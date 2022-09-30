РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14898 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 855 9
война (46661) Николаев (2008) обстрел (20119) Ким Виталий (235)

От ночных обстрелов Николаева пострадали 8 человек, - Ким. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасатели освободили женщину из-под завалов в Николаеве. Всего в результате ночных ракетных обстрелов города пострадали 8 человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"ГСЧС деблокировали женщину. Она жива. 8 раненых. Сверяем списки жителей", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов Николаева в ночь на пятницу одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

Также читайте: В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і звязані руки не можем ответку Белгороду -Обмеження на удари по Росії поширюються тільки на HIMARS зі США Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
показать весь комментарий
30.09.2022 07:41 Ответить
А де наша далекобійна зброя? Зелень просрала.
показать весь комментарий
30.09.2022 07:43 Ответить
ми не мордор у нас президент не цар і сам нічого не вирішує це ланцюг починаючи з Кучми коли флот за газ віддали зброю ядерну віддали
показать весь комментарий
30.09.2022 07:46 Ответить
Не цар заморозив ракетну програму. Відімкнув опозиційні телеканали теж не цар. Я не згадую вже про велике крадівництво.
показать весь комментарий
30.09.2022 07:52 Ответить
В нас у Раді монобільшість з клоунів, дітей няньки, фотографів, блогерів та інших не компетентних осіб якими керує офіс Єрмака від імені Зеленського.
показать весь комментарий
02.10.2022 00:58 Ответить
До чого тут Кучма. В 2014 році в нас почалася нова ера, ми вистояли від гібридного натиску кацапні, від гібрідної війни і одночасно воюючи тим, що було, а це головне патрілотичність народу, відновили економіку, армію, хоча мали окуповані терит орії Криму і частини Донецької та Луганської областей. Керівництво країни за пять років з 2014 по 2019 вивело Україну на новий рівень, перенаправивши торгівлю в Європу з росії, яка бажала нас знищити економічно, закривши тоді ринок. Ми отримали везвіз, розпочали реформи і потихеньку вилазили з болота. Основні меседжі : армія, мова, віра , ЄС і НАТО були в дії, але були в дії і контрміри ворога, як зовнішнього росії, так і внутрішнього, якого відірвали від бюджетної казни - олігархів Бені,фірташа,новінського, медведчука, ахметова,пінчука... і вних миттєво зявився один ворог на всіх - Порошенко. Нарід надививсится різних фейків і Голобородько став на бік ворога і взяли концепцію "какая разница" Ось коротенько так.
показать весь комментарий
30.09.2022 09:04 Ответить
Одним словом-свинособачьи ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
30.09.2022 09:26 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
30.09.2022 15:22 Ответить
 
 