трохи інші, ніж "та і все".
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30.09.2022 07:57 Ответить
Не хотів втягуватись в дискусію, але у кожній війні крім суто військової складової є ще і морально-психологічна.
Населення кацапстану має відчувати на своїй шкурі "дискомфорт" від того, що його влада веде війну. Тоді виникатимуть антивоєнні настрої.
Бо спостерігаючи війну лише по телевізору, бидлонаселення кацапстану звісно буде війну підтримувати. А так чутки з бєлгарада швидко поширяться по соцмережах по всьому кацапстану: "как же так, путен обещал быструю сво, а тут уже укронацисты нас бомбят!".
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30.09.2022 08:11 Ответить
З цих чуток з бєлгарада, курска, інших прикордонних міст в москві кацапня ссциться вже декілька місяців. У морально-психологичній інформаційній війни ми й так їх всуху вже обіграли, причому набагато дешевше, ніж витрачаючи необхідну нам для десятків тисяч інших більш небезпечних цілей зброю.
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30.09.2022 08:17 Ответить
якби ще ракети приземлилися,а не були збиті пво в повітрі....
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30.09.2022 08:47 Ответить
найкращим варіантом морально-психологічної складової будуть не обстріли російських міст в отвєтку за обстріли наших міст, а швидке повернення першої партії мобіків в 300 000 додому в пакетах.
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30.09.2022 11:42 Ответить
Треба бойові дії переносити на вулиці Москви.
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30.09.2022 08:20 Ответить
Звійсно треба. Звільнимо Донбас, Запорізьку, Херсонську і Крим, тоді можна буде переносити, замість того, щоб параллелити.
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30.09.2022 08:24 Ответить
Проблема в топике то такая, украинцы воюют как люди, а Залесие этим пользуется и может делать любую жесть, ведь люди в ответ так не сделают. Как только вы градами накроете мирное население, поднимется вой всемирный, смотрите, они чудовище а мы так не делаем. Не давайте им рокетц
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30.09.2022 09:13 Ответить
 
 