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Кулеба назвав сім елементів, необхідних для гарантування колективної безпеки України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав сім елементів, які необхідні для гарантування колективної безпеки України.

Відповідний допис у фейсбуці глава МЗС зробив за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гарантувати колективну безпеку України та євроатлантичного простору можна, лише забезпечивши дію семи елементів", - наголосив Кулеба.

Перший елемент - це розширення міжнародної коаліції на підтримку України. "На це працює інтенсивна дипломатія останніх тижнів, включно з десятками переговорів президента та активною роботою української делегації на Генасамблеї ООН, де ми зосередили свою увагу на залученні, насамперед, країн Азії, Африки та Латинської Америки", - заявив Кулеба.

Другий елемент - це збільшення постачання зброї до України, зняття усіх політичних перепон для всіх типів та обсягів зброї для українського війська. "Ми зробимо все, щоб після цієї спроби анексії Україна отримала ще більше зброї", - наголосив Кулеба.

Третій елемент - суттєве підвищення санкцій проти Росії у секторах енергетики, фінансів, атомної енергетики та інших.

Четвертий - вступ України в НАТО та ЄС.

"Членство України в НАТО давно назріло і перезріло. Україна вже є невід’ємною складовою євроатлантичної безпеки. Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якого за цих нових обставин не потребує надання ПДЧ і дозволяє нашим партнерам обнулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року", - наголошує Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нинішня позиція Китаю більш вигідна Україні, ніж Росії, - Кулеба

П'ятий елемент - це Київський безпековий договір як гарантія безпеки для України на шляху до українського членства в НАТО.

Шостий - Київський безпековий договір як модель безпеки для всіх країн, які не є учасниками колективних договорів безпеки або поки не мають гарантій безпеки від третіх країн.

І сьомий елемент - активна протидія інших країн євроатлантичного простору російським військовим та гібридним загрозам, а також впровадження ними ефективної стратегії ядерного стримування Росії.

"Перемога України - це і є безпека усього євроатлантичного простору. Альтернативи цьому немає", - наголосив Кулеба.

"І наш сигнал усьому світові та державі-агресору сьогодні: намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на землі. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти нашу землю і свій народ, відновлюючи нашу територіальну цілісність", - підсумував глава МЗС.

Також читайте: Ядерні погрози Путіна є актом відчаю, оскільки РФ програє війну, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
прибрати "єрмака"
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30.09.2022 20:10
+5
один...кратер *********** на месте московской области.
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30.09.2022 20:11
+4
Пока пройдем семь кругов ... Надо держаться , помогать друг другу и ВСУ . Скоро зима , вообще не печаль . Ничего , ху@ло не вечно .
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30.09.2022 20:12
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7 елемент..
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30.09.2022 20:08 Відповісти
прибрати "єрмака"
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30.09.2022 20:10 Відповісти
на відосіку ітак не було єрмака - прогрес
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30.09.2022 20:13 Відповісти
Може він все це знімав?
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30.09.2022 20:21 Відповісти
тоже варіант
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30.09.2022 20:24 Відповісти
усунути)
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30.09.2022 20:19 Відповісти
глубинная психология. 7-й президент? )
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30.09.2022 20:13 Відповісти
один...кратер *********** на месте московской области.
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30.09.2022 20:11 Відповісти
то мокшанські болота..згідно з істоорією)
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30.09.2022 20:22 Відповісти
вы за кратер наповненый водою?
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30.09.2022 21:55 Відповісти
замислилась, на чому мокшани плавати будуть..
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30.09.2022 22:06 Відповісти
изначально подводный народ..
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30.09.2022 22:08 Відповісти
локализовать на изначальных землях..и забыть
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30.09.2022 22:13 Відповісти
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30.09.2022 20:33 Відповісти
Злямзлив у Пороха.
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30.09.2022 20:11 Відповісти
та вже нехай
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30.09.2022 20:14 Відповісти
Багато хотєлок, от тільки навряд хтось просто так посеред війни захоче взяти на себе якісь зобов'язання. Перед такими заявами завжди треба радитись та узгоджувати позицію з союзниками, щоб хоча б хтось, хоч один відразу підтримав твою заяву, інакше це просто крик в пустоту та чергове приниження.
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30.09.2022 20:12 Відповісти
« стучитесь и Вам откроют» - не сложная истина
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30.09.2022 20:19 Відповісти
Пока пройдем семь кругов ... Надо держаться , помогать друг другу и ВСУ . Скоро зима , вообще не печаль . Ничего , ху@ло не вечно .
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30.09.2022 20:12 Відповісти
маю надію, замерзнуть....бо все що горить, випили
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30.09.2022 20:24 Відповісти
Дмитрик, не фантазируй.

