УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7384 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 335 82
безпека (655) війна (56332) Зеленський (17420) НАТО (5120) членство в НАТО (1407) гарантія (132)

Зеленський просить надати Україні гарантії безпеки до її вступу в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рнбо,зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми розуміємо, що це (вступ України до НАТО) потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для Європи та України згідно з Київським безпековим договором, що розроблений і представлений нашим партнерам", – зазначив глава держави у зверненні в п’ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, - Зеленський. ВIДЕО

"Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб гарантувати її, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО", – додав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
30.09.2022 історичний день. Сьогодні Україна розпочала своє входження до Європи та НАТО, і сьогодні ж росія розпочала зворотний відлік до свого обнулення як країни, як держави, як народу. Туди їй дорога.
Дорога в України до свободи буде довгою. А ось якою буде агонія Росії, не знає ніхто. Або блискавичною, або розтягнутою на десятиліття
показати весь коментар
30.09.2022 17:49
+24
показати весь коментар
30.09.2022 18:15
+18
Щось зараз хочеш сказати ?
показати весь коментар
30.09.2022 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
30.09.2022 історичний день. Сьогодні Україна розпочала своє входження до Європи та НАТО, і сьогодні ж росія розпочала зворотний відлік до свого обнулення як країни, як держави, як народу. Туди їй дорога.
Дорога в України до свободи буде довгою. А ось якою буде агонія Росії, не знає ніхто. Або блискавичною, або розтягнутою на десятиліття
показати весь коментар
30.09.2022 17:49 Відповісти
заявку в НАТО подали в 2008, але ок.
показати весь коментар
30.09.2022 18:19 Відповісти
Ви не розумієте, тепер ми будемо чекати за прискореною процедурою )
показати весь коментар
30.09.2022 18:29 Відповісти
Україна-2008 та Україна-2022 - це дві різні України.
Кого було приймати у 2008 році?
Країну з розваленою, а по суті, з неіснуючою армією.
Не забувайте, що НАТО це і політичний, і оборонний союз. І якщо для політичного союзу вистачить гасел та заяв, то для союзу оборонного треба пред'явити свою армію. А її тоді Україна не мала.
І ще одне.
Країни Центральної Європи, на кшталт Румунії, Албанії, Угорщини, були прийняті в НАТО лише виходячи зі свого географічного розташування. А Україна країна у Східній Європі та входження до НАТО їй треба обґрунтувати. От і вважатимемо, що у 2022 році цю ідею вона цілком обґрунтувала
показати весь коментар
30.09.2022 18:35 Відповісти
Тат, але не впевнений, що для політичної частини вистачить тільки гасел і заяв.
показати весь коментар
30.09.2022 18:54 Відповісти
"...Кого було приймати у 2008 році?
Країну з розваленою, а по суті, з неіснуючою армією..."
===============================================
А в усіх тих "німеччин" хіба якісь взірцеві армії? Вони сподіваються лише на техаських рейнджерів. Згадайте, який лямент піднявся в Німеччині, коли Трамп пригрозив їм тим, що забере своє військо з Німеччини та вимагав від німців виконувати Статут НАТО щодо військових видатків. Я припускаю, що всі армії всіх країн НАТО в Європі були не кращими за українську в 2008р. За винятком Великої Британії та Польщі, звісно. А також країн Балтії, але їх лише за рішучістю до опору росії.
показати весь коментар
30.09.2022 19:07 Відповісти
А різниця? Україну і зараз не приймуть. При чому з абсолютно тих же самих причин, тільки в профіль - росія. (і корупція)

