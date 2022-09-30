8 176 68
Русофобия является расизмом, она распространяется по всему миру, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Путин назвал Запад расистами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения.
"Они (Запад. - ред.) делят мир на цивилизованные страны и на всех остальных. Кто по плану западных расистов должен пополнить перечень варваров и дикарей. ... Западные элиты какими были, таковыми и остались - колонизаторскими. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм-расизм. А чем, как ни расизмом является русофобия, которая распространяется по всему миру?" – сказал он.
Топ комментарии
+26 Nov
показать весь комментарий30.09.2022 15:45
+15 Vika Novik
показать весь комментарий30.09.2022 15:46
+13 Александр Алекс de6e56ae
показать весь комментарий30.09.2022 15:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
шопопало.
ще один претенент на премію Довбань року, як глава Yakaboo Богдан?
Гітлер пропагував пеервагу арійців, Ленін - трудового народу, Сталін - перемогу пролетаріїв над капіталістами.
а цей шо хоче?
Ніякої логіки. Хочешь поваги - не анексуй території. в тебе було ВСЕ. А теперь тобі навіть Сі Цзіь Пін руки не подасть.
на відмінність від русофобії, яка викликана примарами і жорстокістю самих москалів.
і шо шо він єврей чи ні? шо це змінює?
тьху довбань.
Кацапів треба знищити в концтаборах, щоб і сліду не лишилося.
Ну то нічого страшного. Заради такої справи... Обираємо варіант 2, посміхаємось і зігуємо. \о
И на слово фашист не обижался.
У того хватило смелости застрелиться.
Бо самієнс з латині - це мислячий , тобто критично мисляючий ...
===============================================
Если что-то выглядит, как дерьмо, воняет, как дерьмо, то это и есть дерьмо. Вы, кацапня, и есть дикое дерьмо. Это не расизм, а констатация факта.
Подмена понятий понятна, хло пытается перекрутить цивилизованные ценности против цивилизованных стран. Думает, что это хлу поможет. Весь мир увидел, что из себя представляют хрюске. Иллюзий больше нет ни кого. Как ни распинайся, а хрюске теперь изгои. Заслуженно.
ну, можешь отказаться от той помощи европейцев, которую они дают "мало" и раз они такие тебе трусы и "звери"
они ж такие-сякие идиоты.
ВІЙНА ПУТІНА ПРОТИ УКРАЇНИ?
Вибачте, понесло
Треба петицію про перейменування🙂