Кулеба назвал семь элементов, необходимых для обеспечения коллективной безопасности Украины
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал семь элементов, необходимых для обеспечения коллективной безопасности Украины.
Соответствующее сообщение в фейсбуке глава МИД сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно только обеспечив действие семи элементов", - подчеркнул Кулеба.
Первый элемент – это расширение международной коалиции в поддержку Украины. "На это работает интенсивная дипломатия последних недель, включая десятки переговоров президента и активную работу украинской делегации на Генассамблее ООН, где мы сосредоточили свое внимание на привлечении, прежде всего, стран Азии, Африки и Латинской Америки", - заявил Кулеба.
Второй элемент - увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии. "Мы сделаем все, чтобы после этой попытки аннексии Украина получила еще больше оружия", - подчеркнул Кулеба.
Третий элемент – существенное повышение санкций против России в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и других.
Четвертый – вступление Украины в НАТО и ЕС.
"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - отмечает Кулеба.
Пятый элемент – это Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к украинскому членству в НАТО.
Шестой - Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.
И седьмой элемент – активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.
"Победа Украины – это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет", - подчеркнул Кулеба.
"И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", - подытожил глава МИД.
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Йенся хоть витиевато, но признал что гарантий безопасности Украине не будет, просто помогут продержаться чуть подольше.
Vitaliy Sidorov
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Реєстрація: 29.09.2022
бо заходу, вигодувавши ***** і дочекавшись, коли воно заковтне розповіді про "без України імперії не можливо", нападе на Україну - це вигідно! ***** зосередженний на нас і залишає захід в спокої на десятиріччя! для заходу тут головне, що конфлікт не згаснув
тому будуть дратувати ***** промовами про "відкриті двері"
а нашим шановним партнерам (з усіх боків) цього не потрібно!
для нас виділили задачу духопелити "другу" (з кінця) армію світу
Всё на самом деле иначе. Украина - не член НАТО, потому вся поддержка от НАТО - это балансирование между желанием помочь невинной жертве агрессии вооружённого гопника и нежеланием, чтобы гопник переключился на них. А гопник уже порядком обнаглел и в открытую грозит применением ЯО. Простые граждане Украины уверены, что гопник не ударит ЯО по НАТО, а простым гражданам НАТО, у которых в жизни всё хорошо и стабильно, проверять это совсем не хочется, а Байдену с Шольцем не хочется, чтобы о них потом говорили, что из-за них началась третья мировая война с миллионами жертв, из-за их помощи стране, которая даже не в НАТО!
прийняття України в НАТО.
поляки вроді заявили , що якщо НАТО не вмешается серьезно у допомогу УКРАІНЕ, то вони самі зайдуть своїми військами допомагати Україні - ТРЕБА ПОСТАВИТИ РАШУ В СТОЙЛО за границами України
Принять в НАТО сразу всю Украину, включая оккупированные территории - значит, сразу вступить в войну с наглым плешивым гопником, сытые страны с высоким уровнем жизни этого не хотят, иначе бы давно уже сняли эмбарго на поставку новейших танков, истребителей и ATACMS.
Потому, как временный компромисс, можно было бы принять в НАТО полностью неоккупированные области, чтобы защитить от ударов свободную от кацапской армии территорию, а остальные области взять под крыло, когда ВСУ их полностью освободит, то есть, сделать то, что сделали кацапы с оккупированными территориями, только наоборот.
- Прийняття вільних территорій України в НАТО - завершить війну
- Надання всього спектру озброєння - припинить війну
- Повернення Україні ядерної зброї - припинить війну
- Участь країн НАТО з озброєнням - припинить війну
що обирає захід?
захід обирає безкінечне блєяннє на тему, що "двері відкриті" і бла бла бла
Да, 30 лет назад их предшественники вынудили нас отказаться от ЯО взамен на туалетную бумажку-меморандум. Но кто виноват нашей недальновидности? Ещё 12 лет назад на президентских выборах победил пророссийский дважды несудимый, а всего 3 года назад - "надо просто перестать стрелять". И ради страны-не члена НАТО они обязаны рисковать? Если отстраниться, посмотреть со стороны - их можно понять. Ради близкого человека можно полезть на нож, а ради просто прохожего? Вот потому ради членов НАТО они официально готовы "лезть на нож", а ради не членов НАТО - нет.
тут розмова йшла про те, що декларує захід і те що він робить!
бо якби захід дійсно і насправді хотів припинення війні - дії були б кардинально іншими!
все те що робить захід повинно відкрити нам очі і повинно, нарешті, прийти розуміння, що вони нам не друзі, не брати і не будь хто ще! у них є свої власні плани і розрахунки і виглядає все так, що вони хочуть щоб ця війна тривала роками до повного винищення що нас що кацапів - їм то похєр!
нам не повинно бути похєр, тому потрібно розробляти ВЛАСНУ ракєтну программу, яка зможе дістати крємль, їхті атомні станції, ТЕЦ тощо
Люди в НАТО смотрят и думают: "Эта страна не знает, чего хочет, позавчера они с Западом, вчера - с россией, а завтра они с кем будут? У нас уже есть венгрия, зачем нам ещё одна палка в колесе?"
Польша ни разу не сомневалась, с россией она хочет брататься или с Западом. Финляндия и Швеция все эти годы знали, что они - с Западом. А Украина, у которой в Крыму и ОРДЛО стоят российские солдаты и стреляют российскими снарядами, ещё буквально вчера - всего 3 года назад - вместо "воинственного" Порошенко с огромным отрывом выбрала "миротворца" Zеленского.
НАТО хочется рискнуть получить огромное количество жертв в своих мирных городах ради ТАКОЙ Украины? Это нам под кацапскими ракетами и снарядами хочется, чтобы они рискнули, потому что они нам почему-то "обязаны", а им не хочется, потому что большинство украинцев большую часть своей истории что-то не очень к ним стремились, смотрите на результаты всех президентских выборов и молитесь, чтобы НАТО нас не бросило, без помощи НАТО уже сегодня не осталось бы Украины.
Мабуть в ОПі зезидента вирішили що за СІМ(7!!!) років всі забули.
1. Старое оружие у них закончилось, а новое никто не даст.
2. НАТО - это США. Белый Дом в ближайшие 20 лет Украину в НАТО не видит.
А за это время, как сказал Насреддин, умрёт или падишах или ишак, или оба.