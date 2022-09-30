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Новости За рубежом
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Канада призвала своих граждан немедленно покинуть территорию РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

канада,мзс

МИД Канады призвал сограждан воздержаться от всех поездок в Российскую Федерацию, а тех, кто уже находится на территории РФ, - немедленно покинуть страну.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Канады, передает Цензор.НЕТ.

"Избегайте всех путешествий в Россию из-за влияния вооруженного конфликта с Украиной, в том числе частичной мобилизации, ограничений на финансовые операции и все более лимитированных вариантов авиаперелетов. Если вы уже находитесь в России, вам следует покинуть территорию страны, пока остаются доступными коммерческие пути", – говорится в сообщении.

Канадцев, которые все же решат остаться в России, просят "вести себя сдержанно".

"Связанные с действующей ситуацией коммуникации тщательно проверяются местными властями. Вас могут постичь серьезные последствия, если вы обсуждаете, распространяете или публикуете информацию о российском вторжении в Украину", - подчеркнули в ведомстве.

Также читайте: Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж, - Зеленский провел переговоры с Трюдо

Ранее с призывом к своим гражданам покинуть территорию России обратилось посольство США в Москве, а также министерство иностранных дел Болгарии и нескольких других стран.
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Топ комментарии
+16
згадалось як у нас на початку лютого в Києві всі іноземці та посольства виїхали.... порожньо стало....
вата пожне те що посіяла....
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30.09.2022 07:18
+12
Над запаребріком збираються хмари. Мабуть моква буде.
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30.09.2022 07:12
+11
Схоже на початок Великого ******* в рашці. Хоча, там і так він вже.
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30.09.2022 07:23
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Над запаребріком збираються хмари. Мабуть моква буде.
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30.09.2022 07:12 Ответить
згадалось як у нас на початку лютого в Києві всі іноземці та посольства виїхали.... порожньо стало....
вата пожне те що посіяла....
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30.09.2022 07:18 Ответить
Схоже на початок Великого ******* в рашці. Хоча, там і так він вже.
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30.09.2022 07:23 Ответить
Новый виток в истории этой войны, посмотрим как будут разворачиваться события на этот раз..
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30.09.2022 07:23 Ответить
Неужели все-таки мордор будут зачищать ?
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30.09.2022 07:26 Ответить
Такі попередження видаються тільки тоді, коли уряд реально має підстави вважати, що громадянам загрожує небезпека. Бо такі попередження мають юридичні наслідки - ніхто такими попередженнями не розкидується просто так. Напередодні, за тижні, до 24.02 всі цивілізовані країни попередили своїх громадян аналогічно щодо нападу рашки на Україну. Наразі, єдина відома зараз "масштабна" небезпека для іноземних громадян в рашці, яка озвучена - це відповідь США (та НАТО) щодо того, що по рашці буде нанесений удар, якщо вона зважиться використати ядерну зброю.

Робіть висновки самі.
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30.09.2022 08:18 Ответить
Все залежить від орків. Якщо вони наважаться нанести тактичний ядерний удар по Україні, то відповідь буде негайною. США та союзники лишають за собою право нанести удар по московії задля примирення і розброєння россії
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30.09.2022 09:40 Ответить
Не варто шукати в цих заявах якийсь натяк на силове придушення карликової недоімперії. Як правило, кацапи, що емігрували у США чи Канаду, чи ін країни і отримали там громадянство, не відмовляються від кацапського. Тому якщо кацап з американським паспортом зараз у раші, то його легко можуть мобілізувати, бо в нього також є паспорт з двоголовою куркою. і саме з цієї причини американці попереджають про необхідність виїхати з московського рейху якомога швидше.
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30.09.2022 08:03 Ответить
канадці знають, що кажуть...значить, свинопасщині скоро прийде повний гаплик... камінюки на камінюці не залишиться...
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30.09.2022 08:14 Ответить
примітивний удар готується ?
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30.09.2022 08:39 Ответить
Превентивний удар, можливо, готується.

Примітивний удар - це то шо кацапи роблять, бо над примітивним не змогли піднятися, не зважаючи на весь свій пафос та вялічіє. Розбилося вялічіє об кондові дірки в дєрєвєнскіх парашах.
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30.09.2022 09:26 Ответить
ох чувствую мы на пороге грандиозного шухера...
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30.09.2022 11:17 Ответить
 
 