Загроза для НАТО зросте, якщо Путін виграє війну проти України, – Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ціна війни Росії проти України для Альянсу виросте, якщо НАТО зараз не підтримає Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
У Столтенберга запитали його думку щодо того, що успіхи України у війні штовхають російського диктатора Володимира Путіна до більш жорстоких дій.
"Це нічого не змінює. Не змінює того, що ми повинні зробити, а ми повинні захистити Україну. Якщо ми дамо можливість Путіну виграти в Україні, – це буде катастрофічно для України, вона просто зникне, але це і невимовна загроза для нас", – відповів генсек НАТО.
За його словами, якщо НАТО "сидітиме склавши руки – це більший ризик, ніж коли ми вдаватимемося до певних дій".
"Небезпека чатує на всіх нас. Так, ми стикнулися з надзвичайно небезпечною загрозою в Україні, але не запитуйте нас, чи ця війна стане ще більш небезпечною, якщо Путін виграє, тому що ризики збільшуються для всіх нас. Тому ми готові платити ціну, підтримуючи Україну. Тому що, якщо ми не підтримаємо Україну, ця ціна виросте", – сказав Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть він вже вкурсі...
наче, кацапи не волають на кожному кроці, що вони вже третій місяць воюють саме з НАТ
Вдень тривога була десь з півгодини. Мабуть збили щось.
это все, что нужно знать о Deutsch Welle........
Видно за планом вони і на1997 рік за вимогою ***** можуть повернутися, нічого страшного.
може ще тоді варто було путіна уконтрапупіть ?
@YashinNatalia
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10 ч
Для спасения гарнизона, окруженного в Лимане, рашисты бросили на прорыв десантников Северного флота.
И что теперь? Лежат десантники, отдыхают в осеннем лесу Украины.
Всі зрозуміли що момент істини настав. І це добре для України.
Все - ніяких "дипломатичних - задобрювально - зберегти рожу пуйлу - не допустити 3-ї світової" розмов.
Або ти на стороні пУтлера (ZVа) і йдеш йому на поклін, або ти воїн світла (ДОБРА) і захищаєш ВІЛЬНИЙ СВІТ. І бальшість розумних політиків-людей це зрозуміли. Що ми і почули з вуст пана Столтенберга.
ЖРЕБІЙ КИНУТО!
Наконец то сказал правильные слова.
***** поэтому и держит конфликт, чтобы Украине было не до НАТО, а НАТО побаивалось взять страну с конфликтом.
https://twitter.com/i/status/1575895506831564808
Vieta
@Lizvetoczka
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7 ч
Колонна российских танков, которая шла на помощь группировке в Лиман, встретила по пути засаду спецназа НГУ.
Все, больше никто никуда не едет! B Лимане плач и вой...
і начебто все так, а навіщо оббалакували? - ніхто не знає.
бо,блеать,откуда стоко кровожэрлывости?
І якщо навіть пан Столтенберг таке каже - все, крига скресла і пішла - і слава Богу!
Цього флегматичного, ЄВРОЧМОБІКА на сайт" Миротворця", разом із Штанмаєром))))))
Кажуть цей СТОЛТЕНБЕРГ, в молоді роки співпрацював із КГБ...лівак-соціаліст, як і більшість скандинавів....
Это какой-то студень с пузыриками...
Сколько можно слушать этого дристуна?!