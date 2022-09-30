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НАТО (5120) пресконференція (177) Столтенберг Єнс (1343)

Столтенберг скликає пресконференцію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 30 вересня, проведе о 19:00 за київським часом пресконференцію.

Про це повідомили в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Виступ відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Тему виступу генсека не оголошують.

Також читайте: Це агресивна війна Росії проти України, НАТО не є стороною конфлікту, - Столтенберг

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Сподіваюсь на оголошення війни запоребрику. Але, скоріш за все, отримаємо дуже глибокі стурбованість та занепокоєння.
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30.09.2022 11:39
+18
В Тыве за каждого мобилизованного дают по живому барану

"Официальный портал республики Тыва" сообщает о том, что власти выдают семьям мобилизованных живых баранов.
_____________________________________________________________________________

Хорошая инициатива.
Так поголовье баранов в республике Тыва никогда не уменьшится.
Одним бараном меньше - другим бараном больше.
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30.09.2022 11:45
+17
разведки мира уже получили инфу о готовности ***** применить яо , скорее всего выступление будет связанно с этим .
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30.09.2022 11:46
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Сподіваюсь на оголошення війни запоребрику. Але, скоріш за все, отримаємо дуже глибокі стурбованість та занепокоєння.
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30.09.2022 11:39 Відповісти
пох,главное что США и ВБ дают оружие) и раша лиз по технике идет норм сейчас)
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30.09.2022 11:41 Відповісти
Это да, но прямое вступление в войну на нашей стороне было бы еще убедительней. Правда, это означало бы мировую войну и могло бы привести к ядерным ударам, но, ИМХО, все равно к этому идем.
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30.09.2022 11:43 Відповісти
разведки мира уже получили инфу о готовности ***** применить яо , скорее всего выступление будет связанно с этим .
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30.09.2022 11:46 Відповісти
Це ваші здогадки, чи десь прочитали?
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30.09.2022 11:53 Відповісти
простая аналитика событий последней недели
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30.09.2022 12:02 Відповісти
Щодо ризиків ЯЗ погоджуюсь з вашою аналітикою. Але ви починаєте з "разведки мира уже получили инфу", не одразу зрозумів що це також аналітика (подумав, що це факт)
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30.09.2022 12:16 Відповісти
Если на херсонском направлении по заявлениям СМИ москальским солдатам раздают озк и противогазы, а так же калия йодид.
И это не войска химзащиты для ликвидации последствий аварий атомных электростанций, а наступающим. То это тревожный звоночек . Где оно будет применяться.
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30.09.2022 12:17 Відповісти
Отравляющие вещества вроде как уже применяются - на юге.
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30.09.2022 12:56 Відповісти
следовательно рашка окончательно развяжет руки нато.
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30.09.2022 12:59 Відповісти
Цей довiд зветься "логiка".
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30.09.2022 12:04 Відповісти
Честно говоря, у меня уже давно сложилась мысль, что перед лицом очевидного поражения в войне ***** захочет применить ЯО. Именно что захочет, но не факт, что сможет. Очень надеюсь, что его грохнет его же окружение - эти, хотя не меньшие сволочи, но вроде бы хотят жить.
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30.09.2022 11:58 Відповісти
К сожалению на окружении мало надежд, там все с пропитыми и промытыми мозгами , которые находятся в эйфории от вседозволенности. НАТО надеялось на элиты, но из-за всевластия и безнаказанности они просто разложились и поддерживают полностью сруна. Кто мозгами не потек те сбежали из раисси.
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30.09.2022 12:12 Відповісти
Инстинкт самосохранения очень древний, есть у всего живого, даже в пропитых мозгах. Если ***** готов сдохнуть (казан от космолота уже ждет), то неужели все вокруг - тоже?