Різниця хіба що в тому, що в 2008 з росією не хотіли "сваритись", а зараз не хочуть "воювать".
показати весь коментар
30.09.2022 19:10 Відповісти
І черговий пшик від Столтенберга щойно це підтвердив...
показати весь коментар
30.09.2022 19:39 Відповісти
Треба було подати заявку на вступ в НАТО ще в 19 році, тоді і війни не було б
показати весь коментар
30.09.2022 17:50 Відповісти
Багато чого треба було. Але працюємо зараз.
показати весь коментар
30.09.2022 17:52 Відповісти
ну да, а подати заявку в 19-му році було не на часі...чому все (!) українці вигризають кров'ю? безвіз, кандидатство в єс, нато
показати весь коментар
30.09.2022 17:56 Відповісти
Сцуки зелена плэсэнь. Все з під палки....
показати весь коментар
30.09.2022 18:36 Відповісти
Ви при своєму розумі? В 2019 війна вже була як 5 років.
показати весь коментар
30.09.2022 19:12 Відповісти
Зеледент, прочитай наконец-то устав НАТО и прописанный в нем порядок приема новых стран-членов. Это ты такой тупой или твой российский куратор Дермак заставляет делать такие дебильные заявления? Типа, ну для уровня зелени: "Пустите меня в этот клуб, а если я не соответствубю вашему дресс-коду, то предлагаю его переделать под мои предложения (например футболка и шорты на все официальных мероприятиях и только для меня!!!)
показати весь коментар
30.09.2022 17:53 Відповісти
А что не так с порядком приёма в Украине?
показати весь коментар
30.09.2022 17:57 Відповісти
Прочитай устав НАТО для начала, устал уже додикам, не умеющим гуглом пользоваться, очевидные вещи.
показати весь коментар
30.09.2022 17:58 Відповісти
Он имеет в виду, что НАТО не принимает страны с территориальными претензиями других стран.
Поэтому либо НАТО придется поменять свой устав, что вряд ли. Либо Украине придется распрощаться с референдумнутыми территориями в обмен на эти бусы.

Войну это конечно же прекратит и даже даст Киеву и оставшейся стране гарантии безопасности, но де-факто это будет означать полгода бесполезных разрушений и десятки тысяч смертей\страданий.
показати весь коментар
30.09.2022 18:04 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 18:08 Відповісти
Будем надеяться.

Хотя на примере Финляндии со Швецией и султана - не всё так гладко как хотелось бы.
показати весь коментар
30.09.2022 19:39 Відповісти
Думаю, що все таки перешкодою є і те і інше. Лукавить Байден...
показати весь коментар
30.09.2022 19:41 Відповісти
что НАТО не принимает страны с территориальными претензиями других стран
===
Это брехня, высосанная из пальца. Греция имеет территориальные претензии к Турции, тем не менее Турцию приняли в НАТО.
показати весь коментар
30.09.2022 18:22 Відповісти
і Грецію
показати весь коментар
30.09.2022 18:32 Відповісти
Твоя уверенность в брехне говорит лишь о твоей необразованности, или как минимум нежелании искать информацию\делать выводы.

Турция \ Греция в НАТО: 1952;
Независимость Кипра: 1960;
Столкновения между турками и греками: 1967;
Переворот и введение турецких войск: 1974.

Специально для тебя сложил в хронологическом порядке.
показати весь коментар
30.09.2022 19:37 Відповісти
Кацап, ты снова забрехался. При чём тут независимость, столкновения и переворот? Вернись в начало и читай второй раз - территориальные претензии. Дата их начала - январь 1950 года, когда начались дебильные референдумы, подобные крымским.
показати весь коментар
30.09.2022 22:26 Відповісти
Территориальные претензии начались с организации Грецией государственного переворота, и вводом Турции туда войск.

Но тебе бесполезно что-то объяснять, тебе везде кацапы мерещатся. Знаешь почему Украину не возьмут никогда в НАТО ? Потому что там тоже кацапы =)

