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Угроза для НАТО возрастет, если Путин выиграет войну против Украины, – Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цена войны России против Украины для Альянса вырастет, если НАТО сейчас не поддержит Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

У Столтенберга спросили его мнение относительно того, что успехи Украины в войне толкают российского диктатора Владимира Путина к более жестоким действиям.

"Это ничего не меняет. Не меняет того, что мы должны сделать, а мы должны защитить Украину. Если мы дадим возможность Путину выиграть в Украине, это будет катастрофически для Украины, она просто исчезнет, но это и неописуемая угроза для нас", – ответил генсек НАТО.

По его словам, если НАТО "будет сидеть сложа руки, то это больший риск, чем когда мы будем предпринимать определенные действия".

"Опасность подстерегает всех нас. Да, мы столкнулись с чрезвычайно опасной угрозой в Украине, но не спрашивайте нас, станет ли эта война еще более опасной в случае, если Путин выиграет, потому что риски увеличиваются для всех нас. Поэтому мы готовы платить цену, поддерживая Украину. Потому что если мы не поддержим Украину, эта цена вырастет", – сказал Столтенберг.

Читайте также: Это агрессивная война России против Украины, НАТО не является стороной конфликта, - Столтенберг
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Топ комментарии
+33
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30.09.2022 20:49
+25
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30.09.2022 20:47
+16
Так-воно цю війну почало,воно в цій війні і подохне...
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30.09.2022 20:46
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Не зросте, бо мордор програє
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30.09.2022 20:46 Ответить
Так-воно цю війну почало,воно в цій війні і подохне...
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30.09.2022 20:46 Ответить
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30.09.2022 20:47 Ответить
Хер йому в рот!
Навіть він вже вкурсі...
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30.09.2022 20:47 Ответить
розкажи це чмеркель обамі і ***********
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30.09.2022 20:48 Ответить
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30.09.2022 20:49 Ответить
ну , как-то так , уже просто ***** что будет, главное УБИВАТЬ паРашников, и чем больше , тем лучше.
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30.09.2022 20:56 Ответить
Москалі кричать що вони з НАТО воюють в Україні,але НАТО ще не прийшло, а москалі кінчаються на полі бою
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30.09.2022 20:49 Ответить
найсмішніше, що сьогодні вже якийсь кацапський непотріб висловився стосовно слів нашого боневтіка про "екстренний вхід в НАТО" , що накшталт: "це запрошення до прямої участі НАТО у спєцопєраціі"!
наче, кацапи не волають на кожному кроці, що вони вже третій місяць воюють саме з НАТ
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30.09.2022 21:04 Ответить
не писяй заранее - ЗСУ вас защитит...!
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30.09.2022 20:50 Ответить
Вкурив.
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30.09.2022 20:51 Ответить
Він і може виграти, не дай Боже, якщо ви руки складете і не будете допомагати нам. Все не розберетесь, хто танки доставить, хто ППО, а хто авіацію, щоб за русню просто забути.
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30.09.2022 20:52 Ответить
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30.09.2022 20:52 Ответить
От тільки не треба тут якихсь Карлів цитувати. Знайшовся, теж мені, "провидець"
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30.09.2022 20:58 Ответить
Імунітет? Нє-нє-нє... падажжітє.... А як же шашлики і паска, потім олів"є!? Чи це мєстноє: договорімся посєрєдінє?
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30.09.2022 21:00 Ответить
До чого тут це? Звивини прямі зігнулися?
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30.09.2022 21:01 Ответить
фантастичні історії зараз будуть сипатися як гівно з *****. НАТО не вступить у війну з паРашею через Україну, ніколи цього не буде. 100% що сьогоднішній фінт ЗЕ став сюрпризом не тільки для *****, але й для НАТО.
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30.09.2022 20:59 Ответить
преступления связанные с охраной государства не подлежат иммунитету , вступление Украины в НАТО это не заслуга зеленых , хотелось бы , очень, что бы было расследование , и вся эта погань зеленая , приведшая войну в Украину , сидела бы по тюрьмам, в лучшем случае.
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30.09.2022 21:02 Ответить
та хай подає заявку, ми ж не проти. Ось знову тільки що сирену включили.