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30.09.2022 13:00 Відповісти
Проблема не в сруне дело, а в поддержки кацапни его действий, не будет он найдется другой. Пока все его 85% его поддержки будут ненавидеть ничего не изменится. Пока в кожен дом не приедет пакет с говном. Его будут поддерживать, а когда начнут ненавидеть вот тогда и менять.
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30.09.2022 13:07 Відповісти
Это Вы говорите про революцию (или бунт снизу) - на это надежды пока мало. Кстати, не сильно это изменят и мешки с частями тел - ну погиб сын (муж), так ведь в биттве с фошиздами, а мне вот и белую "Ладу" за него дали.
Но я про другое - про дворцовый переворот. Если в ближайшем окружении ***** большиство хочет жить (я на это надеюсь), то на сцене появится шарф или табакерка. Поживем - увидим, ждать уже очепнь недолго, события будут развиваться стремительно. ИМХО, надежда есть.
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30.09.2022 13:15 Відповісти
згодна з вами. еліти там сруться і ссуться, але нічого не можуть зробити.
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30.09.2022 13:07 Відповісти
І сцикуни.
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30.09.2022 14:33 Відповісти
,, путин,, - это коллективный разум , состоящий в основном из тех с кем он начинал свой бизнес по дачному кооперативу ,, озеро,, , там подонков штук 12-15 не больше , но суть не в этом , путина как такового уже нет давно , его хорошо используют сейчас , идеология выработанная в 90-ые и заточенная к современным реалиям привела народ роисси в рабство и зависимость от самой идеологии , ни чего общего не имеющей с теми же реалиями , как показла мобилизация , роисся это страна -фейк, их непобедимая армия - фейк , их экономика - фейк, их влияние на мировую политику - фейк , и тд , ............гопота из подворотни , при власти , привела свои принципы и взгляды в масштабы страны, внутренней и внешней политики , грабежи, разбои, тотальная ложь , наркотики , вот и все что на сегодняшний день представляет из себя роисся , то есть так называемый ,, путин,,
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30.09.2022 13:13 Відповісти
Пока этот фейк обстреливает нашу землю - и пусть ракеты в большинстве и устаревшие, но они летят, взрываются и убивают. В Запорожье за один удар больше двух десятков погибших, сегодня объявили траур.
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30.09.2022 13:19 Відповісти
Думаю ти міг би стати конкурентом абдристовича . Развєдки міра 😄, тобі звідки про це знати.
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30.09.2022 12:27 Відповісти
ну я от послухала різних аналітиків, зокрема Яковину, Портникова, - і всі кажуть, що путлер піде на все. тактичну ядерну зброю застосує проти України і оком не зморгне. і там уже 15 цілей на столі, а "еліта" вся так звана сситься і ні на що не здатна. їх всіх опитали, вони всі впевнені, що путлер застосує ТЯЗ, а вони нічого не зроблять.
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30.09.2022 13:09 Відповісти
Яковина не аналітик, це навіть на НВ говорять. Фурса нещодавно сміявся з нього. Портніков пропагандон. путлер сцикло, війну війною не називає, мобілізація не часткова, іх там нєт. ***** сцикун, він знає що якщо застосує яз то йому і росісі кінець. Справа буде не в Україні вже, Китай, іран, Ізраїль спостерігають.
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30.09.2022 13:25 Відповісти
який кінець?? вдарять по чорноморському флоту - це кінець???
ага, всі дурачки, а Юра Димида прямо експерт. рівень аргументації нє впєчатліл.
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30.09.2022 19:53 Відповісти
А про флот сказав хто? Відставний генерал, це те само що у нас багато таких вилазить. Яковина фантазер, я його можу хіба слухати щоб посміятися . Хочете істерити? робіть це вдома.
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30.09.2022 20:09 Відповісти
свої поради залиште собі. тут форум не ваш і я буду обговорювати тут все, що я захочу, без вашого дозволу. і не з вами, бо ви не розумієте навіть простих речей.
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30.09.2022 20:15 Відповісти
Якщо ти вважаєш яковину аналітиком, то ти живеш у якомусь лалаленді.
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30.09.2022 20:19 Відповісти
Мировая война между кем?
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30.09.2022 12:53 Відповісти
С одной стороны - запоребрик с немногочисленными союзниками, с другой - цивилизованные страны, которые готовы воевать за свои ценности.
