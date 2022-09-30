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Кулеба назвал семь элементов, необходимых для обеспечения коллективной безопасности Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал семь элементов, необходимых для обеспечения коллективной безопасности Украины.

Соответствующее сообщение в фейсбуке глава МИД сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно только обеспечив действие семи элементов", - подчеркнул Кулеба.

Первый элемент – это расширение международной коалиции в поддержку Украины. "На это работает интенсивная дипломатия последних недель, включая десятки переговоров президента и активную работу украинской делегации на Генассамблее ООН, где мы сосредоточили свое внимание на привлечении, прежде всего, стран Азии, Африки и Латинской Америки", - заявил Кулеба.

Второй элемент - увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии. "Мы сделаем все, чтобы после этой попытки аннексии Украина получила еще больше оружия", - подчеркнул Кулеба.

Третий элемент – существенное повышение санкций против России в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и других.

Четвертый – вступление Украины в НАТО и ЕС.

"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - отмечает Кулеба.

Читайте также: Зеленский просит предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО

Пятый элемент – это Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к украинскому членству в НАТО.

Шестой - Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.

И седьмой элемент – активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.

"Победа Украины – это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет", - подчеркнул Кулеба.

"И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", - подытожил глава МИД.
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Топ комментарии
+7
прибрати "єрмака"
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30.09.2022 20:10
+5
один...кратер *********** на месте московской области.
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30.09.2022 20:11
+4
Пока пройдем семь кругов ... Надо держаться , помогать друг другу и ВСУ . Скоро зима , вообще не печаль . Ничего , ху@ло не вечно .
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30.09.2022 20:12
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7 елемент..
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30.09.2022 20:08 Ответить
прибрати "єрмака"
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30.09.2022 20:10 Ответить
на відосіку ітак не було єрмака - прогрес
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30.09.2022 20:13 Ответить
Може він все це знімав?
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30.09.2022 20:21 Ответить
тоже варіант
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30.09.2022 20:24 Ответить
усунути)
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30.09.2022 20:19 Ответить
глубинная психология. 7-й президент? )
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30.09.2022 20:13 Ответить
один...кратер *********** на месте московской области.
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30.09.2022 20:11 Ответить
то мокшанські болота..згідно з істоорією)
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30.09.2022 20:22 Ответить
вы за кратер наповненый водою?
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30.09.2022 21:55 Ответить
замислилась, на чому мокшани плавати будуть..
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30.09.2022 22:06 Ответить
изначально подводный народ..
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30.09.2022 22:08 Ответить
локализовать на изначальных землях..и забыть
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30.09.2022 22:13 Ответить
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30.09.2022 20:33 Ответить
Злямзлив у Пороха.
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30.09.2022 20:11 Ответить
та вже нехай
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30.09.2022 20:14 Ответить
Багато хотєлок, от тільки навряд хтось просто так посеред війни захоче взяти на себе якісь зобов'язання. Перед такими заявами завжди треба радитись та узгоджувати позицію з союзниками, щоб хоча б хтось, хоч один відразу підтримав твою заяву, інакше це просто крик в пустоту та чергове приниження.
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30.09.2022 20:12 Ответить
« стучитесь и Вам откроют» - не сложная истина
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30.09.2022 20:19 Ответить
Пока пройдем семь кругов ... Надо держаться , помогать друг другу и ВСУ . Скоро зима , вообще не печаль . Ничего , ху@ло не вечно .
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30.09.2022 20:12 Ответить
маю надію, замерзнуть....бо все що горить, випили
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30.09.2022 20:24 Ответить
Дмитрик, не фантазируй.

