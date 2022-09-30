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От ночных обстрелов Николаева пострадали 8 человек, - Ким. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасатели освободили женщину из-под завалов в Николаеве. Всего в результате ночных ракетных обстрелов города пострадали 8 человек.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"ГСЧС деблокировали женщину. Она жива. 8 раненых. Сверяем списки жителей", - написал он.
Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов Николаева в ночь на пятницу одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.
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