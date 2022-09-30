Действия Кремля являются самой большой эскалацией конфликта до этого времени, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытка Москвы аннексировать 15 процентов украинской территории ничего не меняет в этой войне, в то же время безответственная риторика Кремля является самой большой эскалацией до этого времени.

Об этом он сказал на чрезвычайном брифинге, созванном после решения Путина о "присоединении" захваченных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Он заверил, что союзники по НАТО никогда не признают аннексию Россией украинских территорий.