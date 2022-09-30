От ночных обстрелов Николаева пострадали 8 человек, - Ким. ВИДЕО

Спасатели освободили женщину из-под завалов в Николаеве. Всего в результате ночных ракетных обстрелов города пострадали 8 человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"ГСЧС деблокировали женщину. Она жива. 8 раненых. Сверяем списки жителей", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов Николаева в ночь на пятницу одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

Также читайте: В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых. ФОТО