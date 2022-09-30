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Зеленский просит предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рнбо,зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы понимаем, что это (вступление Украины в НАТО) требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Европы и Украины согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам", - отметил глава государства в обращении в пятницу.

Смотрите также: Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, - Зеленский. ВИДЕО

"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы гарантировать ее, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил он.
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Топ комментарии
+29
30.09.2022 історичний день. Сьогодні Україна розпочала своє входження до Європи та НАТО, і сьогодні ж росія розпочала зворотний відлік до свого обнулення як країни, як держави, як народу. Туди їй дорога.
Дорога в України до свободи буде довгою. А ось якою буде агонія Росії, не знає ніхто. Або блискавичною, або розтягнутою на десятиліття
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30.09.2022 17:49
+24
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30.09.2022 18:15
+18
Щось зараз хочеш сказати ?
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30.09.2022 17:54
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30.09.2022 історичний день. Сьогодні Україна розпочала своє входження до Європи та НАТО, і сьогодні ж росія розпочала зворотний відлік до свого обнулення як країни, як держави, як народу. Туди їй дорога.
Дорога в України до свободи буде довгою. А ось якою буде агонія Росії, не знає ніхто. Або блискавичною, або розтягнутою на десятиліття
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30.09.2022 17:49 Ответить
заявку в НАТО подали в 2008, але ок.
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30.09.2022 18:19 Ответить
Ви не розумієте, тепер ми будемо чекати за прискореною процедурою )
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30.09.2022 18:29 Ответить
Україна-2008 та Україна-2022 - це дві різні України.
Кого було приймати у 2008 році?
Країну з розваленою, а по суті, з неіснуючою армією.
Не забувайте, що НАТО це і політичний, і оборонний союз. І якщо для політичного союзу вистачить гасел та заяв, то для союзу оборонного треба пред'явити свою армію. А її тоді Україна не мала.
І ще одне.
Країни Центральної Європи, на кшталт Румунії, Албанії, Угорщини, були прийняті в НАТО лише виходячи зі свого географічного розташування. А Україна країна у Східній Європі та входження до НАТО їй треба обґрунтувати. От і вважатимемо, що у 2022 році цю ідею вона цілком обґрунтувала
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30.09.2022 18:35 Ответить
Тат, але не впевнений, що для політичної частини вистачить тільки гасел і заяв.
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30.09.2022 18:54 Ответить
"...Кого було приймати у 2008 році?
Країну з розваленою, а по суті, з неіснуючою армією..."
===============================================
А в усіх тих "німеччин" хіба якісь взірцеві армії? Вони сподіваються лише на техаських рейнджерів. Згадайте, який лямент піднявся в Німеччині, коли Трамп пригрозив їм тим, що забере своє військо з Німеччини та вимагав від німців виконувати Статут НАТО щодо військових видатків. Я припускаю, що всі армії всіх країн НАТО в Європі були не кращими за українську в 2008р. За винятком Великої Британії та Польщі, звісно. А також країн Балтії, але їх лише за рішучістю до опору росії.
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30.09.2022 19:07 Ответить
А різниця? Україну і зараз не приймуть. При чому з абсолютно тих же самих причин, тільки в профіль - росія. (і корупція)

Різниця хіба що в тому, що в 2008 з росією не хотіли "сваритись", а зараз не хочуть "воювать".
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30.09.2022 19:10 Ответить
І черговий пшик від Столтенберга щойно це підтвердив...
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30.09.2022 19:39 Ответить
Треба було подати заявку на вступ в НАТО ще в 19 році, тоді і війни не було б
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30.09.2022 17:50 Ответить
Багато чого треба було. Але працюємо зараз.
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30.09.2022 17:52 Ответить
ну да, а подати заявку в 19-му році було не на часі...чому все (!) українці вигризають кров'ю? безвіз, кандидатство в єс, нато
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30.09.2022 17:56 Ответить
Сцуки зелена плэсэнь. Все з під палки....
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30.09.2022 18:36 Ответить
Ви при своєму розумі? В 2019 війна вже була як 5 років.
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30.09.2022 19:12 Ответить
Зеледент, прочитай наконец-то устав НАТО и прописанный в нем порядок приема новых стран-членов. Это ты такой тупой или твой российский куратор Дермак заставляет делать такие дебильные заявления? Типа, ну для уровня зелени: "Пустите меня в этот клуб, а если я не соответствубю вашему дресс-коду, то предлагаю его переделать под мои предложения (например футболка и шорты на все официальных мероприятиях и только для меня!!!)
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30.09.2022 17:53 Ответить
А что не так с порядком приёма в Украине?
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30.09.2022 17:57 Ответить
Прочитай устав НАТО для начала, устал уже додикам, не умеющим гуглом пользоваться, очевидные вещи.
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30.09.2022 17:58 Ответить
Он имеет в виду, что НАТО не принимает страны с территориальными претензиями других стран.
Поэтому либо НАТО придется поменять свой устав, что вряд ли. Либо Украине придется распрощаться с референдумнутыми территориями в обмен на эти бусы.

