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За сутки рашисты убили 8 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки рашисты убили 8 мирных жителей Донетчины 01

"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донетчины: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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