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Русофобія є расизмом, вона розповсюджується по всьому світу, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Російський диктатор Путін назвав Захід расистами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення.

"Вони (захід. - Ред.) ділять світ на цивілізовані країни та на всіх інших. Хто за задумом західних расистів повинен поповнити список варварів та дикунів. ... Західні еліти якими були, такими й залишилися - колонізаторськими. Дискримінують та розділяють народи на перший та інші. Ми ніколи не приймали та не приймемо такий політичний нацоналізм-расизм. А чим, як не расизмом є русофобія, яка розповсюджується по всьому світу?" - сказав він.

Також читайте: Закликаємо Київ припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів. "Вибір народу" на окупованих територіях не обговорюватиметься, - Путін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Почему от тебя бегут собственные граждане? Наверное, тоже русофобы 🤷‍♂️
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30.09.2022 15:45
+15
Яка русофобія? Вас, крадіїв унітазів, вже ніхто не лякається, русофакия - оце да, вже по всьому світу.
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30.09.2022 15:46
+13
Цей покидьок скоро подохне, нема сенсу коментувати його маразм
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30.09.2022 15:53
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сало, мед, гівно і цвяхи.

шопопало.
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30.09.2022 16:03 Відповісти
Почему от тебя бегут собственные граждане? Наверное, тоже русофобы 🤷‍♂️
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30.09.2022 15:45 Відповісти
Яка русофобія? Вас, крадіїв унітазів, вже ніхто не лякається, русофакия - оце да, вже по всьому світу.
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30.09.2022 15:46 Відповісти
***** перетворилося на якусь ущемлену феменістку
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30.09.2022 15:46 Відповісти
за шо ображати феміністок?

ще один претенент на премію Довбань року, як глава Yakaboo Богдан?
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30.09.2022 16:05 Відповісти
Это ракофобия - твердила опухоль лечащим врачам, распуская метастазы...
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30.09.2022 15:46 Відповісти
А ліки від глистів - це Глистофобія
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30.09.2022 16:12 Відповісти
Вариант названия - канцерофобия
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30.09.2022 16:29 Відповісти
Это Благодать Божья...
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30.09.2022 15:47 Відповісти
боже яке кончене, там таким маразм попер, далі ще цікавіше
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30.09.2022 15:47 Відповісти
там нова теорія нового порядку світу. Їхні різновидності (теорії) розвивасли Гітлер, Ленін, Сталін.
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30.09.2022 15:50 Відповісти
і речах перерахованих ганлонів світу була хоч якась логіка. страшна але логічна.
Гітлер пропагував пеервагу арійців, Ленін - трудового народу, Сталін - перемогу пролетаріїв над капіталістами.
а цей шо хоче?
Ніякої логіки. Хочешь поваги - не анексуй території. в тебе було ВСЕ. А теперь тобі навіть Сі Цзіь Пін руки не подасть.
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30.09.2022 16:07 Відповісти
русофобія - це захист від рашизму. Від расизму розвивається фобія негритянського рабства.
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30.09.2022 15:48 Відповісти
негри дійсно були рабами, тому расізм - це не фобія.
на відмінність від русофобії, яка викликана примарами і жорстокістю самих москалів.
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30.09.2022 16:08 Відповісти
Путин с мамой-еврейкой будет рассказывать что такое "русофобия".
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30.09.2022 15:48 Відповісти
ще один висрався, тепер антисемітське нуро показав.
і шо шо він єврей чи ні? шо це змінює?
тьху довбань.
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30.09.2022 16:09 Відповісти
Коли називали євреєм Порошенка, то це антисемітизмом ніхто не називав.
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30.09.2022 16:15 Відповісти
Сказать какой национальности мама - это антисемитизм ?
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30.09.2022 20:42 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, то ви ніколи не приховували свої антисемітські настрої. Мені то по цимбалах, бо я не єврейка, а от євреї можуть і образитись.
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30.09.2022 21:00 Відповісти
Коли ти вже здохнеш паскуда ,ти проклятий на віки ,ти мерзена істота як тебе земля ще тримає.
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30.09.2022 15:48 Відповісти
Потому что русьге это отброс, это тварь и мразь, русьге хороший когда дохлый и их выбдядки с рождения прокляты
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30.09.2022 15:51 Відповісти
Цей покидьок скоро подохне, нема сенсу коментувати його маразм
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30.09.2022 15:53 Відповісти
Всех русских тогда выгнать в рашку и не будет русофобии
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30.09.2022 15:55 Відповісти
Я переконаний, що кацапізм це хвороба.
Кацапів треба знищити в концтаборах, щоб і сліду не лишилося.
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30.09.2022 15:55 Відповісти
тоді сам станеш кацапом - тільки фашисти та кацапи вбивають беззбройних людей.
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30.09.2022 16:10 Відповісти
Я це переживу.
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30.09.2022 16:15 Відповісти
Тобто вибір все ж таки є - або кацапом, або фашистом.
Ну то нічого страшного. Заради такої справи... Обираємо варіант 2, посміхаємось і зігуємо. \о
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30.09.2022 17:19 Відповісти
Гитлер не додумался себя миротворцем называть.
И на слово фашист не обижался.
У того хватило смелости застрелиться.
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30.09.2022 15:56 Відповісти
Где Алла Борисовна? Потому что не дура
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30.09.2022 15:56 Відповісти
Супермэн ***....

