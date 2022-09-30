Столтенберг созывает пресс-конференцию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, проведет в 19:00 по киевскому времени пресс-конференцию.

Об этом сообщили в НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ", - говорится в сообщении.

Выступление состоится в штаб-квартире НАТО.

Тему выступления генсека не объявляют.

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