Загроза для НАТО зросте, якщо Путін виграє війну проти України, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ціна війни Росії проти України для Альянсу виросте, якщо НАТО зараз не підтримає Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У Столтенберга запитали його думку щодо того, що успіхи України у війні штовхають російського диктатора Володимира Путіна до більш жорстоких дій.

"Це нічого не змінює. Не змінює того, що ми повинні зробити, а ми повинні захистити Україну. Якщо ми дамо можливість Путіну виграти в Україні, – це буде катастрофічно для України, вона просто зникне, але це і невимовна загроза для нас", – відповів генсек НАТО.

За його словами, якщо НАТО "сидітиме склавши руки – це більший ризик, ніж коли ми вдаватимемося до певних дій".

"Небезпека чатує на всіх нас. Так, ми стикнулися з надзвичайно небезпечною загрозою в Україні, але не запитуйте нас, чи ця війна стане ще більш небезпечною, якщо Путін виграє, тому що ризики збільшуються для всіх нас. Тому ми готові платити ціну, підтримуючи Україну. Тому що, якщо ми не підтримаємо Україну, ця ціна виросте", – сказав Столтенберг.

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