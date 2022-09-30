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Дії Кремля є найбільшою ескалацією конфлікту до цього часу, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що спроба Москви анексувати 15 відсотків української території нічого не змінює у цій війні, водночас безвідповідальна риторика Кремля є найбільшою ескалацією до цього часу.
Про це він сказав на надзвичайному брифінгу, скликаному після рішення Путіна про "приєднання" загарбаних територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він запевнив, що союзники по НАТО ніколи не визнають анексію Росією українських територій.
Топ коментарі
+8 Dmytro Shevchenko 8b9f8379
показати весь коментар30.09.2022 19:43
+5 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар30.09.2022 19:50
+3 Колян Коляныч
показати весь коментар30.09.2022 19:37
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***** сразу два чемодана наполнил.
тепер він ще ляпне про "збільшення надання озброєння" і на цьому все
Кстати, допускаю, что в учениях "на макете Крымского моста" принимают участие военные ВСУ!
а щоб не було проблем і кремль має бути знищений
Путин тебе лично провел по губам, пока еще вялым, а все что ты смог сказать "я обеспокоен что Путин мне провел вялым".
Украине впору организовывать НОРМАЛЬНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ БЛОК БЕЗОПАСНОСТИ, а место НАТЫ - на помойке. Ну да, это ж не Югославию бомбить.
Є два варіанти: злитись або піти з цього світу.
Краще вже піти, ніж жити з такими, як путін.
Полечу до Бога, і скажу Йому, що путін - мудло.
И что скажет Эрдоган с товарищем Си? Всё ещё нужны переговоры с россией или, может, уже пора, чтобы вы путлеру отвесили щелбан и пару пинков, чтобы тупой плешивый гопник перестал быковать?
@SergejLysyj1
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Судя, по речи Пу, он убивает украинцев, за то что англосаксы бомбили Дрезден, убивали индейцев Америки и вели опиумные войны 200 лет назад? Судя, по каменным бабам 10 столетия- половцам он уже отомстил.