Войну это конечно же прекратит и даже даст Киеву и оставшейся стране гарантии безопасности, но де-факто это будет означать полгода бесполезных разрушений и десятки тысяч смертей\страданий.
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30.09.2022 18:04 Ответить
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30.09.2022 18:08 Ответить
Будем надеяться.

Хотя на примере Финляндии со Швецией и султана - не всё так гладко как хотелось бы.
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30.09.2022 19:39 Ответить
Думаю, що все таки перешкодою є і те і інше. Лукавить Байден...
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30.09.2022 19:41 Ответить
что НАТО не принимает страны с территориальными претензиями других стран
===
Это брехня, высосанная из пальца. Греция имеет территориальные претензии к Турции, тем не менее Турцию приняли в НАТО.
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30.09.2022 18:22 Ответить
і Грецію
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30.09.2022 18:32 Ответить
Твоя уверенность в брехне говорит лишь о твоей необразованности, или как минимум нежелании искать информацию\делать выводы.

Турция \ Греция в НАТО: 1952;
Независимость Кипра: 1960;
Столкновения между турками и греками: 1967;
Переворот и введение турецких войск: 1974.

Специально для тебя сложил в хронологическом порядке.
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30.09.2022 19:37 Ответить
Кацап, ты снова забрехался. При чём тут независимость, столкновения и переворот? Вернись в начало и читай второй раз - территориальные претензии. Дата их начала - январь 1950 года, когда начались дебильные референдумы, подобные крымским.
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30.09.2022 22:26 Ответить
Территориальные претензии начались с организации Грецией государственного переворота, и вводом Турции туда войск.

Но тебе бесполезно что-то объяснять, тебе везде кацапы мерещатся. Знаешь почему Украину не возьмут никогда в НАТО ? Потому что там тоже кацапы =)

А теперь извини, но ты мне надоел, необразованный.
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30.09.2022 22:31 Ответить
дубль три для отрицательно одарённых кацапов - территориальные претензии начинаются с плебисцита, по русски - голосования за выход из статус-кво, который был до начала голосования.И да, переворот или претензии начинаются с референдума, а не с ввода войск или начала боевых действий. Свободен, прогульщик.
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30.09.2022 22:52 Ответить
Щось зараз хочеш сказати ?
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30.09.2022 17:54 Ответить
Що тобі заважало раніше подавати заявку в NATO?
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30.09.2022 17:55 Ответить
Напевно не було чітких сигналів від основних членів НАТО. Напевно на неофіційному рівні наше керівництво їх отримало. Побачимо що Столтенберг скаже.
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30.09.2022 18:10 Ответить
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30.09.2022 18:15 Ответить
Ага, особливо коли булочка відмовилася свого часу, відвідати саміт НАТО.
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30.09.2022 18:19 Ответить
А нічого він не сказав. Все те ж саме... Прикро.
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30.09.2022 19:42 Ответить
По факту він і не міг прямо сказати. Але і не заперечив.
Те ж саме і про США та Канаду
Побачимо як буде далі розвиватись цей процес.
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30.09.2022 20:39 Ответить
Що? Хотілось зустрітись з фуйлом, десь посередині, зжарити шашлику, заглянути йому в глаз...
Розмінувати Чонгар та їздити відпочивати в Крим.
Ватяне бидло й вибрало його для цього
Для цього згортались контакти з НАТО. Не було навіть представника від України, , Осел намагався сподобатись параші.
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30.09.2022 18:20 Ответить
100%, хоча і мало перечислив. Насправді, не перечислив нічого...За ВСЕ цьому убожеству має світити десь так 1000 довічних ув'язнень.
Слава ЗСУ!!!
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30.09.2022 18:41 Ответить
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30.09.2022 18:42 Ответить
Сьогодні о 19 годині послухаємо думку Столтенберга.
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30.09.2022 18:02 Ответить
Якісь ці заяви однобічні, аналогічні "закритому небу", Столтенберг від них тихо обсирається запевнюючи ху#ла, що НАТО не сторона конфлікту....
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30.09.2022 18:01 Ответить
Скільки ж тут грьобаних гівнюків-ботів, ви суки поливаєте брудом усіх, Притулу, Вакарчука...і т.д....Усіх, хто може зайняти місце вашого хазяїна. Мабуть він і платить вам. Ви нічим не відрізняєтесь від холопів-підхуйловників. Відробляєте суки. Навіть хороші новини для України для вас погані....Бо ви і є продажна погань. Ви тут тупо обливати усе зелене, коричневим шоколадом. Гидота. І це під час війни.
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30.09.2022 18:02 Ответить
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30.09.2022 18:04 Ответить
Зрадойоби, які п'ять років поливали гімном Пороха, висміювали кожен його крок, зараз закликають припинити чвари, бо не на часі Президента критикувати. Їх свого часу не зупинив ні Іловайськ, ні захоплення моряків у Керченській протоці - вони вили з кожного телевізора і соцмереж.
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30.09.2022 18:05 Ответить
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
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30.09.2022 18:16 Ответить
100%, а якщо б був президентом, - ніякий ***** не сунувся б. Це очевидно
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30.09.2022 18:43 Ответить
Вова, гарантию можем тебе дать только Мы... а Мы гарантируем победу... только вот цена этой победы????
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30.09.2022 18:03 Ответить
Щось той безпековий договір дуже ****** на мінськ-3.
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30.09.2022 18:05 Ответить
Ю.Каракай.
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30.09.2022 18:10 Ответить
Всраті зеленчуки Вас заспамили...
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30.09.2022 18:41 Ответить
Все верно, только никто таких гарантий безопасности по отдельности не даст. Есть коллективная система безопасности и это НАТО, все остальное фантазии
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30.09.2022 18:19 Ответить
Захід готовий на безпрецедентні кроки - навіть не уявляю, які бонуси для України в цій ситуації міг би заробити Порошенко. Натомість маємо Зе, який без кінця звинувачує, жаліється, покриває рейдерство Коломойського і просить не вводити санкції для Абрамовича (гаманця Путіна).
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30.09.2022 18:20 Ответить
ну шо, Вова,

