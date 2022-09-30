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Действия Кремля являются самой большой эскалацией конфликта до этого времени, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попытка Москвы аннексировать 15 процентов украинской территории ничего не меняет в этой войне, в то же время безответственная риторика Кремля является самой большой эскалацией до этого времени.
Об этом он сказал на чрезвычайном брифинге, созванном после решения Путина о "присоединении" захваченных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он заверил, что союзники по НАТО никогда не признают аннексию Россией украинских территорий.
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+8 Dmytro Shevchenko 8b9f8379
показать весь комментарий30.09.2022 19:43
+5 Andy S 89bd7d80
показать весь комментарий30.09.2022 19:50
+3 Колян Коляныч
показать весь комментарий30.09.2022 19:37
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***** сразу два чемодана наполнил.
тепер він ще ляпне про "збільшення надання озброєння" і на цьому все
Кстати, допускаю, что в учениях "на макете Крымского моста" принимают участие военные ВСУ!
а щоб не було проблем і кремль має бути знищений
Путин тебе лично провел по губам, пока еще вялым, а все что ты смог сказать "я обеспокоен что Путин мне провел вялым".
Украине впору организовывать НОРМАЛЬНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ БЛОК БЕЗОПАСНОСТИ, а место НАТЫ - на помойке. Ну да, это ж не Югославию бомбить.
Є два варіанти: злитись або піти з цього світу.
Краще вже піти, ніж жити з такими, як путін.
Полечу до Бога, і скажу Йому, що путін - мудло.
И что скажет Эрдоган с товарищем Си? Всё ещё нужны переговоры с россией или, может, уже пора, чтобы вы путлеру отвесили щелбан и пару пинков, чтобы тупой плешивый гопник перестал быковать?
@SergejLysyj1
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Судя, по речи Пу, он убивает украинцев, за то что англосаксы бомбили Дрезден, убивали индейцев Америки и вели опиумные войны 200 лет назад? Судя, по каменным бабам 10 столетия- половцам он уже отомстил.