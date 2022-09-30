Угроза для НАТО возрастет, если Путин выиграет войну против Украины, – Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цена войны России против Украины для Альянса вырастет, если НАТО сейчас не поддержит Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
У Столтенберга спросили его мнение относительно того, что успехи Украины в войне толкают российского диктатора Владимира Путина к более жестоким действиям.
"Это ничего не меняет. Не меняет того, что мы должны сделать, а мы должны защитить Украину. Если мы дадим возможность Путину выиграть в Украине, это будет катастрофически для Украины, она просто исчезнет, но это и неописуемая угроза для нас", – ответил генсек НАТО.
По его словам, если НАТО "будет сидеть сложа руки, то это больший риск, чем когда мы будем предпринимать определенные действия".
"Опасность подстерегает всех нас. Да, мы столкнулись с чрезвычайно опасной угрозой в Украине, но не спрашивайте нас, станет ли эта война еще более опасной в случае, если Путин выиграет, потому что риски увеличиваются для всех нас. Поэтому мы готовы платить цену, поддерживая Украину. Потому что если мы не поддержим Украину, эта цена вырастет", – сказал Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Навіть він вже вкурсі...
наче, кацапи не волають на кожному кроці, що вони вже третій місяць воюють саме з НАТ
Вдень тривога була десь з півгодини. Мабуть збили щось.
это все, что нужно знать о Deutsch Welle........
Видно за планом вони і на1997 рік за вимогою ***** можуть повернутися, нічого страшного.
може ще тоді варто було путіна уконтрапупіть ?
@YashinNatalia
·
10 ч
Для спасения гарнизона, окруженного в Лимане, рашисты бросили на прорыв десантников Северного флота.
И что теперь? Лежат десантники, отдыхают в осеннем лесу Украины.
Всі зрозуміли що момент істини настав. І це добре для України.
Все - ніяких "дипломатичних - задобрювально - зберегти рожу пуйлу - не допустити 3-ї світової" розмов.
Або ти на стороні пУтлера (ZVа) і йдеш йому на поклін, або ти воїн світла (ДОБРА) і захищаєш ВІЛЬНИЙ СВІТ. І бальшість розумних політиків-людей це зрозуміли. Що ми і почули з вуст пана Столтенберга.
ЖРЕБІЙ КИНУТО!
Наконец то сказал правильные слова.
***** поэтому и держит конфликт, чтобы Украине было не до НАТО, а НАТО побаивалось взять страну с конфликтом.
https://twitter.com/i/status/1575895506831564808
Vieta
@Lizvetoczka
·
7 ч
Колонна российских танков, которая шла на помощь группировке в Лиман, встретила по пути засаду спецназа НГУ.
Все, больше никто никуда не едет! B Лимане плач и вой...
і начебто все так, а навіщо оббалакували? - ніхто не знає.
бо,блеать,откуда стоко кровожэрлывости?
І якщо навіть пан Столтенберг таке каже - все, крига скресла і пішла - і слава Богу!
Цього флегматичного, ЄВРОЧМОБІКА на сайт" Миротворця", разом із Штанмаєром))))))
Кажуть цей СТОЛТЕНБЕРГ, в молоді роки співпрацював із КГБ...лівак-соціаліст, як і більшість скандинавів....
Это какой-то студень с пузыриками...
Сколько можно слушать этого дристуна?!