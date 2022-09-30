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Новини За кордоном
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Канада (1500) Росія (47179)

Канада закликала своїх громадян негайно покинути територію РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

канада,мзс

МЗС Канади закликало співгромадян утриматись від усіх поїздок до Російської Федерації, а тих, хто вже перебуває на території РФ, - негайно залишити країну.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті МЗС Канади, інформує Цензор.НЕТ.

"Уникайте усіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у Росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи", - йдеться у повідомленні.

Канадців, які все ж вирішать залишитися в Росії, просять "поводити себе стримано".

"Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України", - наголосили у відомстві.

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Раніше з закликом до своїх громадян залишити територію Росії звернулося посольство США у Москві, а також міністерство закордонних справ Болгарії й кількох інших країн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
згадалось як у нас на початку лютого в Києві всі іноземці та посольства виїхали.... порожньо стало....
вата пожне те що посіяла....
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30.09.2022 07:18
+12
Над запаребріком збираються хмари. Мабуть моква буде.
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30.09.2022 07:12
+11
Схоже на початок Великого ******* в рашці. Хоча, там і так він вже.
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30.09.2022 07:23
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Над запаребріком збираються хмари. Мабуть моква буде.
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30.09.2022 07:12 Відповісти
згадалось як у нас на початку лютого в Києві всі іноземці та посольства виїхали.... порожньо стало....
вата пожне те що посіяла....
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30.09.2022 07:18 Відповісти
Схоже на початок Великого ******* в рашці. Хоча, там і так він вже.
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30.09.2022 07:23 Відповісти
Новый виток в истории этой войны, посмотрим как будут разворачиваться события на этот раз..
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30.09.2022 07:23 Відповісти
Неужели все-таки мордор будут зачищать ?
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30.09.2022 07:26 Відповісти
Такі попередження видаються тільки тоді, коли уряд реально має підстави вважати, що громадянам загрожує небезпека. Бо такі попередження мають юридичні наслідки - ніхто такими попередженнями не розкидується просто так. Напередодні, за тижні, до 24.02 всі цивілізовані країни попередили своїх громадян аналогічно щодо нападу рашки на Україну. Наразі, єдина відома зараз "масштабна" небезпека для іноземних громадян в рашці, яка озвучена - це відповідь США (та НАТО) щодо того, що по рашці буде нанесений удар, якщо вона зважиться використати ядерну зброю.

Робіть висновки самі.
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30.09.2022 08:18 Відповісти
Все залежить від орків. Якщо вони наважаться нанести тактичний ядерний удар по Україні, то відповідь буде негайною. США та союзники лишають за собою право нанести удар по московії задля примирення і розброєння россії
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30.09.2022 09:40 Відповісти
Не варто шукати в цих заявах якийсь натяк на силове придушення карликової недоімперії. Як правило, кацапи, що емігрували у США чи Канаду, чи ін країни і отримали там громадянство, не відмовляються від кацапського. Тому якщо кацап з американським паспортом зараз у раші, то його легко можуть мобілізувати, бо в нього також є паспорт з двоголовою куркою. і саме з цієї причини американці попереджають про необхідність виїхати з московського рейху якомога швидше.
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30.09.2022 08:03 Відповісти
канадці знають, що кажуть...значить, свинопасщині скоро прийде повний гаплик... камінюки на камінюці не залишиться...
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30.09.2022 08:14 Відповісти
примітивний удар готується ?
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30.09.2022 08:39 Відповісти
Превентивний удар, можливо, готується.

Примітивний удар - це то шо кацапи роблять, бо над примітивним не змогли піднятися, не зважаючи на весь свій пафос та вялічіє. Розбилося вялічіє об кондові дірки в дєрєвєнскіх парашах.
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30.09.2022 09:26 Відповісти
ох чувствую мы на пороге грандиозного шухера...
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30.09.2022 11:17 Відповісти
 
 