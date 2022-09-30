Зеленський просить надати Україні гарантії безпеки до її вступу в НАТО

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми розуміємо, що це (вступ України до НАТО) потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для Європи та України згідно з Київським безпековим договором, що розроблений і представлений нашим партнерам", – зазначив глава держави у зверненні в п’ятницю.

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"Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб гарантувати її, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО", – додав він.