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30.09.2022 13:02 Відповісти
И кто эти немногочисленные страны?? Беларусь, северная Корея, Эритрея, может Индия и Китай?? Маячня, потому, что никому из них не нужна война.
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30.09.2022 13:31 Відповісти
Вы не упомянули Мали
Если серьезно, то я бы не сбрасывал со счетов Иран, ибо пока не понятно, что для аятолл важнее - лишний раз укусить США или наконец-то вернуться к цивилизованному миру.
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30.09.2022 13:43 Відповісти
війни ніхто оголошувати не буде,вони все для того і роблять,щоб не бути втягнутими на данний момент безпосередньо у збройний конфлікт, тому і надають нам зброю в малих кількостях,щоб це тягнулося ще достатньо долвго для того,щоб Європа яка до війни не готувалася і не була готова від слова зовсім хоч трохи накопичила сили.
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30.09.2022 11:43 Відповісти
Це так. І навіть з тією дозованою допомогою ми женемо орків, а армія у них реально сильна (без лапок).
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30.09.2022 11:45 Відповісти
сильная армия была при вторжении и мы чудом выстояли из-за банальной тупости руководства параши, сейчас она не сильная а длинная.
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30.09.2022 11:54 Відповісти
К сожалению, у них еще достаточно сил, чтобы разрушать наши города и села. В Запорожье за один удар больше 20 погибших, сегодня там объявили траур.
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30.09.2022 12:01 Відповісти
много нужно иметь силы, чтобы запустить ракету по гражданским? Какая связь? Свою силушку они показывают сейчас под Лиманом.
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30.09.2022 13:25 Відповісти
Бтусов вангует, что орки сегодня попробуют выйти из Лимана. Потому и говорю, что мы их гоним, но они нас продолжают обстреливать, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Да, они так воевали в в Чечне, в Сирии, сейчас - в Украине. Я думаю, что они и по военным объектам попадают, но нам не все говорят.
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30.09.2022 13:47 Відповісти
чудом выстояли.... вопреки банальной тупости руководства параши и нашего зели,
выстояли Божьей помощью....
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30.09.2022 12:30 Відповісти
про наше чудо шашлычное я даже писать ничего не хочу
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30.09.2022 13:23 Відповісти
Женемо бл*. Херсон вже звільнили? Чи може Запорізьку область деокупували? У нашої армії проблем не менше ніж у кацапів.
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30.09.2022 13:01 Відповісти
Я ж не казав, що у нас проблем немає, і що ми вже перемогли. Але процес пішов - ми їх женемо.
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30.09.2022 13:08 Відповісти
Нічого це ні рибо ні м'ясо важливо не скаже. Коли йому продовжили на рік термін перебування на посаді, то воно аж змарніло, хотів вже злиняти.
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30.09.2022 11:47 Відповісти
Іноді стурбованість та занепокоєність гірше оголошення війни.
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30.09.2022 12:20 Відповісти
когда там кстати выборы на генсека нато?
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30.09.2022 11:42 Відповісти
Наступного літа.
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30.09.2022 11:48 Відповісти
Гадаю, це буде щодо погроз московії застосувати ядрену зброю.
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30.09.2022 11:43 Відповісти
Это ответ ***** на его "референдумы".
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30.09.2022 11:43 Відповісти
Столтенберг доставит в Украину дизель генераторы..о которых он говорил после последнего Рамштайна,следующее заседание по Рамштайну 12 октября.. вот и посмотрим что и кто поставит в Украину те дизеля...😛
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30.09.2022 11:44 Відповісти
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30.09.2022 11:44 Відповісти
баба ванга - агент кгб - это доказанный факт.
при ссср ей приносили досье на нужного человека, если досье небыло - нужного человека сначала водили в баню с водкой с кгб-стами - потом на сеанс.
99% ее пророчеств - это пропаганда мокшании.
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30.09.2022 12:26 Відповісти
В Тыве за каждого мобилизованного дают по живому барану