А теперь извини, но ты мне надоел, необразованный.
показати весь коментар
30.09.2022 22:31 Відповісти
дубль три для отрицательно одарённых кацапов - территориальные претензии начинаются с плебисцита, по русски - голосования за выход из статус-кво, который был до начала голосования.И да, переворот или претензии начинаются с референдума, а не с ввода войск или начала боевых действий. Свободен, прогульщик.
показати весь коментар
30.09.2022 22:52 Відповісти
Щось зараз хочеш сказати ?
показати весь коментар
30.09.2022 17:54 Відповісти
Що тобі заважало раніше подавати заявку в NATO?
показати весь коментар
30.09.2022 17:55 Відповісти
Напевно не було чітких сигналів від основних членів НАТО. Напевно на неофіційному рівні наше керівництво їх отримало. Побачимо що Столтенберг скаже.
показати весь коментар
30.09.2022 18:10 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 18:15 Відповісти
Ага, особливо коли булочка відмовилася свого часу, відвідати саміт НАТО.
показати весь коментар
30.09.2022 18:19 Відповісти
А нічого він не сказав. Все те ж саме... Прикро.
показати весь коментар
30.09.2022 19:42 Відповісти
По факту він і не міг прямо сказати. Але і не заперечив.
Те ж саме і про США та Канаду
Побачимо як буде далі розвиватись цей процес.
показати весь коментар
30.09.2022 20:39 Відповісти
Що? Хотілось зустрітись з фуйлом, десь посередині, зжарити шашлику, заглянути йому в глаз...
Розмінувати Чонгар та їздити відпочивати в Крим.
Ватяне бидло й вибрало його для цього
Для цього згортались контакти з НАТО. Не було навіть представника від України, , Осел намагався сподобатись параші.
показати весь коментар
30.09.2022 18:20 Відповісти
100%, хоча і мало перечислив. Насправді, не перечислив нічого...За ВСЕ цьому убожеству має світити десь так 1000 довічних ув'язнень.
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.09.2022 18:41 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 18:42 Відповісти
Сьогодні о 19 годині послухаємо думку Столтенберга.
показати весь коментар
30.09.2022 18:02 Відповісти
Якісь ці заяви однобічні, аналогічні "закритому небу", Столтенберг від них тихо обсирається запевнюючи ху#ла, що НАТО не сторона конфлікту....
показати весь коментар
30.09.2022 18:01 Відповісти
Скільки ж тут грьобаних гівнюків-ботів, ви суки поливаєте брудом усіх, Притулу, Вакарчука...і т.д....Усіх, хто може зайняти місце вашого хазяїна. Мабуть він і платить вам. Ви нічим не відрізняєтесь від холопів-підхуйловників. Відробляєте суки. Навіть хороші новини для України для вас погані....Бо ви і є продажна погань. Ви тут тупо обливати усе зелене, коричневим шоколадом. Гидота. І це під час війни.
показати весь коментар
30.09.2022 18:02 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 18:04 Відповісти
Зрадойоби, які п'ять років поливали гімном Пороха, висміювали кожен його крок, зараз закликають припинити чвари, бо не на часі Президента критикувати. Їх свого часу не зупинив ні Іловайськ, ні захоплення моряків у Керченській протоці - вони вили з кожного телевізора і соцмереж.
показати весь коментар
30.09.2022 18:05 Відповісти
У 2022-му несподівано з'ясувалось, що за п'ять років Порошенко створив кращу армію Європи.
показати весь коментар
30.09.2022 18:16 Відповісти
100%, а якщо б був президентом, - ніякий ***** не сунувся б. Це очевидно
показати весь коментар
30.09.2022 18:43 Відповісти
Вова, гарантию можем тебе дать только Мы... а Мы гарантируем победу... только вот цена этой победы????
показати весь коментар
30.09.2022 18:03 Відповісти
Щось той безпековий договір дуже ****** на мінськ-3.
показати весь коментар
30.09.2022 18:05 Відповісти
Ю.Каракай.
показати весь коментар
30.09.2022 18:10 Відповісти
Всраті зеленчуки Вас заспамили...
показати весь коментар
30.09.2022 18:41 Відповісти
Все верно, только никто таких гарантий безопасности по отдельности не даст. Есть коллективная система безопасности и это НАТО, все остальное фантазии
показати весь коментар
30.09.2022 18:19 Відповісти
Захід готовий на безпрецедентні кроки - навіть не уявляю, які бонуси для України в цій ситуації міг би заробити Порошенко. Натомість маємо Зе, який без кінця звинувачує, жаліється, покриває рейдерство Коломойського і просить не вводити санкції для Абрамовича (гаманця Путіна).
показати весь коментар
30.09.2022 18:20 Відповісти
ну шо, Вова,

