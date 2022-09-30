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Від нічного обстрілу Миколаєва постраждали 8 людей, - Кім. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники визволили жінку з-під завалів у Миколаєві. Загалом у результаті нічного ракетного обстрілу міста постраждало 8 осіб.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"ДСНС деблокували жінку. Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки мешканців", - написав він.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу Миколаєва в ніч на п'ятницю одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Також читайте: Росіяни обстріляли Миколаїв, є влучання у багатоповерхівку, під завалами опинились люди, - Кім

Автор: Ольга Лузан
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і звязані руки не можем ответку Белгороду -Обмеження на удари по Росії поширюються тільки на HIMARS зі США Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
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30.09.2022 07:41 Відповісти
А де наша далекобійна зброя? Зелень просрала.
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30.09.2022 07:43 Відповісти
ми не мордор у нас президент не цар і сам нічого не вирішує це ланцюг починаючи з Кучми коли флот за газ віддали зброю ядерну віддали
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30.09.2022 07:46 Відповісти
Не цар заморозив ракетну програму. Відімкнув опозиційні телеканали теж не цар. Я не згадую вже про велике крадівництво.
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30.09.2022 07:52 Відповісти
В нас у Раді монобільшість з клоунів, дітей няньки, фотографів, блогерів та інших не компетентних осіб якими керує офіс Єрмака від імені Зеленського.
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02.10.2022 00:58 Відповісти
До чого тут Кучма. В 2014 році в нас почалася нова ера, ми вистояли від гібридного натиску кацапні, від гібрідної війни і одночасно воюючи тим, що було, а це головне патрілотичність народу, відновили економіку, армію, хоча мали окуповані терит орії Криму і частини Донецької та Луганської областей. Керівництво країни за пять років з 2014 по 2019 вивело Україну на новий рівень, перенаправивши торгівлю в Європу з росії, яка бажала нас знищити економічно, закривши тоді ринок. Ми отримали везвіз, розпочали реформи і потихеньку вилазили з болота. Основні меседжі : армія, мова, віра , ЄС і НАТО були в дії, але були в дії і контрміри ворога, як зовнішнього росії, так і внутрішнього, якого відірвали від бюджетної казни - олігархів Бені,фірташа,новінського, медведчука, ахметова,пінчука... і вних миттєво зявився один ворог на всіх - Порошенко. Нарід надививсится різних фейків і Голобородько став на бік ворога і взяли концепцію "какая разница" Ось коротенько так.
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30.09.2022 09:04 Відповісти
Одним словом-свинособачьи ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.09.2022 09:26 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.09.2022 15:22 Відповісти
 
 