"Официальный портал республики Тыва" сообщает о том, что власти выдают семьям мобилизованных живых баранов.
_____________________________________________________________________________

Хорошая инициатива.
Так поголовье баранов в республике Тыва никогда не уменьшится.
Одним бараном меньше - другим бараном больше.
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30.09.2022 11:45 Відповісти
Сильно вони оцінили життя орка, в один баран.
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30.09.2022 11:50 Відповісти
круговорот баранов в природе
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30.09.2022 12:27 Відповісти
как средневековье, когда баранами расплачивались.
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30.09.2022 11:52 Відповісти
Обмін ,,один к одному''... Міняють барана на барана.
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30.09.2022 12:00 Відповісти
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30.09.2022 12:05 Відповісти
Не обижай грузинов.
Анекдоты на национальные темы - придумавали в кгб.
Вместо Валико - пиши ваня.
Например.
Маленький Изя маме - назву песика Мойша.
Мама -Изе - нельзя назвать животных человеческими именами - назови Васька.
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30.09.2022 12:30 Відповісти
Анекдот...?
Вы фильм "Мимино" смотрели, вообще-то, сцену перевозки баранов в вертолете?
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30.09.2022 12:43 Відповісти
Мабуть це пов"язано з визнанням ****** Херсонської ріспублікі.
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30.09.2022 11:45 Відповісти
Когда это куйло херсонскую республику провосгласил?
Не фантазируй.
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30.09.2022 12:32 Відповісти
цікаво чи це якось переликається з
https://censor.net/ua/news/3370535/zelenskyyi_i_danilov_anonsuvaly_vajlyvi_rishennya_rnbo_30_veresnya
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30.09.2022 11:45 Відповісти
Нічого толкового не скаже,як завжди.
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30.09.2022 11:46 Відповісти
Дозволять атакувати територію параші з Хаймерсів?
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30.09.2022 11:47 Відповісти
Оголосить чергове глибоке занепокоєння
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30.09.2022 11:47 Відповісти
Не думаю. Глибоке занепокоєння у цій ситуації - все одно що капітулювати перед парашею.
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30.09.2022 11:50 Відповісти
ну а що ще? нічого на що ми всі очікуємо НЕ БУДЕ.
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30.09.2022 11:56 Відповісти
я вас запевняю. зараз вони будуть тільки мукати в своєму безпорадному стилі. а після того, як скажений путлер вдарить по нас тактичною ядерною зброєю, тоді вже вони там чимось кинуть в їх чорноморський флот чи щось таке, але нам ніяк не буде від цього легше.
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30.09.2022 13:13 Відповісти
Известный украинский политик Роман Бессмертный каже что вероятность применения ядреного оружия путлером равна 5%...
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30.09.2022 11:48 Відповісти
Одним з тем буде ядерний шантаж )(уйла..бо з рашки деякі країни рекомендували своїм громадянам рвати когті
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30.09.2022 11:49 Відповісти
За всьо хорошее против всего плохого?
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30.09.2022 11:51 Відповісти
Скаже, що країни НАТО не втрутяться в конфлікт, навіть якщо ***** застосує в Україні ядерну зброю, щоб часом конфлікт не перекинувся на територію НАТО....
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30.09.2022 11:51 Відповісти
НАТО на следующей неделе будет проводить свой референдум на территории Украины в границах 1991 г.
Не?
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30.09.2022 11:51 Відповісти
Украине возвращают ядерное оружие и статус ядерного государства.
Не?
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30.09.2022 11:53 Відповісти
россія Украине возвращают ядерное оружие и статус ядерного государства? чи ми НАТО подарували свою ядерну зброю?
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30.09.2022 12:05 Відповісти
основні тези будуть такими
1. НАТО уважно стежить за ....
2. НАТО закликає негайно зробити ...
3. Головне завдання нато НЕ ДОПУСТИТИ розповсюдження конфлікту за межі України.
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30.09.2022 11:54 Відповісти
А как хочется услышать, что НАТО идет на помощь Украине, вводит свои войска в Украину, чтобы защитить цивилизованный мир, суверенитет. демократию, свободу от варваров, от татаро-моголького нашествия. Извините, размечтался.
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30.09.2022 12:00 Відповісти
в НАТО много стран - например Болгария, Венгрия... Люксембург. Они точно не придут. Да и консенсуса не будет
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30.09.2022 12:04 Відповісти
Выскажет очередную озабоченность и 1001 китайское предупреждение...

Я не верю, что в случае применения Путиным ядерного оружия, США сделают хоть что-то реальное. Максимум - введут санкции лично против Путина и назовут это катастрофическими последствиями для Росии.
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30.09.2022 11:55 Відповісти
Столтенберг выразить соболезнования путлеру в связи с гибелью Северных потопов путлера...без газу Европа не выживить...🤣🤣🤣
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30.09.2022 11:55 Відповісти
Немцов однажды сказал..
Путлер он ******** что вы поняли,и паталогический вор ,трус и негодяй...
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30.09.2022 11:57 Відповісти
Тем временем Байден выделил Украине очередные 12,3 ярда долларов на очередные карманные расходы слуг народа..из них 8 на оборону и 4 для ЗеКодломойских слуг народа...🇺🇸Слава Байдену..
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30.09.2022 12:04 Відповісти
Скорiш за все йдеться за NS 1 & 2.
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30.09.2022 12:08 Відповісти
Знову висвітлять "озабоченність"?
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30.09.2022 12:19 Відповісти
выступит с дрожащей челюстью как всегда и объявит что НАТО не сторона конфликта....
обеспокоенность 100 левела...
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30.09.2022 12:32 Відповісти
На щось інше ця нікчема не здатна.
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30.09.2022 12:41 Відповісти
ПОНТЫгон путлера закончится развалом Ссср и путлер опять скаже..геополитическая катастрофа века...но уже 21 века 🤣🤣😛🐔🐔 Курица рабZZeи сдохла не приходя в сознание...
Бяда ..ляпотаааа...
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30.09.2022 13:00 Відповісти
Як кажуть у Одесі..на кожну курку с двома головами,РАБzei...,в Україні завжди є Тризуб 🔱♥️🖤Cлава ЗСУй💪👍
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30.09.2022 13:06 Відповісти
Знов викажуть зтурбованість!
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30.09.2022 13:43 Відповісти
На Прямому - прямий репортаж з пресухи Столтенберга. Прямо зараз.
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30.09.2022 19:02 Відповісти
 
 