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У Бєлгороді пролунали вибухи, на землю впали уламки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бєлгород

У ніч проти 30 вересня у російському Бєлгороді було чутно потужні звуки вибухів - спрацювала система ППО.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляють російські ЗМІ.

"У Бєлгороді, Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала ППО", - зазначають росіяни.

Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.

Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.

Читайте: У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи - вибухнула ракета, яку запускали по Україні, - соцмережі

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
Говорив учора з дочкою по телефону Казала: "З яким злорадством я читала "стогони" кацапок в соцмережах, як вони "целых три дня мучились в очередях на границе с Грузией Воду для питья с луж брать приходилось"! І згадувала, як майже місяць при температурі +12 градусів сиділа з дитиною у підвалі, під обстрілами, а потім на надувному човні переправлялась через річку, та на мікроавтобусах дві доби польовими дорогами з блокади вибиралася Написала їм: "Вам-бы, *****, ещё бомб на голову - для полного счастья! "
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30.09.2022 07:51
+36
5часов назад

Контролируемый российскими военными ключевой город Лиман фактически окружен, сообщают российские военные блогеры.
Детали: К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», пишет пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман - Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», - утверждает «Рыбарь».
Если в течение суток Минобороны России не предпримет решительных мер, Лиман будет взят украинскими военными, полагают авторы блога. В этом случае находящиеся в городе отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии будут полностью отрезаны от основной группировки, продолжает «Рыбарь».
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30.09.2022 07:19
+33
Не, это Курская Народная Республика ****** по Белгородской Народной Республике.
Гражданская война!
А были же братские народы!!!
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30.09.2022 07:30
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Опять русозвери сами свою ракету взорвали.
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30.09.2022 06:59 Відповісти
Не, это Курская Народная Республика ****** по Белгородской Народной Республике.
Гражданская война!
А были же братские народы!!!
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30.09.2022 07:30 Відповісти
Кто поссорил два брлядских нарота ?!!!!
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30.09.2022 07:46 Відповісти
Говорив учора з дочкою по телефону Казала: "З яким злорадством я читала "стогони" кацапок в соцмережах, як вони "целых три дня мучились в очередях на границе с Грузией Воду для питья с луж брать приходилось"! І згадувала, як майже місяць при температурі +12 градусів сиділа з дитиною у підвалі, під обстрілами, а потім на надувному човні переправлялась через річку, та на мікроавтобусах дві доби польовими дорогами з блокади вибиралася Написала їм: "Вам-бы, *****, ещё бомб на голову - для полного счастья! "
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30.09.2022 07:51 Відповісти
👍👍👍 бажано - ядрьону!
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30.09.2022 07:56 Відповісти
Як же я підтримую Вашу доньку. Тримайтесь.
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30.09.2022 10:12 Відповісти
Дякую! Вони вже давно повернулися Два місяці в Португалії просиділи - поки вдома трохи життя налагодилося Навіть на дачній ділянці встигли попрацювать - "затарилися" на зиму консерваціями Дочка з Португалії телефонувала: "Як же я картоплі хочу! Рис уже осточортів!"
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30.09.2022 10:43 Відповісти
Це до того що сьогодні на кацапстані прийматимуть якесь рішення про нові маладиє ріспублікі.
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30.09.2022 07:06 Відповісти
Иранский Шахид заблудился.
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30.09.2022 07:09 Відповісти
5часов назад

Контролируемый российскими военными ключевой город Лиман фактически окружен, сообщают российские военные блогеры.
Детали: К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», пишет пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман - Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», - утверждает «Рыбарь».
Если в течение суток Минобороны России не предпримет решительных мер, Лиман будет взят украинскими военными, полагают авторы блога. В этом случае находящиеся в городе отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии будут полностью отрезаны от основной группировки, продолжает «Рыбарь».
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30.09.2022 07:19 Відповісти
Відео -
https://t.me/zhest_belgorod/16819

https://t.me/****************/1009

https://t.me/zhest_belgorod/16817
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30.09.2022 07:28 Відповісти
Не розумію, нахера витрачати на кацапню беспілотники чи дрони-камікадзе.
******* по бєлгараду смерчами чи ураганами та і все. Там відстань дозволяє.
Чи путін може тоді оголосити мобілізацію?
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30.09.2022 07:35 Відповісти
Мабуть військові цілі ЗСУ трохи інші, ніж "та і все".
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30.09.2022 07:57 Відповісти
Не хотів втягуватись в дискусію, але у кожній війні крім суто військової складової є ще і морально-психологічна.
Населення кацапстану має відчувати на своїй шкурі "дискомфорт" від того, що його влада веде війну. Тоді виникатимуть антивоєнні настрої.
Бо спостерігаючи війну лише по телевізору, бидлонаселення кацапстану звісно буде війну підтримувати. А так чутки з бєлгарада швидко поширяться по соцмережах по всьому кацапстану: "как же так, путен обещал быструю сво, а тут уже укронацисты нас бомбят!".
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30.09.2022 08:11 Відповісти
З цих чуток з бєлгарада, курска, інших прикордонних міст в москві кацапня ссциться вже декілька місяців. У морально-психологичній інформаційній війни ми й так їх всуху вже обіграли, причому набагато дешевше, ніж витрачаючи необхідну нам для десятків тисяч інших більш небезпечних цілей зброю.
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30.09.2022 08:17 Відповісти
якби ще ракети приземлилися,а не були збиті пво в повітрі....
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30.09.2022 08:47 Відповісти
найкращим варіантом морально-психологічної складової будуть не обстріли російських міст в отвєтку за обстріли наших міст, а швидке повернення першої партії мобіків в 300 000 додому в пакетах.
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30.09.2022 11:42 Відповісти
Треба бойові дії переносити на вулиці Москви.
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30.09.2022 08:20 Відповісти
Звійсно треба. Звільнимо Донбас, Запорізьку, Херсонську і Крим, тоді можна буде переносити, замість того, щоб параллелити.
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30.09.2022 08:24 Відповісти
Проблема в топике то такая, украинцы воюют как люди, а Залесие этим пользуется и может делать любую жесть, ведь люди в ответ так не сделают. Как только вы градами накроете мирное население, поднимется вой всемирный, смотрите, они чудовище а мы так не делаем. Не давайте им рокетц
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30.09.2022 09:13 Відповісти
 
 