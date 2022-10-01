Завершения войны можно ожидать весной 2023 года, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что война между Украиной и Россией продлится не долго и в скором времени её активная фаза закончится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вся эта война не так уж и долго продлится. Скоро это закончится", - сказал Буданов в эфире национального телемарафона. Отвечая на уточняющий вопрос ведущей о том, продлится ли это "2-3 недели", он отметил, что речь идет о более длительном сроке.
"Я еще в конце мая рассказывал, каковым будет алгоритм боевых действий. Тогда я прямо сказал, что июнь месяц будет для нас нехорошим, мы будем терять. В июле будет условный застой, а в августе мы начнем понемногу движение в сторону восстановления территории, что будет понятно всем. Зимой война в значительной степени затихнет, а вот после зимы начнется завершение этого конфликта. На первом этапе – выходом на админграницы по состоянию на 1991 год", - отметил Буданов.
Он также добавил, что, вероятно, украинская армия войдет на территорию Крымского полуострова уже к концу весны 2023 года. "Возможно немного раньше. В днях можно ошибиться, в алгоритме нет", - подытожил руководитель ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Блін, не розвідка, а гадалка: на картах кинув!....
Якщо ти головний розвідник і ти це бачиш, то треба вимагати реакції держави, влади!...
На кон ставити свою кар'єру, честь....
Нічого подібного не було!....
"меньшее вторжение через соседнюю Беларусь."
Якщо бачите десь "прогнозунів" - одразу шліть до воєнного корабля. Це або кретин, або інфоциган.
мля, слів нема коментувати цю зелену маячню.
а вірити в весну 2023 хочеться...
А так , якщо по три місяці накопичувати її , щоб потім звільняти по одній області ,, це займе мінімум ще рік .
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено кацапів всіх розбить.
І призначади його зовсім не як Баканова?
І початок вторгнення Буданов не заперечував разом з ЗЄ?
Буданов - соска Зеленського і говорить виключно те, що треба хозяїну.
тех кого они пошлют в первые, вторые месяца, просто для того чтобы заткнуть брешь в обороне, и пополнить потрепанные подразделения, в общем будет жалкой зрелище), но помимо их, будут готовить 2-4мес. столько БТГ, сколько смогут их обеспечить восстановленной техникой, то есть в феврале их уже возможно смогут развернуть, и меня не покидает мысль где же они эти БТГ применят, опять в лоб будут брать Пески?))) Но тут понятно, куда бы они их не послали, и что бы они не захватили, это все делается для затягивания войны на годы, поэтому к концу 2023 война точно не закончиться, да даже в 2024 не факт.
Сегодня после аннексии 4 областей окончательно подтвердилось, что соседи наросии в полном неадеквате, они сжигают все возможности выйти из Украины не развалив Росию, и это еще не дно, применение тактических ЯО даже вполне реальный сценарий, хотя раньше я считал это полным бредом, надеюсь что это бред.
Україна переможе
московію чекає розвал і громадянська війна