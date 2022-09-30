Кулеба назвав сім елементів, необхідних для гарантування колективної безпеки України
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав сім елементів, які необхідні для гарантування колективної безпеки України.
Відповідний допис у фейсбуці глава МЗС зробив за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні гарантувати колективну безпеку України та євроатлантичного простору можна, лише забезпечивши дію семи елементів", - наголосив Кулеба.
Перший елемент - це розширення міжнародної коаліції на підтримку України. "На це працює інтенсивна дипломатія останніх тижнів, включно з десятками переговорів президента та активною роботою української делегації на Генасамблеї ООН, де ми зосередили свою увагу на залученні, насамперед, країн Азії, Африки та Латинської Америки", - заявив Кулеба.
Другий елемент - це збільшення постачання зброї до України, зняття усіх політичних перепон для всіх типів та обсягів зброї для українського війська. "Ми зробимо все, щоб після цієї спроби анексії Україна отримала ще більше зброї", - наголосив Кулеба.
Третій елемент - суттєве підвищення санкцій проти Росії у секторах енергетики, фінансів, атомної енергетики та інших.
Четвертий - вступ України в НАТО та ЄС.
"Членство України в НАТО давно назріло і перезріло. Україна вже є невід’ємною складовою євроатлантичної безпеки. Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якого за цих нових обставин не потребує надання ПДЧ і дозволяє нашим партнерам обнулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року", - наголошує Кулеба.
П'ятий елемент - це Київський безпековий договір як гарантія безпеки для України на шляху до українського членства в НАТО.
Шостий - Київський безпековий договір як модель безпеки для всіх країн, які не є учасниками колективних договорів безпеки або поки не мають гарантій безпеки від третіх країн.
І сьомий елемент - активна протидія інших країн євроатлантичного простору російським військовим та гібридним загрозам, а також впровадження ними ефективної стратегії ядерного стримування Росії.
"Перемога України - це і є безпека усього євроатлантичного простору. Альтернативи цьому немає", - наголосив Кулеба.
"І наш сигнал усьому світові та державі-агресору сьогодні: намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на землі. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти нашу землю і свій народ, відновлюючи нашу територіальну цілісність", - підсумував глава МЗС.
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Йенся хоть витиевато, но признал что гарантий безопасности Украине не будет, просто помогут продержаться чуть подольше.
Vitaliy Sidorov
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Реєстрація: 29.09.2022
бо заходу, вигодувавши ***** і дочекавшись, коли воно заковтне розповіді про "без України імперії не можливо", нападе на Україну - це вигідно! ***** зосередженний на нас і залишає захід в спокої на десятиріччя! для заходу тут головне, що конфлікт не згаснув
тому будуть дратувати ***** промовами про "відкриті двері"
а нашим шановним партнерам (з усіх боків) цього не потрібно!
для нас виділили задачу духопелити "другу" (з кінця) армію світу
Всё на самом деле иначе. Украина - не член НАТО, потому вся поддержка от НАТО - это балансирование между желанием помочь невинной жертве агрессии вооружённого гопника и нежеланием, чтобы гопник переключился на них. А гопник уже порядком обнаглел и в открытую грозит применением ЯО. Простые граждане Украины уверены, что гопник не ударит ЯО по НАТО, а простым гражданам НАТО, у которых в жизни всё хорошо и стабильно, проверять это совсем не хочется, а Байдену с Шольцем не хочется, чтобы о них потом говорили, что из-за них началась третья мировая война с миллионами жертв, из-за их помощи стране, которая даже не в НАТО!
прийняття України в НАТО.
поляки вроді заявили , що якщо НАТО не вмешается серьезно у допомогу УКРАІНЕ, то вони самі зайдуть своїми військами допомагати Україні - ТРЕБА ПОСТАВИТИ РАШУ В СТОЙЛО за границами України
Принять в НАТО сразу всю Украину, включая оккупированные территории - значит, сразу вступить в войну с наглым плешивым гопником, сытые страны с высоким уровнем жизни этого не хотят, иначе бы давно уже сняли эмбарго на поставку новейших танков, истребителей и ATACMS.
Потому, как временный компромисс, можно было бы принять в НАТО полностью неоккупированные области, чтобы защитить от ударов свободную от кацапской армии территорию, а остальные области взять под крыло, когда ВСУ их полностью освободит, то есть, сделать то, что сделали кацапы с оккупированными территориями, только наоборот.
- Прийняття вільних территорій України в НАТО - завершить війну
- Надання всього спектру озброєння - припинить війну
- Повернення Україні ядерної зброї - припинить війну
- Участь країн НАТО з озброєнням - припинить війну
що обирає захід?
захід обирає безкінечне блєяннє на тему, що "двері відкриті" і бла бла бла
Да, 30 лет назад их предшественники вынудили нас отказаться от ЯО взамен на туалетную бумажку-меморандум. Но кто виноват нашей недальновидности? Ещё 12 лет назад на президентских выборах победил пророссийский дважды несудимый, а всего 3 года назад - "надо просто перестать стрелять". И ради страны-не члена НАТО они обязаны рисковать? Если отстраниться, посмотреть со стороны - их можно понять. Ради близкого человека можно полезть на нож, а ради просто прохожего? Вот потому ради членов НАТО они официально готовы "лезть на нож", а ради не членов НАТО - нет.
тут розмова йшла про те, що декларує захід і те що він робить!
бо якби захід дійсно і насправді хотів припинення війні - дії були б кардинально іншими!
все те що робить захід повинно відкрити нам очі і повинно, нарешті, прийти розуміння, що вони нам не друзі, не брати і не будь хто ще! у них є свої власні плани і розрахунки і виглядає все так, що вони хочуть щоб ця війна тривала роками до повного винищення що нас що кацапів - їм то похєр!
нам не повинно бути похєр, тому потрібно розробляти ВЛАСНУ ракєтну программу, яка зможе дістати крємль, їхті атомні станції, ТЕЦ тощо
Люди в НАТО смотрят и думают: "Эта страна не знает, чего хочет, позавчера они с Западом, вчера - с россией, а завтра они с кем будут? У нас уже есть венгрия, зачем нам ещё одна палка в колесе?"
Польша ни разу не сомневалась, с россией она хочет брататься или с Западом. Финляндия и Швеция все эти годы знали, что они - с Западом. А Украина, у которой в Крыму и ОРДЛО стоят российские солдаты и стреляют российскими снарядами, ещё буквально вчера - всего 3 года назад - вместо "воинственного" Порошенко с огромным отрывом выбрала "миротворца" Zеленского.
НАТО хочется рискнуть получить огромное количество жертв в своих мирных городах ради ТАКОЙ Украины? Это нам под кацапскими ракетами и снарядами хочется, чтобы они рискнули, потому что они нам почему-то "обязаны", а им не хочется, потому что большинство украинцев большую часть своей истории что-то не очень к ним стремились, смотрите на результаты всех президентских выборов и молитесь, чтобы НАТО нас не бросило, без помощи НАТО уже сегодня не осталось бы Украины.
Мабуть в ОПі зезидента вирішили що за СІМ(7!!!) років всі забули.
1. Старое оружие у них закончилось, а новое никто не даст.
2. НАТО - это США. Белый Дом в ближайшие 20 лет Украину в НАТО не видит.
А за это время, как сказал Насреддин, умрёт или падишах или ишак, или оба.