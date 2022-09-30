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Литва закупить для України польські дрони-камікадзе Warmate

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,warmate

Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Безпілотні системи Warmate закуплять для України у польської компанії WB Group. Придбати планують два повні комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць дронів-камікадзе. Вони можуть нести вибухові речовини та знищувати танки та командні пункти.

Кошти на цю закупівлю зібрав литовський журналіст Андрюс Тапінас. Його ініціатива зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми виділять на придбання Warmate.

Рішення узгодили з українською армією. Очікується, що виробники поставлять ці системи у жовтні-листопаді.

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Warmate — це дрон-камікадзе, розроблений польським підприємством WB Electronics. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. Warmate виявляють та уражають легкоброньовану техніку, засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває до 10 хвилин.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Литва, низький уклін за все.
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30.09.2022 21:45
+15
Щиро дякуємо.
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30.09.2022 21:43
+15
Пока Пуйло зачем-то присоединяло к себе неприсоеденяемое, ВСУ испытывало необычный тип ракет воздушного подрыва для HIMARS M30A1, распыляющих 180 000 шариков из карбида вольфрама каждая.Свежие чмобики из москвы оценят новые ракеты ВСУ по-достоинству.
Это праздничный салют для тех кто любит камни с неба
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30.09.2022 21:56
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Эти дроны в Украине с 2017....
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30.09.2022 21:41 Відповісти
M1A1 Abrams around from 1980 but they simply have to be.
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30.09.2022 22:28 Відповісти
Щиро дякуємо.
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30.09.2022 21:43 Відповісти
Якут, бурят, башкир,
кацапом можеш ти не бути,
але про пакет не забувай
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30.09.2022 21:43 Відповісти
Литва, низький уклін за все.
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30.09.2022 21:45 Відповісти
ці дрони погані.

погана керованість, слабка вибухова сила.

але вибору нема, беремо що дають.
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30.09.2022 21:48 Відповісти
Погані - непогані, а зайвими не будуть.
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30.09.2022 21:51 Відповісти
Проти якоїсь легкоброньованої малорухомої цілі норм.
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30.09.2022 22:32 Відповісти
легкоброньована малорухома ціль - це тил.

такі дрони гарно підійшли б нашим дрг та нашому запіллю.

але зеленський і генштаб у запілля не вірять а дрг працюють або з кращою технікою або по совіцьки = без техніки.
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30.09.2022 22:44 Відповісти
А ще можна завдавати ударів по залізничній інфраструктурі. Іноді робити такі пропагандистські жести: ******* в локомотив (потяг - одоробло, в яке важко не влучити), ешелон зупиняється, мобілізованим надсилається меседж: "Иван, топай домой, пока мы добрые. Дальше будет Хаймарс".
Не те щоб через зайву гуманізму, просто кожен такий чмобік демотивує інших на своєму шляху взад. Бо це підтвердження кошмарного факту, від якого неприємно грає у дупі: "впереди - ******".
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30.09.2022 23:38 Відповісти
Якось дуже толерантно для 8го року війни. Бити треба відразу. без попереджень. щоб не розбіглись. Перетнув кордон, отримай плюшку ...
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01.10.2022 09:21 Відповісти
Ключове слово - "іноді". Це чмобікам має дуже пощастити, щоб натрапити на такий атракціон гуманізьми. Бо усім іншим - одразу Хаймарси по всьому ешелону 💥💥💥💥💥💥💥💥💥
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01.10.2022 14:11 Відповісти
Все що може вбити москаля-добре
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01.10.2022 06:28 Відповісти
"... два повні комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць дронів-камікадзе."

Це кожний чи одна пускова на два комплекти?
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30.09.2022 21:48 Відповісти
борьба иранцев за свою свободу продолжается.... сегодня был нейтрализован начальник разведки КСИР провинции Белуджистан..... кроме того, иранскими борцами за свободу был освобожден стратегический город Захедан....
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30.09.2022 21:50 Відповісти
Молодці іранці, ******* мракобісів.
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30.09.2022 22:37 Відповісти
Маваши пробито красиво!
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01.10.2022 12:22 Відповісти
до Літви повинно бути претензій менше ніж до самих себе.
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30.09.2022 21:51 Відповісти
Пока Пуйло зачем-то присоединяло к себе неприсоеденяемое, ВСУ испытывало необычный тип ракет воздушного подрыва для HIMARS M30A1, распыляющих 180 000 шариков из карбида вольфрама каждая.Свежие чмобики из москвы оценят новые ракеты ВСУ по-достоинству.
Это праздничный салют для тех кто любит камни с неба
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30.09.2022 21:56 Відповісти
Raining Death...
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30.09.2022 22:27 Відповісти
распыляющих 180 000 шариков из карбида вольфрама каждая.Да уж тотальный писец ,,,,
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01.10.2022 00:22 Відповісти
Шрапнель Первой мировой в исполнении HIMARS. Он же групповой билет на концерт Кобзона.
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01.10.2022 01:54 Відповісти
Безмежно вдячні ... гуртом кацапа легше бити.. скільки б їх там не було....
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30.09.2022 22:20 Відповісти
Прийшлося проходити службу з балтійцями.
Ви навіть не уявляєте які це достойні молоді люди своєї країни.
Інтелігенти, знавці своєї справи (це 1990-1993 рік), вони варті кожного офіцера совдепії.
Я офіцер совкодроцерської армії того часу схиляю перед ними голову за їхній професіоналізм і інтелегентність.
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30.09.2022 22:20 Відповісти
Чомусь мені приємно це було прочитати. Українські бійці теж тепер достойники.
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30.09.2022 22:39 Відповісти
Labai aciu, Литва!
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30.09.2022 22:34 Відповісти
Огромная благодарность Литве.
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30.09.2022 22:48 Відповісти
Дякуємо.

Але крім цього треба думати над кращою версією. У них дуже слабка бойова частина та занадто велика ціна. Треба дістати десь аналог іранських або зробити їх. Дуже зле що закони України забороняють приватникам розробляти та виготовляти зброю.
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30.09.2022 22:52 Відповісти
В ТАКОМУ РАЗІ ПОТРІБНО МІНЯТИ ЗАКОНИ- як не звучить по совковому "все для фронту, все для перемоги" як ніколи актуальне. Але...асфальт важніший
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01.10.2022 06:35 Відповісти
А почему Украина не может закупить для Украины?
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30.09.2022 23:16 Відповісти
да потому что МО и закупочной шайке "не выгодно" закупать что-то с чего нельзя комиссионые 20% взять.
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01.10.2022 00:15 Відповісти
 
 