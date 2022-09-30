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За добу рашисти вбили 8 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу рашисти вбили 8 мирних жителів Донеччини 01

"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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