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За добу рашисти вбили 8 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА
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За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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