Литва закупить для України польські дрони-камікадзе Warmate
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Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Безпілотні системи Warmate закуплять для України у польської компанії WB Group. Придбати планують два повні комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць дронів-камікадзе. Вони можуть нести вибухові речовини та знищувати танки та командні пункти.
Кошти на цю закупівлю зібрав литовський журналіст Андрюс Тапінас. Його ініціатива зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми виділять на придбання Warmate.
Рішення узгодили з українською армією. Очікується, що виробники поставлять ці системи у жовтні-листопаді.
Warmate — це дрон-камікадзе, розроблений польським підприємством WB Electronics. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. Warmate виявляють та уражають легкоброньовану техніку, засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває до 10 хвилин.
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кацапом можеш ти не бути,
але про пакет не забувай
погана керованість, слабка вибухова сила.
але вибору нема, беремо що дають.
такі дрони гарно підійшли б нашим дрг та нашому запіллю.
але зеленський і генштаб у запілля не вірять а дрг працюють або з кращою технікою або по совіцьки = без техніки.
Не те щоб через зайву гуманізму, просто кожен такий чмобік демотивує інших на своєму шляху взад. Бо це підтвердження кошмарного факту, від якого неприємно грає у дупі: "впереди - ******".
Це кожний чи одна пускова на два комплекти?
Это праздничный салют для тех кто любит камни с неба
Ви навіть не уявляєте які це достойні молоді люди своєї країни.
Інтелігенти, знавці своєї справи (це 1990-1993 рік), вони варті кожного офіцера совдепії.
Я офіцер совкодроцерської армії того часу схиляю перед ними голову за їхній професіоналізм і інтелегентність.
Але крім цього треба думати над кращою версією. У них дуже слабка бойова частина та занадто велика ціна. Треба дістати десь аналог іранських або зробити їх. Дуже зле що закони України забороняють приватникам розробляти та виготовляти зброю.