"Армія, Мова, Віра"
йес ЄС (партія Пороха) та НАТО ?
показати весь коментар
30.09.2022 18:24 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 18:32 Відповісти
Запам'ятайте раз і назавжди. Єдина мета, з якої росія хоче не допустити вступу України в НАТО - це бажання рано чи пізно (чим швидше - тим краще) окупувати Україну, і зробити частиною росії. Це все.
показати весь коментар
30.09.2022 18:26 Відповісти
А якжеж! Канєшна! Без варіантів! Ось Вам - Чергова глибока стурбованість....
показати весь коментар
30.09.2022 18:27 Відповісти
Против будут Венгрия Германия и Италия
показати весь коментар
30.09.2022 18:27 Відповісти
Скорее всего, уже все обговорено. И не полезет орбан против США.
показати весь коментар
30.09.2022 18:32 Відповісти
бвахахаха. "ну нє можєт жє Зєлєнскій просто піарітся на камєру"
показати весь коментар
01.10.2022 01:41 Відповісти
Крупнейшая геополитическая катастрофа 20 и 21 века для путлера...,это успешная и богатая Украина...♥️🖤👍🔱 Слава ЗСУ 💪💪💪🇺🇦🇺🇸
показати весь коментар
30.09.2022 18:32 Відповісти
Я правильно розумію, що Зеленський сподівається отримати ключові переваги НАТО, не будучи навіть кандидатом на вступ і без жодних зобов'язань? Це ще при тому, що НАТО одразу дали зрозуміти, що не хочуть виходу цієї війни за межі України і не хочуть брати в ній участь.

Загалом ситуація нагадує нещодавню заявку на вступ до ЄС. Вислухали які ми молодці і як нас всі підтримують, та запропонували повернутись до цього питання через кілька (десятків?) років. Виглядає як просто спроба беребити негатив від анексії.
показати весь коментар
30.09.2022 18:37 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 18:38 Відповісти
перекуём асфальт на нептуны и громы... да, потерпевший zупермен-аниматор ..(
показати весь коментар
30.09.2022 19:03 Відповісти
На Прямому - прямий репортаж з пресухи Столтенберга. Прямо зараз.
показати весь коментар
30.09.2022 19:03 Відповісти
ЄС тягне зі зброєю, з санкціями...так! Але насправді нам НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН. У всьому винний український НЕВДЯЧНИЙ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИЙ, БЕЗХРЕБЕТНИЙ, БАВОВНЯНИЙ, ІНФАНТИЛЬНИЙ І НАХАЛЯВНИЙ український народ. Я маю на увазі 73 % , які проголосували за Клоуна, яке завжди було і є промоскальською, совковою скотинякою. Людина може змінитись, але не з 23го на 24е. Тимпаче, що змінилась тільки реторика. Сволота не провела жодного дня, щоб не нагадити Україні, починаючи з неконституційних рішень, кумовства у всіх прошарках, і закінчуючи закриттям проукраїнських каналів і дескридетаційними заявами на міжнародному рівні, що: "Ось ЄС І Штати не дають зброї", коли ти, - ***** зробила все щоб Україну взяли без руковиць! Але щось вийшло не так....Тому якщо ця нав..лоч робить щось правильне для України, то це ЛИШЕ з-за страху перед суспільством.
Слава ЗСУ і волонтерам!!!
показати весь коментар
30.09.2022 19:06 Відповісти
Столтенберг: НАТО такі гарантії надає. Столтенберг жодним чином, жодним натяком не відмовляє Україні з прийомом в НАТО.
показати весь коментар
30.09.2022 19:07 Відповісти
Але і не каже про вступ України. І ніякої спецпроцедури швидкого вступу.
показати весь коментар
30.09.2022 19:26 Відповісти
Що його уповноважили говорити - те й говорить. Хто знає що там на внутрішній кухні обговорюють.
показати весь коментар
30.09.2022 20:43 Відповісти
Це просто фантазії. Хоч би вдалося знайти оборонний договір лише з однією країною - США (чи Британією), то було неймовірним успіхом. Домовлятись з 30-ма, серед яких є явні антипатики України, - нереально.
показати весь коментар
30.09.2022 20:17 Відповісти
Зеля послам 7-рки та послам НАТО неодноразово фіги з двох рук крутив, коли вони просили призначити керівника антикорупційної прокуратури. А зараз гарантії від них просить. Гарантії Московії йому вже не треба?
показати весь коментар
30.09.2022 21:12 Відповісти
 
 