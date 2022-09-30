Литва закупит для Украины польские дроны-камикадзе Warmate
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Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Беспилотные системы Warmate закупят для Украины у польской компании WB Group. Приобрести планируют два полных комплекта, включающих пусковую установку и 37 единиц дронов-камикадзе. Они могут нести взрывчатки и уничтожать танки и командные пункты.
Денежные средства на эту закупку собрал литовский журналист Андрюс Тапинас. Его инициатива собрала более 2 млн евро, половину этой суммы выделят на покупку Warmate.
Решение было согласовано с украинской армией. Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.
Warmate – это дрон-камикадзе, разработанный польским предприятием WB Electronics. Такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. Warmate обнаруживают и поражают легкобронированную технику, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится до 10 минут.
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кацапом можеш ти не бути,
але про пакет не забувай
погана керованість, слабка вибухова сила.
але вибору нема, беремо що дають.
такі дрони гарно підійшли б нашим дрг та нашому запіллю.
але зеленський і генштаб у запілля не вірять а дрг працюють або з кращою технікою або по совіцьки = без техніки.
Не те щоб через зайву гуманізму, просто кожен такий чмобік демотивує інших на своєму шляху взад. Бо це підтвердження кошмарного факту, від якого неприємно грає у дупі: "впереди - ******".
Це кожний чи одна пускова на два комплекти?
Это праздничный салют для тех кто любит камни с неба
Ви навіть не уявляєте які це достойні молоді люди своєї країни.
Інтелігенти, знавці своєї справи (це 1990-1993 рік), вони варті кожного офіцера совдепії.
Я офіцер совкодроцерської армії того часу схиляю перед ними голову за їхній професіоналізм і інтелегентність.
Але крім цього треба думати над кращою версією. У них дуже слабка бойова частина та занадто велика ціна. Треба дістати десь аналог іранських або зробити їх. Дуже зле що закони України забороняють приватникам розробляти та виготовляти зброю.