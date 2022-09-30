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У Бєлгороді пролунали вибухи, на землю впали уламки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У ніч проти 30 вересня у російському Бєлгороді було чутно потужні звуки вибухів - спрацювала система ППО.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляють російські ЗМІ.
"У Бєлгороді, Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала ППО", - зазначають росіяни.
Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.
Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.
Топ коментарі
+40 Яр Холодний
показати весь коментар30.09.2022 07:51
+36 Наталия Гончар
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+33 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар30.09.2022 07:30
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Гражданская война!
А были же братские народы!!!
рлядских нарота ?!!!!
Контролируемый российскими военными ключевой город Лиман фактически окружен, сообщают российские военные блогеры.
Детали: К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», пишет пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман - Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», - утверждает «Рыбарь».
Если в течение суток Минобороны России не предпримет решительных мер, Лиман будет взят украинскими военными, полагают авторы блога. В этом случае находящиеся в городе отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии будут полностью отрезаны от основной группировки, продолжает «Рыбарь».
https://t.me/zhest_belgorod/16819
https://t.me/****************/1009
https://t.me/zhest_belgorod/16817
******* по бєлгараду смерчами чи ураганами та і все. Там відстань дозволяє.
Чи путін може тоді оголосити мобілізацію?
Населення кацапстану має відчувати на своїй шкурі "дискомфорт" від того, що його влада веде війну. Тоді виникатимуть антивоєнні настрої.
Бо спостерігаючи війну лише по телевізору, бидлонаселення кацапстану звісно буде війну підтримувати. А так чутки з бєлгарада швидко поширяться по соцмережах по всьому кацапстану: "как же так, путен обещал быструю сво, а тут уже укронацисты нас бомбят!".