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30.09.2022 15:57 Відповісти
Так оно еще ичтожное чем есть на самом деле.
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30.09.2022 17:14 Відповісти
русофобия - расизм здорового человека.
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30.09.2022 15:57 Відповісти
nenavistj na Latyni - odium. A fobija ce bojaznj. Ta kto etogo klouna boitsia to...
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30.09.2022 22:19 Відповісти
чокнуте створіння
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30.09.2022 15:57 Відповісти
Для кого воно звиздить? Та самий головний розповсюджувач антикацапізму в світі і є він сам - , диктатор підоросії *****.
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30.09.2022 15:58 Відповісти
Цивілізованну людину -- хомо відрізняє від дикуна тільки наявність критичного мислення .
Бо самієнс з латині - це мислячий , тобто критично мисляючий ...
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30.09.2022 15:58 Відповісти
Виправте. Сапієнс.
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30.09.2022 16:01 Відповісти
А те, кто тупанул и вовремя не сбежал, пойдут на тупое мясо
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30.09.2022 15:58 Відповісти
Хто за задумом західних расистів повинен поповнити список варварів та дикунів. ..
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Если что-то выглядит, как дерьмо, воняет, как дерьмо, то это и есть дерьмо. Вы, кацапня, и есть дикое дерьмо. Это не расизм, а констатация факта.
Подмена понятий понятна, хло пытается перекрутить цивилизованные ценности против цивилизованных стран. Думает, что это хлу поможет. Весь мир увидел, что из себя представляют хрюске. Иллюзий больше нет ни кого. Как ни распинайся, а хрюске теперь изгои. Заслуженно.
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30.09.2022 16:00 Відповісти
Сходит в чемоданчик пусть - авось попустит
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30.09.2022 16:00 Відповісти
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30.09.2022 16:00 Відповісти
с окопа вещаешь?
ну, можешь отказаться от той помощи европейцев, которую они дают "мало" и раз они такие тебе трусы и "звери"
они ж такие-сякие идиоты.
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30.09.2022 16:12 Відповісти
Нє, дірка кацапська! З Гей Оргівського залу Стою за спиною твого *****, отруту готую.
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30.09.2022 16:33 Відповісти
Русофобія це адекватний стан людини, зрозумів зашкварене створіння.
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30.09.2022 16:00 Відповісти
Русофобія - нормальна реакція на дикунів.
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30.09.2022 16:03 Відповісти
Русофобія є наслідком того, що ви творили і творите по всьому світу. І вона, дійсно, поширюється. Ви на це заслужили. І упороті крємляді, і ті, хто "поза політикою".
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30.09.2022 16:03 Відповісти
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30.09.2022 16:04 Відповісти
РюSSo-туристо-фашисто,,,вам капздец 💀💀🦍🔥🐓🐓
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30.09.2022 16:04 Відповісти
Русофобія то риса, присутня освіченим і порядним людям. Це таке ж приподне явище, як і відраза до фекалій
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30.09.2022 16:04 Відповісти
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30.09.2022 16:07 Відповісти
А МОЖЕ ВОНА МАЄ ПРИЧИНУ?

ВІЙНА ПУТІНА ПРОТИ УКРАЇНИ?
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30.09.2022 16:13 Відповісти
русофобія - це як релігія, русофоби - це люди які проти нацизму, фашизму, комунізму, ксенофобії, расизму...
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30.09.2022 16:14 Відповісти
Какая русофобия? Как можно ненавидеть (или бояться, не совсем понятное слово) того, чего не существует. Нету никаких "русов". Их нету. Есть самые обычные космополитические быдляцкие гопники, бухающие день и ночь, ничего полезного для человечества не создающие, срущие везде и повсюду, готовы стать на колени и служить перед любым барином. Это не русы, это обычные рабы, которых много было за историю нашей цивилизации. Мир их не ненавидит, мир их не боится, мир их просто презирает за то, что они добровольно заковали себя в цепи.
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30.09.2022 16:15 Відповісти
нацистский ********** бред!
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30.09.2022 16:15 Відповісти
Расизм? Що, кацапчегі, однієї лише зайвої хромосоми вам вже недостатньо, окремою расою себе оголосили?
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30.09.2022 16:24 Відповісти
Мало того что он ***...тый, так он еще и безграмотный. Шариков одним словом.
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30.09.2022 16:37 Відповісти
Ви ж не руси, ви отара свинособак
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30.09.2022 16:52 Відповісти
Завжди трохи дивувало поняття "русофобія". Якщо не помиляюсь то у перекладі з латини це боязнь кацапні. Хто у латині рубає? Як перекласти "зневага" або "відраза" до русні?
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30.09.2022 17:14 Відповісти
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30.09.2022 19:01 Відповісти
Дякую.
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30.09.2022 19:35 Відповісти
Нєдосісія, пєдоросія, обсоросія, ...
Вибачте, понесло
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30.09.2022 23:42 Відповісти
…рососісія.
Треба петицію про перейменування🙂
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01.10.2022 00:31 Відповісти
***... Чия б собача свиня хрюкала і гавкала про расизм!

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30.09.2022 17:26 Відповісти
цикавенько.. какой же редкой расы этот говноед?
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30.09.2022 17:37 Відповісти
Тепер усім кацапам будуть скрізь плювати в обличчя. Сам це зробив, покидьо
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30.09.2022 18:19 Відповісти
Невиправні расистські русофоби всіх країн, єднаймося
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30.09.2022 18:55 Відповісти
если путин хочет узнать причину, почему в мире стало стыдно быть русским, ему нужно собрать своих дружков и вместе глянуть в зеркало
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30.09.2022 18:56 Відповісти
 
 