Йенся хоть витиевато, но признал что гарантий безопасности Украине не будет, просто помогут продержаться чуть подольше.
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30.09.2022 20:12 Відповісти
А Вам , кацапе
Vitaliy Sidorov

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.09.2022
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30.09.2022 20:17 Відповісти
не заморочуйтесь - в спам падлюку і все
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30.09.2022 20:26 Відповісти
зелені або наївні або тупі! скоріше друге!
бо заходу, вигодувавши ***** і дочекавшись, коли воно заковтне розповіді про "без України імперії не можливо", нападе на Україну - це вигідно! ***** зосередженний на нас і залишає захід в спокої на десятиріччя! для заходу тут головне, що конфлікт не згаснув
тому будуть дратувати ***** промовами про "відкриті двері"
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30.09.2022 20:13 Відповісти
і перше і друге
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30.09.2022 20:25 Відповісти
перший і головний - Україна має мати на озброєнні атомну зброю
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30.09.2022 20:13 Відповісти
так це ж припинить конфлікт!
а нашим шановним партнерам (з усіх боків) цього не потрібно!
для нас виділили задачу духопелити "другу" (з кінця) армію світу
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30.09.2022 20:16 Відповісти
Вы невольно повторяете риторику ***́ла, что война якобы выгодна Западу, а там недалеко и до того, что это всё Запад развязал-спровоцировал.

Всё на самом деле иначе. Украина - не член НАТО, потому вся поддержка от НАТО - это балансирование между желанием помочь невинной жертве агрессии вооружённого гопника и нежеланием, чтобы гопник переключился на них. А гопник уже порядком обнаглел и в открытую грозит применением ЯО. Простые граждане Украины уверены, что гопник не ударит ЯО по НАТО, а простым гражданам НАТО, у которых в жизни всё хорошо и стабильно, проверять это совсем не хочется, а Байдену с Шольцем не хочется, чтобы о них потом говорили, что из-за них началась третья мировая война с миллионами жертв, из-за их помощи стране, которая даже не в НАТО!
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30.09.2022 20:41 Відповісти
Астанавитесь!… з заявами.)
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30.09.2022 20:15 Відповісти
Пункт 1
прийняття України в НАТО.

поляки вроді заявили , що якщо НАТО не вмешается серьезно у допомогу УКРАІНЕ, то вони самі зайдуть своїми військами допомагати Україні - ТРЕБА ПОСТАВИТИ РАШУ В СТОЙЛО за границами України
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30.09.2022 20:16 Відповісти
Читал, что Кипр из-за территориальных претензий других стран приняли в ЕС частично.
Принять в НАТО сразу всю Украину, включая оккупированные территории - значит, сразу вступить в войну с наглым плешивым гопником, сытые страны с высоким уровнем жизни этого не хотят, иначе бы давно уже сняли эмбарго на поставку новейших танков, истребителей и ATACMS.
Потому, как временный компромисс, можно было бы принять в НАТО полностью неоккупированные области, чтобы защитить от ударов свободную от кацапской армии территорию, а остальные области взять под крыло, когда ВСУ их полностью освободит, то есть, сделать то, что сделали кацапы с оккупированными территориями, только наоборот.
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30.09.2022 20:17 Відповісти
так,
- Прийняття вільних территорій України в НАТО - завершить війну
- Надання всього спектру озброєння - припинить війну
- Повернення Україні ядерної зброї - припинить війну
- Участь країн НАТО з озброєнням - припинить війну
що обирає захід?
захід обирає безкінечне блєяннє на тему, що "двері відкриті" і бла бла бла
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30.09.2022 20:20 Відповісти
Всё было бы так просто, не будь у ***́ла ядерного оружия. Тогда бы НАТО давно вмешалось, как в 1995 и 1999, Югославия же не могла несколькими ударами оружием массового поражения унести за раз жизни десятков, сотен тысяч и даже миллионов граждан стран НАТО. А кацапы могут. А страны НАТО не хотят проверять, плешивый - просто обнаглевший преступник, или он на всю голову чокнутый, проверять это и рисковать миллионами своих граждан ради страны, которая сравнительно недавно (что такое 10 лет?) вообще в НАТО не стремилась.

