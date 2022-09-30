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Від нічного обстрілу Миколаєва постраждали 8 людей, - Кім. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рятувальники визволили жінку з-під завалів у Миколаєві. Загалом у результаті нічного ракетного обстрілу міста постраждало 8 осіб.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"ДСНС деблокували жінку. Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки мешканців", - написав він.
Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу Миколаєва в ніч на п'ятницю одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.
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