"Армія, Мова, Віра"
йес ЄС (партія Пороха) та НАТО ?
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30.09.2022 18:24 Ответить
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30.09.2022 18:32 Ответить
Запам'ятайте раз і назавжди. Єдина мета, з якої росія хоче не допустити вступу України в НАТО - це бажання рано чи пізно (чим швидше - тим краще) окупувати Україну, і зробити частиною росії. Це все.
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30.09.2022 18:26 Ответить
А якжеж! Канєшна! Без варіантів! Ось Вам - Чергова глибока стурбованість....
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30.09.2022 18:27 Ответить
Против будут Венгрия Германия и Италия
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30.09.2022 18:27 Ответить
Скорее всего, уже все обговорено. И не полезет орбан против США.
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30.09.2022 18:32 Ответить
бвахахаха. "ну нє можєт жє Зєлєнскій просто піарітся на камєру"
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01.10.2022 01:41 Ответить
Крупнейшая геополитическая катастрофа 20 и 21 века для путлера...,это успешная и богатая Украина...♥️🖤👍🔱 Слава ЗСУ 💪💪💪🇺🇦🇺🇸
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30.09.2022 18:32 Ответить
Я правильно розумію, що Зеленський сподівається отримати ключові переваги НАТО, не будучи навіть кандидатом на вступ і без жодних зобов'язань? Це ще при тому, що НАТО одразу дали зрозуміти, що не хочуть виходу цієї війни за межі України і не хочуть брати в ній участь.

Загалом ситуація нагадує нещодавню заявку на вступ до ЄС. Вислухали які ми молодці і як нас всі підтримують, та запропонували повернутись до цього питання через кілька (десятків?) років. Виглядає як просто спроба беребити негатив від анексії.
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30.09.2022 18:37 Ответить
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30.09.2022 18:38 Ответить
перекуём асфальт на нептуны и громы... да, потерпевший zупермен-аниматор ..(
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30.09.2022 19:03 Ответить
На Прямому - прямий репортаж з пресухи Столтенберга. Прямо зараз.
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30.09.2022 19:03 Ответить
ЄС тягне зі зброєю, з санкціями...так! Але насправді нам НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН. У всьому винний український НЕВДЯЧНИЙ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИЙ, БЕЗХРЕБЕТНИЙ, БАВОВНЯНИЙ, ІНФАНТИЛЬНИЙ І НАХАЛЯВНИЙ український народ. Я маю на увазі 73 % , які проголосували за Клоуна, яке завжди було і є промоскальською, совковою скотинякою. Людина може змінитись, але не з 23го на 24е. Тимпаче, що змінилась тільки реторика. Сволота не провела жодного дня, щоб не нагадити Україні, починаючи з неконституційних рішень, кумовства у всіх прошарках, і закінчуючи закриттям проукраїнських каналів і дескридетаційними заявами на міжнародному рівні, що: "Ось ЄС І Штати не дають зброї", коли ти, - ***** зробила все щоб Україну взяли без руковиць! Але щось вийшло не так....Тому якщо ця нав..лоч робить щось правильне для України, то це ЛИШЕ з-за страху перед суспільством.
Слава ЗСУ і волонтерам!!!
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30.09.2022 19:06 Ответить
Столтенберг: НАТО такі гарантії надає. Столтенберг жодним чином, жодним натяком не відмовляє Україні з прийомом в НАТО.
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30.09.2022 19:07 Ответить
Але і не каже про вступ України. І ніякої спецпроцедури швидкого вступу.
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30.09.2022 19:26 Ответить
Що його уповноважили говорити - те й говорить. Хто знає що там на внутрішній кухні обговорюють.
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30.09.2022 20:43 Ответить
Це просто фантазії. Хоч би вдалося знайти оборонний договір лише з однією країною - США (чи Британією), то було неймовірним успіхом. Домовлятись з 30-ма, серед яких є явні антипатики України, - нереально.
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30.09.2022 20:17 Ответить
Зеля послам 7-рки та послам НАТО неодноразово фіги з двох рук крутив, коли вони просили призначити керівника антикорупційної прокуратури. А зараз гарантії від них просить. Гарантії Московії йому вже не треба?
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30.09.2022 21:12 Ответить
 
 