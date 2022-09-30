Зеленский просит предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы понимаем, что это (вступление Украины в НАТО) требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Европы и Украины согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам", - отметил глава государства в обращении в пятницу.
"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы гарантировать ее, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Дорога в України до свободи буде довгою. А ось якою буде агонія Росії, не знає ніхто. Або блискавичною, або розтягнутою на десятиліття
Кого було приймати у 2008 році?
Країну з розваленою, а по суті, з неіснуючою армією.
Не забувайте, що НАТО це і політичний, і оборонний союз. І якщо для політичного союзу вистачить гасел та заяв, то для союзу оборонного треба пред'явити свою армію. А її тоді Україна не мала.
І ще одне.
Країни Центральної Європи, на кшталт Румунії, Албанії, Угорщини, були прийняті в НАТО лише виходячи зі свого географічного розташування. А Україна країна у Східній Європі та входження до НАТО їй треба обґрунтувати. От і вважатимемо, що у 2022 році цю ідею вона цілком обґрунтувала
Країну з розваленою, а по суті, з неіснуючою армією..."
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А в усіх тих "німеччин" хіба якісь взірцеві армії? Вони сподіваються лише на техаських рейнджерів. Згадайте, який лямент піднявся в Німеччині, коли Трамп пригрозив їм тим, що забере своє військо з Німеччини та вимагав від німців виконувати Статут НАТО щодо військових видатків. Я припускаю, що всі армії всіх країн НАТО в Європі були не кращими за українську в 2008р. За винятком Великої Британії та Польщі, звісно. А також країн Балтії, але їх лише за рішучістю до опору росії.
Різниця хіба що в тому, що в 2008 з росією не хотіли "сваритись", а зараз не хочуть "воювать".
Поэтому либо НАТО придется поменять свой устав, что вряд ли. Либо Украине придется распрощаться с референдумнутыми территориями в обмен на эти бусы.
Войну это конечно же прекратит и даже даст Киеву и оставшейся стране гарантии безопасности, но де-факто это будет означать полгода бесполезных разрушений и десятки тысяч смертей\страданий.
Хотя на примере Финляндии со Швецией и султана - не всё так гладко как хотелось бы.
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Это брехня, высосанная из пальца. Греция имеет территориальные претензии к Турции, тем не менее Турцию приняли в НАТО.
Турция \ Греция в НАТО: 1952;
Независимость Кипра: 1960;
Столкновения между турками и греками: 1967;
Переворот и введение турецких войск: 1974.
Специально для тебя сложил в хронологическом порядке.
Но тебе бесполезно что-то объяснять, тебе везде кацапы мерещатся. Знаешь почему Украину не возьмут никогда в НАТО ? Потому что там тоже кацапы =)
А теперь извини, но ты мне надоел, необразованный.
Те ж саме і про США та Канаду
Побачимо як буде далі розвиватись цей процес.
Розмінувати Чонгар та їздити відпочивати в Крим.
Ватяне бидло й вибрало його для цього
Для цього згортались контакти з НАТО. Не було навіть представника від України, , Осел намагався сподобатись параші.
Слава ЗСУ!!!
"Армія, Мова, Віра"
йес ЄС (партія Пороха) та НАТО ?
Загалом ситуація нагадує нещодавню заявку на вступ до ЄС. Вислухали які ми молодці і як нас всі підтримують, та запропонували повернутись до цього питання через кілька (десятків?) років. Виглядає як просто спроба беребити негатив від анексії.
Слава ЗСУ і волонтерам!!!