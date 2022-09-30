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Литва закупит для Украины польские дроны-камикадзе Warmate

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,warmate

Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Беспилотные системы Warmate закупят для Украины у польской компании WB Group. Приобрести планируют два полных комплекта, включающих пусковую установку и 37 единиц дронов-камикадзе. Они могут нести взрывчатки и уничтожать танки и командные пункты.

Денежные средства на эту закупку собрал литовский журналист Андрюс Тапинас. Его инициатива собрала более 2 млн евро, половину этой суммы выделят на покупку Warmate.

Решение было согласовано с украинской армией. Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.

Warmate – это дрон-камикадзе, разработанный польским предприятием WB Electronics. Такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. Warmate обнаруживают и поражают легкобронированную технику, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится до 10 минут.

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Топ комментарии
+21
Литва, низький уклін за все.
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30.09.2022 21:45
+15
Щиро дякуємо.
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30.09.2022 21:43
+15
Пока Пуйло зачем-то присоединяло к себе неприсоеденяемое, ВСУ испытывало необычный тип ракет воздушного подрыва для HIMARS M30A1, распыляющих 180 000 шариков из карбида вольфрама каждая.Свежие чмобики из москвы оценят новые ракеты ВСУ по-достоинству.
Это праздничный салют для тех кто любит камни с неба
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30.09.2022 21:56
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Эти дроны в Украине с 2017....
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30.09.2022 21:41 Ответить
M1A1 Abrams around from 1980 but they simply have to be.
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30.09.2022 22:28 Ответить
Щиро дякуємо.
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30.09.2022 21:43 Ответить
Якут, бурят, башкир,
кацапом можеш ти не бути,
але про пакет не забувай
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30.09.2022 21:43 Ответить
Литва, низький уклін за все.
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30.09.2022 21:45 Ответить
ці дрони погані.

погана керованість, слабка вибухова сила.

але вибору нема, беремо що дають.
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30.09.2022 21:48 Ответить
Погані - непогані, а зайвими не будуть.
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30.09.2022 21:51 Ответить
Проти якоїсь легкоброньованої малорухомої цілі норм.
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30.09.2022 22:32 Ответить
легкоброньована малорухома ціль - це тил.

такі дрони гарно підійшли б нашим дрг та нашому запіллю.

але зеленський і генштаб у запілля не вірять а дрг працюють або з кращою технікою або по совіцьки = без техніки.
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30.09.2022 22:44 Ответить
А ще можна завдавати ударів по залізничній інфраструктурі. Іноді робити такі пропагандистські жести: ******* в локомотив (потяг - одоробло, в яке важко не влучити), ешелон зупиняється, мобілізованим надсилається меседж: "Иван, топай домой, пока мы добрые. Дальше будет Хаймарс".
Не те щоб через зайву гуманізму, просто кожен такий чмобік демотивує інших на своєму шляху взад. Бо це підтвердження кошмарного факту, від якого неприємно грає у дупі: "впереди - ******".
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30.09.2022 23:38 Ответить
Якось дуже толерантно для 8го року війни. Бити треба відразу. без попереджень. щоб не розбіглись. Перетнув кордон, отримай плюшку ...
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01.10.2022 09:21 Ответить
Ключове слово - "іноді". Це чмобікам має дуже пощастити, щоб натрапити на такий атракціон гуманізьми. Бо усім іншим - одразу Хаймарси по всьому ешелону 💥💥💥💥💥💥💥💥💥
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01.10.2022 14:11 Ответить
Все що може вбити москаля-добре
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01.10.2022 06:28 Ответить
"... два повні комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць дронів-камікадзе."

Це кожний чи одна пускова на два комплекти?
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30.09.2022 21:48 Ответить
борьба иранцев за свою свободу продолжается.... сегодня был нейтрализован начальник разведки КСИР провинции Белуджистан..... кроме того, иранскими борцами за свободу был освобожден стратегический город Захедан....
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30.09.2022 21:50 Ответить
Молодці іранці, ******* мракобісів.
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30.09.2022 22:37 Ответить
Маваши пробито красиво!
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01.10.2022 12:22 Ответить
до Літви повинно бути претензій менше ніж до самих себе.
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30.09.2022 21:51 Ответить
Пока Пуйло зачем-то присоединяло к себе неприсоеденяемое, ВСУ испытывало необычный тип ракет воздушного подрыва для HIMARS M30A1, распыляющих 180 000 шариков из карбида вольфрама каждая.Свежие чмобики из москвы оценят новые ракеты ВСУ по-достоинству.
Это праздничный салют для тех кто любит камни с неба
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30.09.2022 21:56 Ответить
Raining Death...
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30.09.2022 22:27 Ответить
распыляющих 180 000 шариков из карбида вольфрама каждая.Да уж тотальный писец ,,,,
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01.10.2022 00:22 Ответить
Шрапнель Первой мировой в исполнении HIMARS. Он же групповой билет на концерт Кобзона.
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01.10.2022 01:54 Ответить
Безмежно вдячні ... гуртом кацапа легше бити.. скільки б їх там не було....
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30.09.2022 22:20 Ответить
Прийшлося проходити службу з балтійцями.
Ви навіть не уявляєте які це достойні молоді люди своєї країни.
Інтелігенти, знавці своєї справи (це 1990-1993 рік), вони варті кожного офіцера совдепії.
Я офіцер совкодроцерської армії того часу схиляю перед ними голову за їхній професіоналізм і інтелегентність.
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30.09.2022 22:20 Ответить
Чомусь мені приємно це було прочитати. Українські бійці теж тепер достойники.
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30.09.2022 22:39 Ответить
Labai aciu, Литва!
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30.09.2022 22:34 Ответить
Огромная благодарность Литве.
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30.09.2022 22:48 Ответить
Дякуємо.

Але крім цього треба думати над кращою версією. У них дуже слабка бойова частина та занадто велика ціна. Треба дістати десь аналог іранських або зробити їх. Дуже зле що закони України забороняють приватникам розробляти та виготовляти зброю.
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30.09.2022 22:52 Ответить
В ТАКОМУ РАЗІ ПОТРІБНО МІНЯТИ ЗАКОНИ- як не звучить по совковому "все для фронту, все для перемоги" як ніколи актуальне. Але...асфальт важніший
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01.10.2022 06:35 Ответить
А почему Украина не может закупить для Украины?
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30.09.2022 23:16 Ответить
да потому что МО и закупочной шайке "не выгодно" закупать что-то с чего нельзя комиссионые 20% взять.
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01.10.2022 00:15 Ответить
 
 