Да, 30 лет назад их предшественники вынудили нас отказаться от ЯО взамен на туалетную бумажку-меморандум. Но кто виноват нашей недальновидности? Ещё 12 лет назад на президентских выборах победил пророссийский дважды несудимый, а всего 3 года назад - "надо просто перестать стрелять". И ради страны-не члена НАТО они обязаны рисковать? Если отстраниться, посмотреть со стороны - их можно понять. Ради близкого человека можно полезть на нож, а ради просто прохожего? Вот потому ради членов НАТО они официально готовы "лезть на нож", а ради не членов НАТО - нет.
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30.09.2022 21:11 Відповісти
ви кажете очевидні речі!
тут розмова йшла про те, що декларує захід і те що він робить!
бо якби захід дійсно і насправді хотів припинення війні - дії були б кардинально іншими!

все те що робить захід повинно відкрити нам очі і повинно, нарешті, прийти розуміння, що вони нам не друзі, не брати і не будь хто ще! у них є свої власні плани і розрахунки і виглядає все так, що вони хочуть щоб ця війна тривала роками до повного винищення що нас що кацапів - їм то похєр!

нам не повинно бути похєр, тому потрібно розробляти ВЛАСНУ ракєтну программу, яка зможе дістати крємль, їхті атомні станції, ТЕЦ тощо
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30.09.2022 21:16 Відповісти
Чтобы Запад действовал ради нас кардинально иначе, нужно было после обретения независимости выбрать путь на Запад и придерживаться его. Тогда бы Украина вместе с Польшей ещё в 2004 стала членом НАТО и мы бы в 2022 спокойно ездили в украинский Крым на море и в украинский Донецк на футбол. А вместо этого что? Вместо Чорновола выбрали совка и ещё одного совка. Националистов боялись, чёртовы идиоты. А Симоненко сколько набирал на выборах президента, которые Кучма выигрывал? А кто на опросах высказывался против членства в НАТО? А кто выбрал януковича в 2010? А кто выбрал Владимира "надо перестать стрелять" Zеленского в 2019?

Люди в НАТО смотрят и думают: "Эта страна не знает, чего хочет, позавчера они с Западом, вчера - с россией, а завтра они с кем будут? У нас уже есть венгрия, зачем нам ещё одна палка в колесе?"
Польша ни разу не сомневалась, с россией она хочет брататься или с Западом. Финляндия и Швеция все эти годы знали, что они - с Западом. А Украина, у которой в Крыму и ОРДЛО стоят российские солдаты и стреляют российскими снарядами, ещё буквально вчера - всего 3 года назад - вместо "воинственного" Порошенко с огромным отрывом выбрала "миротворца" Zеленского.

НАТО хочется рискнуть получить огромное количество жертв в своих мирных городах ради ТАКОЙ Украины? Это нам под кацапскими ракетами и снарядами хочется, чтобы они рискнули, потому что они нам почему-то "обязаны", а им не хочется, потому что большинство украинцев большую часть своей истории что-то не очень к ним стремились, смотрите на результаты всех президентских выборов и молитесь, чтобы НАТО нас не бросило, без помощи НАТО уже сегодня не осталось бы Украины.
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04.10.2022 22:26 Відповісти
всі ці елементи це елементарно.
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30.09.2022 20:25 Відповісти
блін, а я називав 6 елементів
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30.09.2022 20:35 Відповісти
Кулеба цитує Порошенко 2015 року!
Мабуть в ОПі зезидента вирішили що за СІМ(7!!!) років всі забули.
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30.09.2022 20:44 Відповісти
Яка маячня! Це як заразна хвороба! Першим був Зеля!
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30.09.2022 21:32 Відповісти
та да...потом свет и тьма...
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30.09.2022 21:41 Відповісти
А що сталося? Ще не дуже давно розповідали ЄС не треба позаблоковий статус МВФ не потрібно Так що трапилось так розвернуло іКулебу і оп і преЗедент?
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30.09.2022 21:39 Відповісти
Практически ни один из пунктов запад не будет выполнять.
1. Старое оружие у них закончилось, а новое никто не даст.
2. НАТО - это США. Белый Дом в ближайшие 20 лет Украину в НАТО не видит.
А за это время, как сказал Насреддин, умрёт или падишах или ишак, или оба.
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01.10.2022 00:16 Відповісти
6-отобрать у рашки слово рос...В бассейне р.Рось живёт народ рос.это мы,под Киевом Рось!!!кулемы,вы читаете всемир.истор.??? https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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01.10.2022 12:43 Відповісти
 
 