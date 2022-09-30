Канада закликала своїх громадян негайно покинути територію РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
МЗС Канади закликало співгромадян утриматись від усіх поїздок до Російської Федерації, а тих, хто вже перебуває на території РФ, - негайно залишити країну.
Відповідне повідомлення опубліковане на сайті МЗС Канади, інформує Цензор.НЕТ.
"Уникайте усіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у Росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи", - йдеться у повідомленні.
Канадців, які все ж вирішать залишитися в Росії, просять "поводити себе стримано".
"Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України", - наголосили у відомстві.
Раніше з закликом до своїх громадян залишити територію Росії звернулося посольство США у Москві, а також міністерство закордонних справ Болгарії й кількох інших країн.
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вата пожне те що посіяла....
Робіть висновки самі.
Примітивний удар - це то шо кацапи роблять, бо над примітивним не змогли піднятися, не зважаючи на весь свій пафос та вялічіє. Розбилося вялічіє об кондові дірки в дєрєвєнскіх парашах.