Йенся хоть витиевато, но признал что гарантий безопасности Украине не будет, просто помогут продержаться чуть подольше.
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30.09.2022 20:12 Ответить
А Вам , кацапе
Vitaliy Sidorov

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.09.2022
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30.09.2022 20:17 Ответить
не заморочуйтесь - в спам падлюку і все
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30.09.2022 20:26 Ответить
зелені або наївні або тупі! скоріше друге!
бо заходу, вигодувавши ***** і дочекавшись, коли воно заковтне розповіді про "без України імперії не можливо", нападе на Україну - це вигідно! ***** зосередженний на нас і залишає захід в спокої на десятиріччя! для заходу тут головне, що конфлікт не згаснув
тому будуть дратувати ***** промовами про "відкриті двері"
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30.09.2022 20:13 Ответить
і перше і друге
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30.09.2022 20:25 Ответить
перший і головний - Україна має мати на озброєнні атомну зброю
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30.09.2022 20:13 Ответить
так це ж припинить конфлікт!
а нашим шановним партнерам (з усіх боків) цього не потрібно!
для нас виділили задачу духопелити "другу" (з кінця) армію світу
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30.09.2022 20:16 Ответить
Вы невольно повторяете риторику ***́ла, что война якобы выгодна Западу, а там недалеко и до того, что это всё Запад развязал-спровоцировал.

Всё на самом деле иначе. Украина - не член НАТО, потому вся поддержка от НАТО - это балансирование между желанием помочь невинной жертве агрессии вооружённого гопника и нежеланием, чтобы гопник переключился на них. А гопник уже порядком обнаглел и в открытую грозит применением ЯО. Простые граждане Украины уверены, что гопник не ударит ЯО по НАТО, а простым гражданам НАТО, у которых в жизни всё хорошо и стабильно, проверять это совсем не хочется, а Байдену с Шольцем не хочется, чтобы о них потом говорили, что из-за них началась третья мировая война с миллионами жертв, из-за их помощи стране, которая даже не в НАТО!
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30.09.2022 20:41 Ответить
Астанавитесь!… з заявами.)
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30.09.2022 20:15 Ответить
Пункт 1
прийняття України в НАТО.

поляки вроді заявили , що якщо НАТО не вмешается серьезно у допомогу УКРАІНЕ, то вони самі зайдуть своїми військами допомагати Україні - ТРЕБА ПОСТАВИТИ РАШУ В СТОЙЛО за границами України
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30.09.2022 20:16 Ответить
Читал, что Кипр из-за территориальных претензий других стран приняли в ЕС частично.
Принять в НАТО сразу всю Украину, включая оккупированные территории - значит, сразу вступить в войну с наглым плешивым гопником, сытые страны с высоким уровнем жизни этого не хотят, иначе бы давно уже сняли эмбарго на поставку новейших танков, истребителей и ATACMS.
Потому, как временный компромисс, можно было бы принять в НАТО полностью неоккупированные области, чтобы защитить от ударов свободную от кацапской армии территорию, а остальные области взять под крыло, когда ВСУ их полностью освободит, то есть, сделать то, что сделали кацапы с оккупированными территориями, только наоборот.
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30.09.2022 20:17 Ответить
так,
- Прийняття вільних территорій України в НАТО - завершить війну
- Надання всього спектру озброєння - припинить війну
- Повернення Україні ядерної зброї - припинить війну
- Участь країн НАТО з озброєнням - припинить війну
що обирає захід?
захід обирає безкінечне блєяннє на тему, що "двері відкриті" і бла бла бла
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30.09.2022 20:20 Ответить
Всё было бы так просто, не будь у ***́ла ядерного оружия. Тогда бы НАТО давно вмешалось, как в 1995 и 1999, Югославия же не могла несколькими ударами оружием массового поражения унести за раз жизни десятков, сотен тысяч и даже миллионов граждан стран НАТО. А кацапы могут. А страны НАТО не хотят проверять, плешивый - просто обнаглевший преступник, или он на всю голову чокнутый, проверять это и рисковать миллионами своих граждан ради страны, которая сравнительно недавно (что такое 10 лет?) вообще в НАТО не стремилась.

Да, 30 лет назад их предшественники вынудили нас отказаться от ЯО взамен на туалетную бумажку-меморандум. Но кто виноват нашей недальновидности? Ещё 12 лет назад на президентских выборах победил пророссийский дважды несудимый, а всего 3 года назад - "надо просто перестать стрелять". И ради страны-не члена НАТО они обязаны рисковать? Если отстраниться, посмотреть со стороны - их можно понять. Ради близкого человека можно полезть на нож, а ради просто прохожего? Вот потому ради членов НАТО они официально готовы "лезть на нож", а ради не членов НАТО - нет.
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30.09.2022 21:11 Ответить
ви кажете очевидні речі!
тут розмова йшла про те, що декларує захід і те що він робить!
бо якби захід дійсно і насправді хотів припинення війні - дії були б кардинально іншими!