Вдень тривога була десь з півгодини. Мабуть збили щось.
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30.09.2022 21:02 Ответить
Ну так заводьте свої війська разом приб'ємо кацапню то і ризики відразу для всіх зникнуть! Не тягніть "волинку"!!!
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30.09.2022 20:53 Ответить
хватит озабоченность выражать, капитан очевидность. танки и ПВО дай и будешь спать спокойно в своем Брюсселе
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30.09.2022 20:53 Ответить
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30.09.2022 20:54 Ответить
Справжня Українка!
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30.09.2022 21:33 Ответить
Якщо загроза для НАТО зросте, то може потрібно булками по-швидше ворушити, ні?
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30.09.2022 20:55 Ответить
Попробуйте це пояснити Орбану!
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30.09.2022 20:56 Ответить
Орбан іде лісом, на нього також є "права різьба" у правильних людей.
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30.09.2022 21:35 Ответить
выступление Столтенберга на Deutsch Welle было прервано выступлением плешивого....
это все, что нужно знать о Deutsch Welle........
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30.09.2022 20:57 Ответить
Пусть дань готовят, а не ноют.
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30.09.2022 20:58 Ответить
зросте проте не стане якоюсь критичною. Неприємно радше аніж боляче.
Видно за планом вони і на1997 рік за вимогою ***** можуть повернутися, нічого страшного.
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30.09.2022 20:58 Ответить
так може варто НАТО згадати як путін вбив Лєха Качинського і сотню польских посадовців ?

може ще тоді варто було путіна уконтрапупіть ?
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30.09.2022 20:58 Ответить
Загроза для НАТО зросте, якщо НАТО не візьме Україну в НАТО
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30.09.2022 21:00 Ответить
***** про УПА забув,склєротік сраний...Дамо писти аж до ВАронЄжа...Мінімум...
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30.09.2022 21:00 Ответить
Natalia Yashin

@YashinNatalia

·

10 ч

Для спасения гарнизона, окруженного в Лимане, рашисты бросили на прорыв десантников Северного флота.
И что теперь? Лежат десантники, отдыхают в осеннем лесу Украины.
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30.09.2022 21:00 Ответить
Тому треба вам підсуєтитись
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30.09.2022 21:01 Ответить
Мені здається вони уже не просто суєтяться - там щось неймовірне коїться!

Всі зрозуміли що момент істини настав. І це добре для України.

Все - ніяких "дипломатичних - задобрювально - зберегти рожу пуйлу - не допустити 3-ї світової" розмов.

Або ти на стороні пУтлера (ZVа) і йдеш йому на поклін, або ти воїн світла (ДОБРА) і захищаєш ВІЛЬНИЙ СВІТ. І бальшість розумних політиків-людей це зрозуміли. Що ми і почули з вуст пана Столтенберга.

ЖРЕБІЙ КИНУТО!
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30.09.2022 21:44 Ответить
За його словами, якщо НАТО "сидітиме склавши руки - це більший ризик, ніж коли ми вдаватимемося до певних дій".

Наконец то сказал правильные слова.
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30.09.2022 21:01 Ответить
Здається мені, що Україна ніколи не буде в альянсі, і ***** про це відомо, тому зима буде дуже гаряча.
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30.09.2022 21:04 Ответить
***** ?
***** поэтому и держит конфликт, чтобы Украине было не до НАТО, а НАТО побаивалось взять страну с конфликтом.
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30.09.2022 21:06 Ответить
рассказ мобика из зоны

https://twitter.com/i/status/1575895506831564808
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30.09.2022 21:04 Ответить
Забавный сей импотентик )
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30.09.2022 21:05 Ответить
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30.09.2022 21:06 Ответить


