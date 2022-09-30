Столтенберг скликає пресконференцію

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 30 вересня, проведе о 19:00 за київським часом пресконференцію.

Про це повідомили в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Виступ відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Тему виступу генсека не оголошують.

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