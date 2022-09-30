Канада призвала своих граждан немедленно покинуть территорию РФ

МИД Канады призвал сограждан воздержаться от всех поездок в Российскую Федерацию, а тех, кто уже находится на территории РФ, - немедленно покинуть страну.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Канады, передает Цензор.НЕТ.

"Избегайте всех путешествий в Россию из-за влияния вооруженного конфликта с Украиной, в том числе частичной мобилизации, ограничений на финансовые операции и все более лимитированных вариантов авиаперелетов. Если вы уже находитесь в России, вам следует покинуть территорию страны, пока остаются доступными коммерческие пути", – говорится в сообщении.

Канадцев, которые все же решат остаться в России, просят "вести себя сдержанно".

"Связанные с действующей ситуацией коммуникации тщательно проверяются местными властями. Вас могут постичь серьезные последствия, если вы обсуждаете, распространяете или публикуете информацию о российском вторжении в Украину", - подчеркнули в ведомстве.

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Ранее с призывом к своим гражданам покинуть территорию России обратилось посольство США в Москве, а также министерство иностранных дел Болгарии и нескольких других стран.