Vieta

@Lizvetoczka

·

7 ч

Колонна российских танков, которая шла на помощь группировке в Лиман, встретила по пути засаду спецназа НГУ.
Все, больше никто никуда не едет! B Лимане плач и вой...
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30.09.2022 21:15 Ответить
Відкриття зробив😁 А що самим сцикотно вийти один-на-один з кацапом, думаєте українською кров'ю відкупитися, сцикота, а хєр вам😁 Проїбете Україну, вам *****, будете гівноїди по Парижах та Берлінах кацапським дунькам сраки вилизувати, заглянете гниди в ачько рузьгава міра, - буде вам тварюкам не кава вранці, а смердючий кацапський лапоть впринюшку до круасан 😅🤣😂😝😝😝😝😜🤪
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30.09.2022 21:15 Ответить
Столтенберг всегда какуюту ***** несет.. аж слушать его противно
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30.09.2022 21:17 Ответить
Мабуть йому по-иншому не дозволено. Занадто багато важить кожне слово. Адже всі інвестори й економісти дослухаються.
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30.09.2022 21:22 Ответить
Назва статті претендує на цитату не "Капітана Очєвідность", а "Гєнєрала *******".
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30.09.2022 21:19 Ответить
це мені нагадує оббалакування в Ставці верховного...
і начебто все так, а навіщо оббалакували? - ніхто не знає.
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30.09.2022 21:21 Ответить
Йенс видимо здрово натрухал в труселя, такая мужественная речь.....
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30.09.2022 21:28 Ответить
Оце промова... Давайте чесно, нам просто в обличчя насцяли з обох сторін.
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30.09.2022 21:28 Ответить
в то что сейчас у ***** развязаны руки и он творит что хочет убивает мирных людей оккупирует чужие земли виноват Клинтон. Это при его президенстве Украина лишилась ЯО. После развала СССР Америке нужно было добивать расию лишать ее ядерного статуса полностью разоружать ее а Клинтон бухал с ельциным и верил в его сказки что расия станет дружелюбной миролюбивой и цивилизованной нацией. А потом пришло фсбшное гамно...
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30.09.2022 21:32 Ответить
по моему этот викинг вечерами колготки примеряет...
бо,блеать,откуда стоко кровожэрлывости?
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30.09.2022 21:34 Ответить
Я думаю що пан Столтенберг найкраще показує найбільш обережний підхід в політиці Заходу до нападу русні на Укріїну. Не провокувати, не злити, не конфліктувати.

І якщо навіть пан Столтенберг таке каже - все, крига скресла і пішла - і слава Богу!
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30.09.2022 21:57 Ответить
Наступним генсеком має бути, або ФРІЛАНД(ходять такі чутки), або краще хтось із британців(той же Джонсон)....

Цього флегматичного, ЄВРОЧМОБІКА на сайт" Миротворця", разом із Штанмаєром))))))
Кажуть цей СТОЛТЕНБЕРГ, в молоді роки співпрацював із КГБ...лівак-соціаліст, як і більшість скандинавів....
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30.09.2022 21:46 Ответить
До речі, тепер зрозуміло, чому скандинави шведи, норвеги) почали голосувати за ПРАВІ ПАРТІЇ(вперше з часів 2 світової)...З таким лівацькими гіфном, як цей Столтенберг , кашу не звариш....а може й гірше...кремлівський агент, на зарплаті у Пуйла....
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30.09.2022 21:52 Ответить
Язик адвоката костей немає...
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30.09.2022 21:55 Ответить
Сволочи, сцыкливые двуличные сволочи это НАТО!
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30.09.2022 21:59 Ответить
Я не вірю своїм очам. Генсек НАТО практично прямим текстом сказав,що час втрутитись 😳 Давайте вже скоріше,тим швидше переможемо!
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30.09.2022 22:02 Ответить
До останнього мобі-орка.
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30.09.2022 23:11 Ответить
Когда уже вышвырнут пинком под жопу этого ссыкливого ******* Столтенберга?
Это какой-то студень с пузыриками...
Сколько можно слушать этого дристуна?!
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01.10.2022 08:24 Ответить
 
 