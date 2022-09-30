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За сутки рашисты убили 8 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донетчины: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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