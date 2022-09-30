Угроза для НАТО возрастет, если Путин выиграет войну против Украины, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цена войны России против Украины для Альянса вырастет, если НАТО сейчас не поддержит Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

У Столтенберга спросили его мнение относительно того, что успехи Украины в войне толкают российского диктатора Владимира Путина к более жестоким действиям.

"Это ничего не меняет. Не меняет того, что мы должны сделать, а мы должны защитить Украину. Если мы дадим возможность Путину выиграть в Украине, это будет катастрофически для Украины, она просто исчезнет, но это и неописуемая угроза для нас", – ответил генсек НАТО.

По его словам, если НАТО "будет сидеть сложа руки, то это больший риск, чем когда мы будем предпринимать определенные действия".

"Опасность подстерегает всех нас. Да, мы столкнулись с чрезвычайно опасной угрозой в Украине, но не спрашивайте нас, станет ли эта война еще более опасной в случае, если Путин выиграет, потому что риски увеличиваются для всех нас. Поэтому мы готовы платить цену, поддерживая Украину. Потому что если мы не поддержим Украину, эта цена вырастет", – сказал Столтенберг.

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