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Дії Кремля є найбільшою ескалацією конфлікту до цього часу, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що спроба Москви анексувати 15 відсотків української території нічого не змінює у цій війні, водночас безвідповідальна риторика Кремля є найбільшою ескалацією до цього часу.

Про це він сказав на надзвичайному брифінгу, скликаному після рішення Путіна про "приєднання" загарбаних територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про заявку на членство в НАТО: Ми підтримуємо право України обирати свій шлях

Він запевнив, що союзники по НАТО ніколи не визнають анексію Росією українських територій.
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Топ коментарі
+8
Очередная безяйцевая заява. Страны Балтии могут потихоньку к войне готовится
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30.09.2022 19:43
+5
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30.09.2022 19:50
+3
Это называется - ипанутым нет покоя..
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30.09.2022 19:37
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Это называется - ипанутым нет покоя..
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30.09.2022 19:37 Відповісти
Сортирный давно поднял бурю в сортире. Как по мне на месте сортира нужно построить что-то более приличное, предварительно утопив в нем самого сортирного и его компанию
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30.09.2022 19:39 Відповісти
этот викинг самый страшно-ужасный...
***** сразу два чемодана наполнил.
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30.09.2022 19:39 Відповісти
ахахаха! пля, та я друге пришестя баби Ванги
тепер він ще ляпне про "збільшення надання озброєння" і на цьому все
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30.09.2022 19:39 Відповісти
Пустопорожні балачки і констатація фактів.
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30.09.2022 19:41 Відповісти
Католицький єпископат Росії зробив заяву з приводу "путінської" мобілізації
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30.09.2022 19:42 Відповісти
Очередная безяйцевая заява. Страны Балтии могут потихоньку к войне готовится
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30.09.2022 19:43 Відповісти
Да Латвия как бы прямо сейчас учится прибывшими Хаймерсами из США цели в море уничтожать, так что не стоит легковесные заявления делать.
Кстати, допускаю, что в учениях "на макете Крымского моста" принимают участие военные ВСУ!
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30.09.2022 20:54 Відповісти
Чучело мяучило..
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30.09.2022 19:44 Відповісти
точно...через дефис.
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30.09.2022 19:46 Відповісти
"карфаген має бути знищений"і таки знищили
а щоб не було проблем і кремль має бути знищений
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30.09.2022 19:44 Відповісти
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30.09.2022 19:50 Відповісти
Реакция мира на Россию должна быть максимально жесткой. Украине нужно послать столько оружия, сколько она сможет освоить!!!
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30.09.2022 19:51 Відповісти
Имейте терпение. 1 октября ЗАВТРА! США пока ещё ничего не начинала.
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30.09.2022 20:55 Відповісти
15% отжатых территорий - для тебя ничего не меняет, Йенс, ты как был ссыкуном, так и остался.

Путин тебе лично провел по губам, пока еще вялым, а все что ты смог сказать "я обеспокоен что Путин мне провел вялым".

Украине впору организовывать НОРМАЛЬНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ БЛОК БЕЗОПАСНОСТИ, а место НАТЫ - на помойке. Ну да, это ж не Югославию бомбить.
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30.09.2022 19:52 Відповісти
Нема справедливості в цьому світі, тут правлять - тирани.
Є два варіанти: злитись або піти з цього світу.
Краще вже піти, ніж жити з такими, як путін.
Полечу до Бога, і скажу Йому, що путін - мудло.
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30.09.2022 19:52 Відповісти
ти сьогоднішній бот - твій варіает підходить нам всім , лети до Бога!
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30.09.2022 19:58 Відповісти
Краще-б мовчав пан Столтенберг....
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30.09.2022 19:53 Відповісти
согласен...не о чем...
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30.09.2022 20:03 Відповісти
Украина победит , остальным - бояться . Слишком долго мир принимает решения . А гниду надо успокоить вчера .
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30.09.2022 19:59 Відповісти
Этой эскалации кремля уже хватает для новейших танков?

И что скажет Эрдоган с товарищем Си? Всё ещё нужны переговоры с россией или, может, уже пора, чтобы вы путлеру отвесили щелбан и пару пинков, чтобы тупой плешивый гопник перестал быковать?
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30.09.2022 20:02 Відповісти
Пинки не помогут . Всё делается плавно , без резких движений . Ватные холопы должны сожрать царя . А потом , будет потом .....
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30.09.2022 20:06 Відповісти
Все розходимося. Я так зрозумів, що Україну будуть бачити в НАТО, коли росія розвалиться. Все логічно. Я ж писав, що поки в нас війна, ніхто не буде разом з нами воювати. Надія на ЗСУ та зброю окремих країн.
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30.09.2022 20:04 Відповісти
Краще б Столтенберг і не вилазив зі своїми заявами, які нічого не демонструють окрім його сцикливості!
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30.09.2022 20:13 Відповісти
не треба відволікатися ні на яку кацапську референдумну срань - валити тварюк з іще більшим натхненням.
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30.09.2022 20:35 Відповісти
..толЗтые гиниралы натыне готовы к войне,копни глубже вылезут уши гэбистов
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30.09.2022 20:39 Відповісти
Сергей Лысый

@SergejLysyj1

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Судя, по речи Пу, он убивает украинцев, за то что англосаксы бомбили Дрезден, убивали индейцев Америки и вели опиумные войны 200 лет назад? Судя, по каменным бабам 10 столетия- половцам он уже отомстил.
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30.09.2022 20:42 Відповісти
Хтось забороняв стріляти по території мордору щоб не було екскалації. І не стріляли і маємо екскалацію. А ми вас попереджали! Може зараз дійде.
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30.09.2022 20:46 Відповісти
 
 