все те що робить захід повинно відкрити нам очі і повинно, нарешті, прийти розуміння, що вони нам не друзі, не брати і не будь хто ще! у них є свої власні плани і розрахунки і виглядає все так, що вони хочуть щоб ця війна тривала роками до повного винищення що нас що кацапів - їм то похєр!

нам не повинно бути похєр, тому потрібно розробляти ВЛАСНУ ракєтну программу, яка зможе дістати крємль, їхті атомні станції, ТЕЦ тощо
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30.09.2022 21:16 Ответить
Чтобы Запад действовал ради нас кардинально иначе, нужно было после обретения независимости выбрать путь на Запад и придерживаться его. Тогда бы Украина вместе с Польшей ещё в 2004 стала членом НАТО и мы бы в 2022 спокойно ездили в украинский Крым на море и в украинский Донецк на футбол. А вместо этого что? Вместо Чорновола выбрали совка и ещё одного совка. Националистов боялись, чёртовы идиоты. А Симоненко сколько набирал на выборах президента, которые Кучма выигрывал? А кто на опросах высказывался против членства в НАТО? А кто выбрал януковича в 2010? А кто выбрал Владимира "надо перестать стрелять" Zеленского в 2019?

Люди в НАТО смотрят и думают: "Эта страна не знает, чего хочет, позавчера они с Западом, вчера - с россией, а завтра они с кем будут? У нас уже есть венгрия, зачем нам ещё одна палка в колесе?"
Польша ни разу не сомневалась, с россией она хочет брататься или с Западом. Финляндия и Швеция все эти годы знали, что они - с Западом. А Украина, у которой в Крыму и ОРДЛО стоят российские солдаты и стреляют российскими снарядами, ещё буквально вчера - всего 3 года назад - вместо "воинственного" Порошенко с огромным отрывом выбрала "миротворца" Zеленского.

НАТО хочется рискнуть получить огромное количество жертв в своих мирных городах ради ТАКОЙ Украины? Это нам под кацапскими ракетами и снарядами хочется, чтобы они рискнули, потому что они нам почему-то "обязаны", а им не хочется, потому что большинство украинцев большую часть своей истории что-то не очень к ним стремились, смотрите на результаты всех президентских выборов и молитесь, чтобы НАТО нас не бросило, без помощи НАТО уже сегодня не осталось бы Украины.
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04.10.2022 22:26 Ответить
всі ці елементи це елементарно.
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30.09.2022 20:25 Ответить
блін, а я називав 6 елементів
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30.09.2022 20:35 Ответить
Кулеба цитує Порошенко 2015 року!
Мабуть в ОПі зезидента вирішили що за СІМ(7!!!) років всі забули.
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30.09.2022 20:44 Ответить
Яка маячня! Це як заразна хвороба! Першим був Зеля!
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30.09.2022 21:32 Ответить
та да...потом свет и тьма...
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30.09.2022 21:41 Ответить
А що сталося? Ще не дуже давно розповідали ЄС не треба позаблоковий статус МВФ не потрібно Так що трапилось так розвернуло іКулебу і оп і преЗедент?
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30.09.2022 21:39 Ответить
Практически ни один из пунктов запад не будет выполнять.
1. Старое оружие у них закончилось, а новое никто не даст.
2. НАТО - это США. Белый Дом в ближайшие 20 лет Украину в НАТО не видит.
А за это время, как сказал Насреддин, умрёт или падишах или ишак, или оба.
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01.10.2022 00:16 Ответить
6-отобрать у рашки слово рос...В бассейне р.Рось живёт народ рос.это мы,под Киевом Рось!!!кулемы,вы читаете всемир.истор.??? https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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01.10.2022 12:43 Ответить
 
 