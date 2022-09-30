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Русофобія є расизмом, вона розповсюджується по всьому світу, - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Путін назвав Захід расистами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення.
"Вони (захід. - Ред.) ділять світ на цивілізовані країни та на всіх інших. Хто за задумом західних расистів повинен поповнити список варварів та дикунів. ... Західні еліти якими були, такими й залишилися - колонізаторськими. Дискримінують та розділяють народи на перший та інші. Ми ніколи не приймали та не приймемо такий політичний нацоналізм-расизм. А чим, як не расизмом є русофобія, яка розповсюджується по всьому світу?" - сказав він.
Топ коментарі
+26 Nov
показати весь коментар30.09.2022 15:45
+15 Vika Novik
показати весь коментар30.09.2022 15:46
+13 Александр Алекс de6e56ae
показати весь коментар30.09.2022 15:53
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Будь ласка, зачекайте...
шопопало.
ще один претенент на премію Довбань року, як глава Yakaboo Богдан?
Гітлер пропагував пеервагу арійців, Ленін - трудового народу, Сталін - перемогу пролетаріїв над капіталістами.
а цей шо хоче?
Ніякої логіки. Хочешь поваги - не анексуй території. в тебе було ВСЕ. А теперь тобі навіть Сі Цзіь Пін руки не подасть.
на відмінність від русофобії, яка викликана примарами і жорстокістю самих москалів.
і шо шо він єврей чи ні? шо це змінює?
тьху довбань.
Кацапів треба знищити в концтаборах, щоб і сліду не лишилося.
Ну то нічого страшного. Заради такої справи... Обираємо варіант 2, посміхаємось і зігуємо. \о
И на слово фашист не обижался.
У того хватило смелости застрелиться.
Бо самієнс з латині - це мислячий , тобто критично мисляючий ...
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Если что-то выглядит, как дерьмо, воняет, как дерьмо, то это и есть дерьмо. Вы, кацапня, и есть дикое дерьмо. Это не расизм, а констатация факта.
Подмена понятий понятна, хло пытается перекрутить цивилизованные ценности против цивилизованных стран. Думает, что это хлу поможет. Весь мир увидел, что из себя представляют хрюске. Иллюзий больше нет ни кого. Как ни распинайся, а хрюске теперь изгои. Заслуженно.
ну, можешь отказаться от той помощи европейцев, которую они дают "мало" и раз они такие тебе трусы и "звери"
они ж такие-сякие идиоты.
ВІЙНА ПУТІНА ПРОТИ УКРАЇНИ?
Вибачте, понесло
Треба петицію про перейменування🙂