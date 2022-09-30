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Столтенберг скликає пресконференцію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 30 вересня, проведе о 19:00 за київським часом пресконференцію.
Про це повідомили в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
Виступ відбудеться у штаб-квартирі НАТО.
Тему виступу генсека не оголошують.
Топ коментарі
+24 IgorYakovlevich
показати весь коментар30.09.2022 11:39
+18 arye z.
показати весь коментар30.09.2022 11:45
+17 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар30.09.2022 11:46
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Будь ласка, зачекайте...
И это не войска химзащиты для ликвидации последствий аварий атомных электростанций, а наступающим. То это тревожный звоночек . Где оно будет применяться.
Но я про другое - про дворцовый переворот. Если в ближайшем окружении ***** большиство хочет жить (я на это надеюсь), то на сцене появится шарф или табакерка. Поживем - увидим, ждать уже очепнь недолго, события будут развиваться стремительно. ИМХО, надежда есть.
ага, всі дурачки, а Юра Димида прямо експерт. рівень аргументації нє впєчатліл.
Если серьезно, то я бы не сбрасывал со счетов Иран, ибо пока не понятно, что для аятолл важнее - лишний раз укусить США или наконец-то вернуться к цивилизованному миру.
выстояли Божьей помощью....
при ссср ей приносили досье на нужного человека, если досье небыло - нужного человека сначала водили в баню с водкой с кгб-стами - потом на сеанс.
99% ее пророчеств - это пропаганда мокшании.
"Официальный портал республики Тыва" сообщает о том, что власти выдают семьям мобилизованных живых баранов.
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Хорошая инициатива.
Так поголовье баранов в республике Тыва никогда не уменьшится.
Одним бараном меньше - другим бараном больше.
Анекдоты на национальные темы - придумавали в кгб.
Вместо Валико - пиши ваня.
Например.
Маленький Изя маме - назву песика Мойша.
Мама -Изе - нельзя назвать животных человеческими именами - назови Васька.
Вы фильм "Мимино" смотрели, вообще-то, сцену перевозки баранов в вертолете?
Не фантазируй.
https://censor.net/ua/news/3370535/zelenskyyi_i_danilov_anonsuvaly_vajlyvi_rishennya_rnbo_30_veresnya
Не?
Не?
1. НАТО уважно стежить за ....
2. НАТО закликає негайно зробити ...
3. Головне завдання нато НЕ ДОПУСТИТИ розповсюдження конфлікту за межі України.
Я не верю, что в случае применения Путиным ядерного оружия, США сделают хоть что-то реальное. Максимум - введут санкции лично против Путина и назовут это катастрофическими последствиями для Росии.
Путлер он ******** что вы поняли,и паталогический вор ,трус и негодяй...
обеспокоенность 100 левела...
Бяда ..ляпотаааа...