Русофобія є расизмом, вона розповсюджується по всьому світу, - Путін

Російський диктатор Путін назвав Захід расистами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення.

"Вони (захід. - Ред.) ділять світ на цивілізовані країни та на всіх інших. Хто за задумом західних расистів повинен поповнити список варварів та дикунів. ... Західні еліти якими були, такими й залишилися - колонізаторськими. Дискримінують та розділяють народи на перший та інші. Ми ніколи не приймали та не приймемо такий політичний нацоналізм-расизм. А чим, як не расизмом є русофобія, яка розповсюджується по всьому світу?" - сказав він.

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